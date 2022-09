iPhone 14 vs iPhone 13: saiba o que muda no preço e na ficha técnica

O iPhone 14 foi apresentado com visual muito parecido com o antecessor iPhone 13 , de 2021. Os celulares trazem diversas similaridades, como alta capacidade de processamento, internet 5G e carregamento sem fio. Algumas características, no entanto, são diferentes – é o caso de recursos de câmera e a função de detecção de acidente, por exemplo. Confira, nas linhas abaixo, quais são as semelhanças e diferenças entre os smartphones da Apple .

Vale mencionar que o iPhone 13 (128 GB) foi anunciado no Brasil por R$ 7.599, mas caiu mais de R$ 1 mil após o lançamento da nova geração, de acordo com a loja oficial da Apple. Na Amazon, o modelo é encontrado por R$ 5.129, em seis opções de cores. Já o iPhone 14 foi apresentado no mercado nacional com valor sugerido de R$ 7.599, para a versão de 128 GB de armazenamento interno. Por ora não se sabe a data de início das vendas.

Tudo que há de importante no iPhone 14 – confira no vídeo abaixo

Tudo que há de importante no iPhone 14

Tela e design

A tela do iPhone 14 não ganhou qualquer melhoria em relação ao iPhone 13. Isso significa que ambos os painéis contam 6,1 polegadas e trabalham com a chamada Super Retina XDR OLED. A resolução segue o Full HD+ (1170 x 2532 pixels), o que confere uma taxa de 460 pixels por polegada. As especificações técnicas divulgadas pela Apple mencionam ainda que os displays alcançam 800 nits de brilho, com pico máximo de 1.200 nits.

2 de 9 Tela do iPhone 14 é a mesma presente no iPhone 13 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Tela do iPhone 14 é a mesma presente no iPhone 13 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

3 de 9 Tela do iPhone 13 vermelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Tela do iPhone 13 vermelho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Dolby Vision e HDR10 são exemplos de tecnologias que fazem parte dos dois iPhones. Juntos, os dois recursos prometem entregar maior fidelidade de cores na reprodução de conteúdo.

Na parte de design, pouco mudou. Quando colocados lado a lado, é necessário um esforço considerável para conseguir distinguir qual é qual. As dimensões são quase as mesmas, mas o iPhone 14 ficou 0,1 mm mais grosso e dois gramas mais leve – o que não se traduz em diferenças perceptíveis na mão do usuário. Apesar de parecidos, o iPhone 14 não cabe na capinha do iPhone 13.

Os dois dispositivos são construídos em metal e vidro e compartilham as mesmas tecnologias de proteção, o Ceramic Shield que evita riscos e arranhões e a certificação IP68. Essa última garante, de acordo com o site da Apple, resistência à água doce a uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos.

Câmeras do iPhone

4 de 9 iPhone 14 traz câmera dupla na traseira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 traz câmera dupla na traseira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tanto o iPhone 13 quanto o iPhone 14 entregam um conjunto de câmeras duplas na parte traseira. A resolução é igual nos dois modelos, mas o iPhone 14 agora é capaz de enxergar um pouco melhor no escuro, graças à abertura maior de lente.

O conjunto de câmeras do iPhone 13 é o seguinte:

Principal de 12 MP (f/1.6)

Ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/2.2)

5 de 9 Câmeras do iPhone 13 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmeras do iPhone 13 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Já o conjunto de câmeras do iPhone 14 é assim:

Principal de 12 MP (f/1.5)

Ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/1.9)

Nesta parte, vale destacar a câmera frontal do novo iPhone 14 que ganhou um salto significativo. A lente ficou maior e, de acordo com a fabricante, o sensor ganhou uma melhoria de 38% na captura com pouca luz em fotos e vídeos, se comparado com o iPhone 13. Não só isso, como também o celular mais novo da Apple inaugura a função de autofoco na câmera de selfies.

A Apple também promete uma captura 2x mais rápida no iPhone 14 em condições de baixa luz, além de uma melhoria de 49% na captura em ambientes pouco iluminados, se comparado com o iPhone 13.

Na parte de vídeos, ambos alcançam a resolução 4K (em até 60 quadros por segundo) e têm recursos parecidos, como o Modo Cinema, que desfoca o fundo de pessoas e objetos para um aspecto mais profissional. No entanto, o iPhone 14 ganhou um novo recurso: o Modo Ação. A nova funcionalidade combina o já existente estabilizador ótico de imagem com software para entregar vídeos ainda mais suaves e com menos “tremido” que o iPhone 13 e os outros irmãos de anos anteriores.

Desempenho e armazenamento

A Apple decidiu não colocar o novo chip A16 Bionic no iPhone 14. Desta forma, os dois dispositivos possuem o processador A15 Bionic, com CPU de seis núcleos (dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética). A mudança veio na GPU, que ganhou um núcleo a mais na nova geração.

6 de 9 iPhone 13 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Apesar da Apple não divulgar a quantidade de memória RAM dos seus smartphones, testes de benchmark revelam que o iPhone 13 é equipado com 4 GB. Já o iPhone 14 passou a ter 6 GB de memória RAM, um salto de 50% que deve garantir um melhor funcionamento em múltiplas tarefas. No uso prático, os dois produtos entregam alta velocidade e são capazes de executar bem qualquer aplicativo ou jogo pesado existente na App Store.

Ambos são vendidos em três versões: 128 GB, 256 GB e 512 GB, todas sem entrada para cartão de memória.

Bateria da Apple

7 de 9 iPhone 13 e iPhone 14 suportam carregamento rápido; Apple promete maior autonomia energética no iPhone 14 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 e iPhone 14 suportam carregamento rápido; Apple promete maior autonomia energética no iPhone 14 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Apple também não revela a capacidade em mAh da bateria dos iPhones, mas é estimado que o iPhone 13 tenha uma célula de 3.240 mAh. A gigante de Cupertino promete 20 horas de reprodução de vídeo no iPhone 14, contra 19 horas no iPhone 13. Com relação a carregamento, os dois celulares são compatíveis com o carregamento rápido de 20 W. Com isso, é possível levar a bateria dos modelos de zero a 50% em 30 minutos.

O recurso de carregamento sem fio de até 15 W via MagSafe e Qi também marca presença nas duas gerações. Vale lembrar que a Apple, até o fechamento desta matéria, não comercializa nenhum dos dois produtos com o carregador na caixa, apesar da pressão do governo brasileiro.

Sistema iOS

8 de 9 iOS 16 é o mais novo update do sistema operacional da Apple para celulares — Foto: Letícia Rosa/TechTudo iOS 16 é o mais novo update do sistema operacional da Apple para celulares — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

O iPhone 14 estreou o novo iOS 16. Quem comprar o iPhone 13 também poderá usufruir da nova versão. Entre as novidades do sistema, destacam-se recursos melhorados na parte de segurança, a possibilidade de encontrar fotos e vídeos duplicados para apagar da galeria e novas opções de customização da tela de bloqueio.

Recursos adicionais

As funções adicionais mudam pouco entre os dois topos de linha. Os dois celulares trazem suporte a internet 5G e NFC. Sendo assim, ambos podem realizar pagamento por aproximação. O Face ID suporta desbloqueio facial mesmo que o usuário utilize máscaras de proteção.

9 de 9 iPhone 14 na sede da Apple em Cupertino, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 na sede da Apple em Cupertino, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O iPhone 14 tem Bluetooth 5.3, que é mais rápido que o Bluetooth 5.0 do iPhone 13. Outro recurso que o novo modelo ganhou é o Detecção de Acidente. Agora, o smartphone consegue identificar, por exemplo, se o usuário sofreu um acidente de carro para notificar os serviços locais de emergência.

Os celulares da linha do iPhone 14 também trazem acesso emergencial a satélites. Com isso, os usuários podem pedir socorro em situações de perigo. O iOS vai ajudar a pessoa a enviar mensagens curtas com pedidos de socorro, além de auxiliar a pessoa a apontar o smartphone diretamente na direção de um satélite. Inicialmente o serviço será liberado nos Estados Unidos e no Canadá e não há informações sobre quando chegará ao Brasil.

Preço e cores disponíveis

A versão mais simples do iPhone 13, com 128 GB de armazenamento interno, foi anunciada no Brasil por R$ 7.599, mas caiu mais de R$ 1 mil após o lançamento da nova geração. Na Amazon, o modelo é encontrado por R$ 5.129. São seis cores disponíveis: verde, rosa, azul, meia-noite, estelar e vermelho

Já o iPhone 14 foi apresentado no mercado nacional com valor sugerido de R$ 7.599, para a versão de 128 GB. Vale mencionar que o modelo ainda possui uma versão Plus, que oferece uma tela maior de 6,7 polegadas, além de uma maior duração de bateria. As opções de cores são: azul, roxo, meia-noite, estelar e vermelho.

iPhone 13 vs iPhone 14 Especificações iPhone 13 iPhone 14 Lançamento setembro de 2021 setembro Preço de lançamento a partir de R$ 7.599 a partir de R$ 7.599 Preço atual a partir de R$ 5.129 a partir de R$ 7.599 Tela 6,1 polegadas 6,2 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2532 x 1170 pixels) Full HD+ (2532 x 1170 pixels) Processador A15 Bionic A15 Bionic Memória RAM 4 GB (estimativa não oficial) 6 GB (estimativa não oficial Armazenamento 128, 256 ou 512 GB 128, 256 ou 512 GB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira dupla, 12 e 12 MP dupla, 12 e 12 MP Câmera frontal 12 MP 12 MP Sistema operacional iOS 15, com atualização para o iOS 16 iOS 16 Bateria 3.240 mAh (estimativa não oficial) não informado Dimensões e peso 146,7 x 71,5 x 7,7 mm; 174 gramas 146.7 x 71.5 x 7.8 mm ; 172 gramas Cores vermelho, branco, preto, azul e rosa azul, roxo, preto, branco e vermelho