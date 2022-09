iPhone 14: veja fotos exclusivas do novo celular da Apple

O iPhone 14 foi anunciado pela Apple nesta quarta-feira (7) e o TechTudo está na California, EUA, para conhecer o novo celular. O evento aconteceu na tarde de hoje e também apresentou o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. Os novos smartphones, assim como seus antecessores, têm acesso à internet 5G e continuam com a entrada Lightning. Os preços dos lançamentos no Brasil também já foram divulgados e custam a partir de R$ 7.599. Além da nova geração de celulares, o evento especial revelou novas gerações do Apple Watch e do AirPods Pro.