iPhone bate recorde histórico de uso nos Estados Unidos

Os números de participação de mercado do iPhone nos Estados Unidos estão acima dos 50% pela primeira vez, ultrapassando assim todos os dispositivos com Android somados, de acordo com um novo relatório de vendas da Counterpoint Research, respeitado órgão privado de análises comerciais, divulgado nesta sexta-feira (2). A Apple também domina 78% das remessas globais de celulares premium, aqueles acima de US$ 1 mil, o que dá cerca de R$ 5,2 mil pela cotação atual. Esses dados representam um recorde histórico para a fabricante.