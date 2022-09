iPhone: iOS 16 tem bug na função de copiar e colar; entenda

O iOS 16 , lançado na semana passada (12) , já tem seu primeiro bug confirmado: um erro que solicita incessantemente permissão para colar textos de um aplicativo para outro. A confirmação do problema foi feita nesta segunda-feira (19) pela Apple , em resposta a um e-mail enviado por um leitor do site MacRumors. De acordo com o portal, o usuário teria entrado em contato com Tim Cook e Craig Federighi - CEO e vice-presidente da empresa, respectivamente -, reclamando do novo comportamento encontrado em seu iPhone após a atualização.

Quem confirmou se tratar de um erro foi o gerente sênior Ron Huang, que respondeu à troca de e-mails dizendo que "esse comportamento não é esperado" no novo iOS. Segundo Huang, o bug será investigado pela Apple - o que indica que, possivelmente, deve ser corrigido já na atualização iOS 16.1. O update adicionará ainda alguns outros recursos ao sistema - como ampliação do ícone com porcentagem de bateria a outros iPhones, por exemplo -, mas, por enquanto, ainda não tem data de lançamento prevista.

Com o bug, após copiar algum texto e/ou mídia no iPhone, ao tentar colar o conteúdo em outro aplicativo - como, por exemplo, do Twitter para o WhatsApp -, seria solicitada uma permissão. O problema aqui é que, conforme o que tem sido relatado, a solicitação é feita todas as vezes, independentemente do usuário ter permitido ou não anteriormente.

O erro parece afetar mais usuários dos Estados Unidos do que do Brasil, já que a maioria dos relatos é em inglês. Por lá, houve ainda quem achasse se tratar de um novo recurso do sistema operacional. Já por aqui, as principais reclamações do novo iOS são relacionadas ao touch, que estaria com problemas, e à bateria do iPhone, que teria reduzido sua capacidade após a atualização. A Apple, porém, não confirmou se o iOS 16 poderia ocasionar erros no touchscreen e/ou redução na duração da bateria.

O que os usuários estão dizendo sobre bugs do iOS 16?

Com informações de MacRumors e 9to5Mac

