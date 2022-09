iPhone 14 Pro tem a melhor tela entre todos os celulares, conclui teste

Entre os pontos destacados pela análise está o recurso Always On, que aparece pela primeira vez num aparelho iPhone depois de anos no universo Android. Assim, a tela pode tornar-se ainda mais útil ao mostrar o relógio o tempo todo, além das medidas do clima e informações de widgets. Pela análise divulgada besta semana, boa parte da qualidade da imagem também se deve aos 2.000 nits de pico de brilho máximo, número duas vezes maior do que o iPhone 13 Pro, por exemplo.