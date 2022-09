iPhone 14: Samsung provoca Apple antes do lançamento de novo celular

A poucos dias do lançamento do iPhone 14 , a Samsung divulgou um vídeo publicitário para provocar a Apple , destacando a suposta falta de inovação do próximo celular da marca norte-americana. Para isso, a campanha destaca os novos recursos de câmera dos celulares Galaxy S22 Ultra e Galaxy Z Flip 4 , os mais avançados da fabricante sul-coreana, que possuem zoom híbrido de 100 vezes e tiram fotos de 108 megapixels com o sensor principal.

Após mostrar que os aparelhos mais recentes da Samsung seriam capazes de tirar fotos da lua com qualidade, apostando no inédito recurso de zoom, o vídeo diz que “esta inovação não chegará em breve a um ‌iPhone‌ perto de você”, referindo-se ao evento especial marcado pela Apple para o dia 7 de setembro, quando a companhia deve revelar para o mundo a nova linha do iPhone 14, um novo AirPods Pro e, quem sabe, até mesmo o Apple Watch 8.

A câmera com 108 MP é um dos destaques do Galaxy S22 Ultra

Vídeo destaca o zoom de 100x do Galaxy S22 Ultra

O evento especial “Far Out”, segundo os rumores recentes, deve apresentar também os novos iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, além do iPhone 14 Plus. A versão “Mini”, presente na série do iPhone 13, deve ficar de fora devido à baixa procura do público.

Pelo que é especulado pela imprensa internacional, o iPhone 14 tradicional não deve trazer novidades relevantes em seu conjunto de câmera. Entretanto, os modelos 14 Pro e 14 Pro Max podem oferecer um sensor principal de 48 megapixels, contra os 12 megapixels do atual iPhone 13 Pro. Seria um avanço bastante relevante.

Além disso, vale dizer também que o topo de linha deste ano deve capturar fotos com menos ruído em ambientes com pouca luz e gravar vídeos com resolução 8K.

Imagem conceitual imagina como deve ser o iPhone 14

O iPhone 14 deve vir com o novo processador A16 Bionic nas versões mais caras, fabricado pela própria Apple, e capacidade de armazenamento de até 1 TB. Alguns analistas também acreditam que o lançamento pode trazer o recurso de “tela sempre ativa”, já presente entre os aparelhos que usam Android.

Como de costume, a Apple não comentou nenhum desses rumores, e para termos certeza dos detalhes, precisaremos esperar o anúncio oficial do próximo dia 7 de setembro. O TechTudo fará a cobertura completa do evento trazendo todas as novidades.

Abaixo, confira o vídeo divulgado pela Samsung dos Estados Unidos

Com informações de MacRumors