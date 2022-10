iPhone 14 no Brasil: Apple finalmente confirma pré-venda da nova geração

O iPhone 14 chega ao Brasil em 7 de outubro com preço sugerido a partir de R$ 7.599, podendo chegar a R$ 15.499 na versão mais poderosa. A Apple divulgou hoje os detalhes de vendas dos celulares , cujo lançamento internacional ocorreu em 7 de setembro, com cobertura em tempo real do TechTudo diretamente da sede da empresa. Consumidores poderão fazer as encomendas de pré-venda nesta data e os produtos chegarão às lojas em 14 de outubro.

A exceção fica por conta do modelo Plus, cujas informações não foram reveladas. Consumidores vão encontrar diversas opções de cor, com destaque para os tons de roxo que permanecem na linha sucessora do iPhone 13.

Tudo que há de mais importante no iPhone 14 – confira no vídeo abaixo

Quais são os preços do iPhone 14?

Confira a seguir a relação de todos os valores do iPhone 14, de acordo com a loja virtual da Apple. Cabe lembrar que hoje em dia diversos parceiros comerciais da marca, como operadoras e bancos, concedem condições especiais e descontos a depender do relacionamento que já mantêm com os usuários da Apple. Os preços oficiais são vistos como o “teto” do varejo.

iPhone 14 (128 GB): R$ 7.599

iPhone 14 (256 GB): R$ 8.599

iPhone 14 (512 GB): R$ 10.599

iPhone 14 Plus (128 GB): R$ 8.599

iPhone 14 Plus (256 GB): R$ 9.599

iPhone 14 Plus (512 GB): R$ 11.599

iPhone 14 Pro (128 GB): R$ 9.499

iPhone 14 Pro (256 GB): R$ 10.499

iPhone 14 Pro (512 GB): R$ 12.499

iPhone 14 Pro (1 TB): R$ 14.499

iPhone 14 Pro Max (128 GB): R$ 10.499

iPhone 14 Pro Max (256 GB): R$ 11.499

iPhone 14 Pro Max (512 GB): R$ 13.499

iPhone 14 Pro Max (1 TB): R$ 15.499

Cabe lembrar que a Apple vai repetir a estratégia adotada em outros mercados e esperar mais um pouco para informar a data de vendas do modelo Plus.

Quais as cores dos novos iPhones?

2 de 4 Diversas cores de iPhone 14 em lançamento realizado na sede da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Diversas cores de iPhone 14 em lançamento realizado na sede da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

iPhone 14 e iPhone 14 Plus: azul, roxo, meia-noite (cinza escuro), estelar (dourado claro) e vermelho (da série Red).

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max: roxo profundo, dourado, prateado e preto espacial

Cadê o iPhone 14 Mini?

3 de 4 Câmeras do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmeras do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Apple insistiu por anos na venda de um iPhone com tela pequenina, de 5,7 polegadas. Não deu certo, tanto que o iPhone 13 Mini foi o último com esta nomenclatura. A geração de celulares da maçã chega a 2022 em somente duas opções de tamanho de display: 6,1 e 6,7 polegadas.

O iPhone 14 tem espaço para SIM Card?

4 de 4 iPhone 14 e iPhone 14 Plus — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 e iPhone 14 Plus — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Sim, o iPhone 14 vendido no Brasil e na maioria dos países traz a bandeja para uso do chip físico de telefonia, também chamado de SIM Card. Somente nos Estados Unidos é vendida uma versão do iPhone sem esta entrada. Em vez disso, os consumidores americanos devem usar o chip virtual (ou eSIM, como também é chamado) para ativar a linha telefônica.

iPhones importados dos Estados Unidos devem funcionar nas principais operadoras. Claro, TIM e Vivo informaram ao TechTudo que fornecem a tecnologia de eSIM para os clientes. Na maioria dos casos, é necessário ir até a loja da operadora para realizar presencialmente ao menos parte do processo de ativação.