iPhone 14 não deve entrar na capinha do iPhone 13, indica vazamento

Futuros donos do iPhone 14 provavelmente não conseguirão reaproveitar as capinhas utilizadas no iPhone 13 . Isso porque a Apple pode aplicar algumas mudanças de design no lançamento desta quarta-feira (07) para reorganizar a estrutura do celular . O perfil IceUniverse divulgou uma imagem suposto iPhone 14 Pro “encaixado” num case do antecessor. O resultado não dá nada certo: os botões, lentes e sensores aparecem desalinhados.

As poucas mudanças de design feitas pela empresa da maçã, apesar de parecerem suaves, seriam suficientes para arruinar os planos de quem estava pensando em reutilizar cases do iPhone 13 Pro na nova geração. E com isso evitar a dificuldade de encontrar capinhas no mercado para recém-lançamentos, ou até não precisar ter gastos extras com o acessório.

2 de 3 Perfil no Twitter da IceUniverse mostra tentativa de encaixar o iPhone 14 Pro na capinha do iPhone 13 Pro — Foto: Divulgação/Twitter Perfil no Twitter da IceUniverse mostra tentativa de encaixar o iPhone 14 Pro na capinha do iPhone 13 Pro — Foto: Divulgação/Twitter

A Apple é conhecida por repetir a estrutura geral da carcaça entre uma ou duas gerações de novos iPhones. E, com isso, as dimensões do aparelho permaneciam quase intactos. Foi assim para o iPhone 7 Plus e o iPhone 8 Plus, com cases que se encaixavam perfeitamente quando passados de um aparelhos para o outro.

Não houve mudança drástica entre o iPhone 12 e o iPhone 13. O máximo que se pôde ver foi uma movimentação na aplicação das câmeras traseiras — que passou de estrutura lateral para um arranjo diagonal — que chegou a virar meme. Capinhas com abertura ampla para as lentes poderiam até ser aproveitadas. No entanto, aquelas que encaixam a câmera em recortes específicos de case precisaram ser trocadas.

3 de 3 iPhone 13 teve mudanças de estrutura das câmeras em comparação com o iPhone 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 teve mudanças de estrutura das câmeras em comparação com o iPhone 12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Na geração do iPhone 14, caso a Apple realmente aplique mudanças no design, é possível que elas sejam válidas para todos os modelos. Ou seja, desde o modelo mais básico, o iPhone 14, passando pelo iPhone 14 Pro e chegando ao iPhone 14 Pro Max. Inviabilizaria o encaixe perfeito de capinhas antecedentes, da geração 13, em quaisquer modelos mais recentes.

Para tirar a prova definitiva, o evento especial da gigante de Cupertino acontece na próxima quarta-feira (07) com transmissão via internet a partir das 14h. O TechTudo faz a cobertura diretamente da sede da empresa nos Estados Unidos. Na ocasião, os fãs da marca finalmente vão saber quais são as configurações e dimensões de cada smartphone.

Com informações de PhoneArena e IceUniverse