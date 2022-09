iPhone 6 e iPhone 5S recebem rara correção de segurança

Usuários de iPhones antigos foram surpreendidos com uma atualização de segurança liberada pela Apple nesta quarta-feira (31). A novidade impacta diretamente o iPhone 5S e o iPhone 6 / iPhone 6 Plus , aparelhos que chegaram ao mercado em 2013 e 2014, respectivamente. Eles já não recebem novas gerações do sistema iOS, mas foram contemplados com o update que pretende corrigir falhas em navegadores que permitiam a inserção de códigos maliciosos.

Além dos smartphones, o pacote também vale para outros dispositivos tidos como “obsoletos” pela Apple, como o iPod Touch de sexta geração, o primeiro iPad Air, o iPad Mini 2 e o iPad Mini 3. A empresa recomenda que os usuários baixem e instalem a correção.

Esta nova proteção deve encerrar a brecha que permitia que o Safari e outros navegadores abrissem códigos maliciosos sem o conhecimento do usuário.

Na página oficial de suporte da Apple, em inglês, um texto indica que a empresa não discute detalhes sobre as falhas de segurança até que “uma investigação tenha ocorrido e patches estejam disponíveis”. O update é recomendável e deve ser feito o mais rápido possível.

Como se trata de um sistema mais antigo, com anos de defasagem, a fabricante não costuma enviar novas atualizações com frequência. O site especializado The Verge nota que a falha parece ser grave, Apesar da movimentação atípica da Apple, cabe lembrar que os celulares vão continuar no iOS 12.5.6. Gerações mais recentes rodam o iOS 16. Donos destes modelos também devem instalar as correções.

Os usuários podem baixar a atualização tocando no ícone “Ajustes”, depois em “Geral” e, por fim, escolhendo a opção “Atualização de Software”. Basta seguir as instruções que aparecerem na tela. Para efetuar o processo, o iPhone precisa estar com a bateria cheia ou ligado no carregador. O ideal é realizar o update via Wi-Fi para poupar a franquia de internet móvel.

A próxima geração do iPhone será conhecida na semana que vem. A Apple marcou um evento especial no qual será anunciado o iPhone 14. A expectativa é de que quatro novos modelos cheguem ao mercado, dentre eles um Pro com câmera que consegue “enxergar” melhor no escuro. O TechTudo fará a cobertura ao vivo, diretamente da sede da empresa nos Estados Unidos.

