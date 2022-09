iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro: o que muda no celular premium da Apple

O iPhone 14 Pro é o sucessor do iPhone 13 Pro , indicado para quem busca um celular com recursos de ponta. O lançamento da Apple tem preço sugerido a partir de R$ 9.499 no Brasil. O aparelho recebeu um upgrade no visual, com direito a um notch interativo e tela sempre ativa. Além disso, teve reforço de ficha técnica, representado principalmente pelo processador A16 Bionic. Conheça as semelhanças e diferenças entre os smartphones nas linhas do comparativo a seguir.

A nova geração chega pelo mesmo preço da anterior nas cores preto espacial, prata, ouro e roxo profundo . Enquanto isso, cerca de um ano depois, o iPhone 13 Pro é comercializado na faixa de R$ 7.249 no varejo online, nas cores azul sierra, prata, ouro, grafite e verde alpino.

Tela e design

A tela do iPhone 14 Pro chega com mudanças em termos de design e também de especificações. No campo das configurações, um dos destaques é o brilho de até 2 mil nits, otimizado para usar o aparelho em ambientes externos. Outra novidade é a tela sempre ativa (Always On Display em inglês), que fica sempre à disposição com informações como horário e player de música. O display fica automaticamente escurecido quando entra em contato com uma superfície ou é colocado no bolso.

Apesar de alterações significativas, o iPhone recém-lançado resgata aspectos do antecessor, como tela de 6,1 polegadas, com taxa adaptável de 120 Hz conferida pela tecnologia ProMotion, e painel OLED. Assim, ambos conseguem garantir imagens nítidas, com cores fiéis e uma transição eficiente entre uma cena e outra.

O iPhone 14 Pro está ligeiramente maior e mais pesado – o que deve inviabilizar o uso de uma mesma capinha para os dois modelos. As mudanças não param por aí, pois a tela do modelo atual chega com um notch em formato de pílula para substituir o recorte antigo. Característica exclusiva das linhas Pro e Pro Max, o novo entalhe é chamado de Dynamic Island e é capaz de mostrar ícones, expandir e interagir de acordo com o uso. O TechTudo testou e gostou da novidade.

2 de 7 iPhone 14: versões Pro têm notch em formato de pílula — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14: versões Pro têm notch em formato de pílula — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A parte traseira não reserva mudanças significativas entre uma geração e outra. O que se altera, no entanto, são as cores do acabamento. Ao passo que o iPhone 13 Pro reserva opções de cores como serra azul, prata, ouro, grafite e verde alpino, o sucessor conta com tonalidades em preto espacial, prata, ouro e roxo profundo.

Revestimento e composição não foram segmentos que registraram mudanças, por isso, a proteção contra arranhões e impactos feita pelo Ceramic Shield pode ser encontrada nos dois aparelhos. A certificação contra água, o IP68, e a tecnologia de tela Super Retina XDR também se aplicam as duas fichas técnicas.

3 de 7 iPhone 13 Pro na cor verde-alpino — Foto: Divulgação/Apple iPhone 13 Pro na cor verde-alpino — Foto: Divulgação/Apple

Câmeras dos iPhones

Entre uma geração e outra, a câmera principal teve um aumento de 4 vezes na quantidade de megapixels em relação ao modelo anterior. Essa e outras mudanças levam a concluir que, dessa vez, a Apple investiu em alterações para além de recursos. Agora, o conjunto fotográfico do iPhone 14 Pro se organiza da seguinte forma:

Principal de 48 MP e abertura de ƒ/1.78

Ultra wide de 12 MP e abertura de ƒ/2.2

Teleobjetiva de 12 MP e abertura ƒ/2.8

Frontal de 12 MP e abertura de ƒ/1.9

4 de 7 Traseira do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Traseira do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Para fins de comparação, vale detalhar a estrutura do antecessor iPhone 13 Pro, que conta com o seguinte arranjo:

Principal de 12 MP abertura de ƒ/1.5

Ultra Wide de 12 MP abertura de ƒ/1.8

Telefoto de 12 MP abertura de ƒ/2.8

Frontal de 12 MP abertura de ƒ/2.2

5 de 7 iPhone 13 Pro Max: estrutura de câmeras é a mesma do iPhone 13 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 Pro Max: estrutura de câmeras é a mesma do iPhone 13 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

As câmeras frontais seguem com 12 MP nos dois telefones, mas contam com ligeira diferença na abertura focal, o que pode conferir vantagem para o modelo mais novo em termos de qualidade de captação. Também no iPhone 14 Pro, o sensor de selfies fica alocado na pílula que guarda também o sensor de reconhecimento facial.

Quanto aos recursos, o telefone mais novo traz novidades como a tecnologia quad-pixel, que combina quatro pixels em um. Além de otimizar o armazenamento das fotografias, que saem com o 12 MP, a ferramenta também ajuda a fazer capturas mais nítidas em locais escuros. Mas, para aqueles que trabalham com fotografias e precisam da versão expandida, também podem ter os registros em 48 MP.

Em continuidade com o modo cinema, inaugurado na linha do iPhone 13, o 14 Pro traz ferramentas de vídeos que garantem qualidade aos registros, como gravações em 4K a 60, 30, 25 ou 24 fps (quadros por segundo) e manutenção do estabilizador óptico. O flash também passa por reestruturação, de modo ajustar os LEDs para que eles possam ampliar o brilho em até 10%.

Desempenho e armazenamento

Como de costume, a Apple anunciou um novo processador junto com os novos modelos. A diferença é que, dessa vez, apenas modelos Pro tiveram acesso a ele. Naturalmente, o iPhone 14 Pro leva o novo chip (A16 Bionic) na ficha técnica e dispõe de funções avançadas como CPU de seis núcleos e GPU de cinco núcleos. A fabricante promete um desempenho 60% melhor do processador em comparação com outros componentes disponíveis no mercado.

O iPhone 13 Pro, por sua vez, agrega o A15 Bionic, versão anterior ao atual chipset. Apesar da desvantagem em termos de atualização, o componente do penúltimo lançamento agregou elogios em termos de processamento gráfico e machine learning. Diferente do lançamento, toda a linha anterior foi montada com o mesmo chip.

6 de 7 iPhone 14 Pro usa o chip recém-lançado A16 Bionic — Foto: Reprodução/Apple iPhone 14 Pro usa o chip recém-lançado A16 Bionic — Foto: Reprodução/Apple

Diferenças à parte, os dois acabam se encontrando no quesito armazenamento e memória RAM. O espaço para dados, nos dois casos, reserva opções de 128, 256, 512 GB e 1 TB, para aqueles que buscam um bom tamanho para arquivos, fotos e aplicativos. Entretanto, eles seguem o padrão da Apple e não disponibilizam suporte para cartão de memória, o que exclui a possibilidade de expansão do armazenamento.

Como de costume, a Apple não divulgou números oficiais sobre a memória RAM. Estima-se que esta especificação fique em cerca de 6 GB nos telefones. Vale destacar que o iPhone 14 Pro investe no padrão LPDDR 5, configuração mais veloz na transmissão das informações.

Bateria da Apple

Enquanto a linha Pro teve benefícios em termos de design e câmeras, a família mais simples lucrou no campo da bateria. Portanto, não há diferenças significativas neste quesito, visto que ambos oferecerem mais de 20 horas de reprodução de vídeo e 75 horas de reprodução de áudio.

A recarga, com potência máxima de 20W, demarca outra semelhança entre os modelos. Isso ajuda no tempo que o telefone ficará na tomada, de modo a reduzir o tempo de carregamento. A marca estima que os aparelhos precisam de apenas 30 minutos de carga para chegar aos 50% de bateria.

iPhone 13 Pro e 14 Pro têm suporte ao carregador sem fio MagSafe — Foto: Reprodução/Apple

Ainda neste sentido, é importante lembrar que ambos trazem suporte à recarga wireless via MagSafe com potência de carregamento de até 15W.

Sistema iOS

Assim como os lançamentos da empresa presidida por Tim Cook, o iPhone 14 Pro também chega com um sistema atualizado. No caso, o iOS 16 desembarca nas configurações do recém-anunciado com funcionalidades que vão desde personalização da tela de bloqueio até a criação de senhas para álbuns específicos da galeria.

O software deve chegar aos demais modelos contemplados pelo update a partir do dia 12 de setembro. Assim, as funcionalidades variadas não devem ser exclusivas do iPhone 14 Pro. Por enquanto, somente ele tem acesso a novidades como o recurso Lockdown Mode, que reforça a privacidade de dados para vítimas potenciais de ataque, como figuras públicas, jornalistas etc.

7 de 7 iOS 16 ficará disponível para outros modelos da Apple — Foto: Letícia Rosa/TechTudo iOS 16 ficará disponível para outros modelos da Apple — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

O iPhone 13 Pro, apesar de sair de fábrica com o iOS 15 , deve receber atualização para o novo sistema em breve. Cotado para a lista de compatíveis com o iOS 16, ele deve rodar as mesmas ferramentas do iPhone 14 Pro em pouco tempo.

Recursos extras

Em comum, as fichas técnicas trazem especificações como conectividade 5G, Wi-Fi 6 e NFC, que possibilita fazer pagamentos por aproximação sem precisar de um cartão para isso. Por outro lado, as distinções começam já no Bluetooth, pois ele conta com uma versão mais atual no iPhone 14 Pro.

O sucessor do iPhone 13 Pro chega com um recurso de destaque em termos de segurança, criado para emitir pedidos de socorro por meio de mensagens curtas enviadas por satélite. Além disso, o modelo comercializado no mercado norte-americano dispensará entrada para chips físicos, já que a única opção serão os eSIMs.

Dynamic Island - o novo notch do iPhone 14 Pro em ação — Foto: Reprodução/Apple

Preço e disponibilidade

O iPhone 13 Pro foi apresentado em setembro de 2021 com preço inicial de R$ 9.499. Para versões mais caras, o valor chegou a R$ 14.499, como é o caso do aparelho com 1 TB de armazenamento. Atualmente, modelos com 128 GB podem ser vistos por valores a partir de R$ 7.249 na Amazon.

O iPhone 14 Pro, de setembro de 2022, foi apresentado por valores a partir de R$ 9.499. As vendas ainda não começaram.

Confira as especificações na tabela abaixo

iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro Especificações iPhone 13 Pro iPhone 14 Pro Lançamento setembro de 2021 setembro de 2022 Preço de lançamento R$ 9.499 R$ 9.499 Preço atual R$ 7.249 - Tela 6,1 polegadas 6,1 polegadas Resolução da tela 2532 x 1170 pixels 2556 x 1179 pixels Processador A15 Bionic A16 Bionic Memória RAM 6 GB (estimativa) 6 GB (estimativa) Armazenamento 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira Principal de 12 MP, Ultra Wide de 12 MP, Telefoto de 12 MP Principal de 48 MP, Ultra Wide de 12 MP, Telefoto de 12 MP Câmera frontal 12 MP 12 MP Bateria até 22 horas de reprodução de vídeo e 75 horas de áudio até 23 horas de reprodução de vídeo e 75 horas de áudio Sistema operacional iOS 15 iOS 16 Dimensões e peso 146,7 x 71,5 x 7,65 mm; 204 g 147,5 x 71,5 x 7,85 mm; 206 g Cores azul sierra, prata, ouro, grafite e verde alpino preto espacial, prata, ouro e roxo profundo

