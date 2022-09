iPhone 14 Pro: realmente o notch interativo do celular é 'de babar'

Veja 7 fatos sobre o iPhone 14 no vídeo abaixo

Relembrando o começo do notch

Verdade seja dita: qualquer notch é esteticamente questionável. Ele acabou se tornando comum para que o aproveitamento da tela fosse maior e as bordas, menores. O mundo Android praticamente superou o notch nos últimos anos ao adotar furos discretos para câmeras frontais. Os smartphones também abandonaram sistemas mais avançados de biometria facial (como o Face ID) e dependem do leitor de impressões digitais, tipo de coisa que a Apple não quer fazer.

A Apple insiste neste método desde o iPhone X. Eu estava no anúncio global, também em Cupertino, em 2017. Lembro de classificar a novidade como “polêmica”, assim como a maioria dos jornalistas naquela ocasião. Os consumidores meio que se acostumaram com isso – depois de um tempo, ninguém ligava mais para a franja preta na tela de sucessivas gerações do iPhone: iPhone XR e XS, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 e os modelos mais simples de iPhone 14.

Por que mexer no notch? Porque os engenheiros da Apple finalmente acharam uma utilidade para aquilo. A ideia do Dynamic Island é criar uma ilusão de ótica: já que tem ali um elemento escuro, por que não integrá-lo às funções do sistema?

O notch interativo do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro Max exibe informações importantes e complementa a área superior da tela, que normalmente traz a hora à esquerda e os indicadores de rede móvel, Wi-Fi e bateria à direita.

As utilidades do Dynamic Island

Ao dar play numa música no Apple Music, por exemplo, o notch interativo passa a exibir a capa do álbum e o progresso da música. Todas as animações visuais são fluidas, como tradicionalmente ocorre no iPhone/iOS. Pressionei o álbum e surgiu uma espécie de widget com controles rápidos para avançar ou retroceder a faixa, entre outras opções. Antes seria necessário abrir o Apple Music ou esperar o telefone retomar a tela de desbloqueio para fazer estes ajustes.

Parece que o pensamento da Apple foi na linha de que “tá bem, a gente não consegue se livrar do notch, então como podemos tirar máximo proveito?” Tanto que é possível manter dois aplicativos por ali.

Realizei outro experimento com o timer. Abri o aplicativo nativo de Relógio, habilitei o cronômetro e pude ver o notch interativo ganhar um indicador de que o tempo estava contando. Esta informação, que é crucial enquanto o timer estiver rodando, fica aparente na tela durante todo o tempo.

Na geração passada, do iPhone 13, seria necessário arrastar o dedo de cima para baixo e checar o progresso do timer diretamente na tela de notificações (talvez existam outros métodos, mas este é o principal). Num certo sentido, é como se o smartphone agora começasse a perceber que algumas notificações são mais importantes do que outras e merecem estar numa área mais nobre.

O notch interativo dá nova cara ao iPhone, o que por si só deve atrair a atenção de fãs sempre em busca do que existe de mais moderno. Mais do que isso, ele traz função para uma zona morta. E por isso, já se tornou um dos principais motivos para eu recomendar que as pessoas peguem as versões Pro do iPhone 14 – caso a grana permita, lógico.

E tem mais

Feitas as considerações sobre o notch, cabe mencionar mais algumas coisinhas do novo celular:

Finalmente a Apple adotou a tecnologia de Always On Display (AOD), que parece estar nos celulares Android há séculos. As versões Pro do iPhone 14 estão com o visor sempre ligado, em modo de baixo consumo de energia, para que o usuário consiga visualizar as horas, eventuais atalhos e novos widgets do iOS 16. Até mesmo o papel de parede é preservado. Passou da hora do iPhone oferecer este recurso.

O AOD gasta muita bateria? Provável que não. A Apple não divulgou nenhuma estimativa no lançamento do iPhone 14. No entanto, eu me recordo de quando empresas como Samsung e LG anunciaram a funcionalidade e disseram que o impacto no consumo de energia seria da ordem de 1%. Bem pouco diante dos benefícios e da conveniência desta tecnologia. E sempre dá para desativar, caso a pessoa não curta a tela sempre ativa.

A câmera de 48 megapixels está mais poderosa do que nunca. O aumento na quantidade de pixels trará benefícios principalmente ao fotografar durante a noite, uma vez que dá para adotar a técnica de combinar quatro pixels em um para produzir imagens mais nítidas e sem tanto ruído.

Ainda sobre a câmera: é bem-vinda a chegada do zoom de 2x, que complementa os já existentes zooms de 0.5x (ultra wide), 1x e 3x (teleobjetiva).

Mais bateria é sempre interessante. A Apple diz que os modelos Pro deste ano ficam até uma hora a mais ligados do que os Pro de 2021. Aguardemos os testes independentes para saber se é tudo isso mesmo.

Ruidosos críticos da Apple costumam dizer que a empresa não inova mais. Apesar de discordar desta visão – que parece torcer por tecnologias disruptivas a cada 12 meses –, é preciso reconhecer que as últimas gerações foram um tanto mornas. Os novos Pro chegam para mudar este jogo. A empresa fez bem em repensar o notch e correr atrás de alguns recursos que já existiam em telefones de marcas como Samsung, Xiaomi e Motorola – apenas para citar os suspeitos de sempre.

As versões Pro do iPhone 14 trazem a mesma ficha técnica, processador, câmera etc. A diferença principal fica por conta da tela: são 6,1 polegadas no Pro e 6,7 polegadas no Pro Max. Os valores sugeridos partem de R$ 9.499 e R$ 10.499 no Brasil, respectivamente.

Quando começam as vendas em território brasileiro? Mistério. Ninguém sabe dizer, ainda mais depois da encrenca na qual a Apple se meteu diante da Secretaria Nacional do Consumidor.

