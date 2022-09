iPhone: iOS 16.0.2 é lançado para corrigir bug na câmera e outros erros

A atualização não adiciona novos recursos ao iOS 16, apenas repara aqueles que estavam dando problemas. Por isso, não é desta vez que o ícone da bateria com porcentagem será expandida para mais modelos de iPhone. Essa e outras funções aguardadas do sistema operacional da Apple, como as Live Activities e a biblioteca compartilhada, devem chegar aos celulares compatíveis apenas a partir do iOS 16.1 - que, no momento, está na segunda etapa de desenvolvimento.