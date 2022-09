iPhone 14 Pro: usuários criticam bug na câmera e Apple promete correção

Os primeiros clientes que compraram o recém-lançado iPhone 14 Pro estão reclamando de ruídos na câmera principal, especialmente ao utilizar aplicativos como Instagram e TikTok , por exemplo. Alguns usuários relatam, em seus perfis no Twitter , que o novo celular premium da Apple também pode ficar "tremendo de forma incontrolável" em alguns casos, de acordo com o site especializado Android Authority. Em resposta à imprensa americana, a Apple informou que está ciente e que o problema será corrigido via software dentro de uma semana.

O vídeo destacado mostra o celular fazendo um barulho de “moagem”, como se as suas engrenagens estivessem rangendo. De acordo com a imprensa estrangeira, esse tipo de barulho é normal em sistema com estabilização de imagem, mas não com essa intensidade e volume. Por outro lado, vale destacar que este tipo de situação não ocorre com o app padrão de câmera do iPhone.

Como o problema surge apenas quando é usado por apps de terceiros, o Android Authority acredita que esse problema pode ser resolvido com atualização do iOS ou com ajustes nos próprios softwares onde ocorre o barulho. Já o portal The Verge acredita que seja uma pane nas APIs do sistema, os “caminhos” com que os aplicativos conseguem acessar recursos como câmeras, microfone e GPS, entre outros.

Vale lembrar que o iPhone 14 Pro ganhou uma expressiva atualização de sua câmera principal em relação ao iPhone 13 Pro. Além do novo sensor de 48 MP, que promete registrar fotos com mais qualidade e menos ruído, o aparelho recebeu um outro estabilizador de imagem, além de um zoom de 2x.

O iPhone 14 Pro foi lançado junto com toda a série do iPhone 14, no dia 7 de setembro, e está disponível no Brasil a partir de R$ 9.499, no site oficial da Apple, na versão com 6,1 polegadas de tamanho de tela e 128 GB de armazenamento. O smartphone, porém, pode ser comprado também nas edições com 256 GB, 512 GB e até 1 TB, nas cores roxo, dourado, prateado ou preto.