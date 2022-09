iPhone 14: teste mostra que Detecção de Acidente de carro funciona mesmo

O iPhone 14 chegou ao mercado com a inédita função que detecta acidentes de carro, causando muita curiosidade entre os usuários. Funciona mesmo? Ninguém quer atestar de fato a tecnologia, mas um canal de vídeos realizou experimentos que mostraram o recurso em uso. Os autores pegaram um carro e realizaram diversas batidas com carcaças de outros automóveis. O resultado final foi positivo para a Apple .

2 de 3 Teste mostra que detecção de acidente do iPhone 14 funciona de verdade — Foto: Reprodução/TechRax Teste mostra que detecção de acidente do iPhone 14 funciona de verdade — Foto: Reprodução/TechRax

O experimento, conduzido pelo canal do YouTube TechRax, foi realizado com um iPhone 14 Pro. O smartphone foi posicionado na parte traseira do encosto de cabeça do motorista, em um carro sem pessoas dentro, guiado por controle remoto.

A equipe fez o automóvel bater duas vezes. Em ambas, a Detecção de Acidente foi acionada, ainda que na primeira batida o recurso tenha sido ativado com um atraso de aproximadamente 10 segundos. Além das câmeras externas, o teste foi filmado por uma GoPro instalada dentro do carro, que capturou a tela do iPhone.

Como funciona a Detecção de Acidente do iPhone 14

O recurso foi desenvolvido para acidentes graves, tais como capotamentos e colisões frontais, laterais e traseiras. A Detecção de Acidente usa dados do GPS, sensor de movimento, giroscópio, acelerômetro, barômetro e microfone, que são processados por uma inteligência artificial capaz de identificar quebras no comportamento do dispositivo e detectar acidentes com precisão.

O Crash Detection, como é conhecido em inglês, funciona em sedans, minivans, SUVs, caminhonetes e outros carros de passeio. Quando veículos do tipo se envolvem em uma batida, o dispositivo Apple aciona alarme sonoro.

O disparo é feito simultaneamente à exibição de um alerta na tela, que informa que serviços de emergência serão acionados caso o alarme não seja desligado. Se o usuário não conseguir responder, o iPhone ou Apple Watch ligará automaticamente após 20 segundos.

3 de 3 Detecção de Acidente do iPhone 14 liga para serviços de emergência ao identificar acidente de carro grave — Foto: Reprodução/TechRax Detecção de Acidente do iPhone 14 liga para serviços de emergência ao identificar acidente de carro grave — Foto: Reprodução/TechRax

A chamada automática informa aos serviços de emergência que o aparelho Apple detectou um acidente de carro grave e que o dono do dispositivo não está respondendo. A mensagem de áudio, que é reproduzida repetidamente, inclui as coordenadas estimadas de latitude e longitude com um raio de busca.

Caso o dono do aparelho tenha adicionado contatos de emergência, o sistema também enviará uma mensagem a essas pessoas informando que o usuário sofreu um acidente de carro grave e indicando a localização. O iPhone também mostrará as informações médicas na tela, caso o proprietário tenha configurado o recurso Ficha Médica.

Assista ao vídeo do canal TechRax abaixo

TechTudo esteve na sede da Apple para o lançamento do iPhone 14; confira no vídeo a seguir

TechTudo esteve na sede da Apple para o lançamento do iPhone 14

Com informações de TechRax/YouTube e Apple