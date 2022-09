iPhone no Brasil: Apple anuncia que vai recorrer de decisão do governo

A Apple informou na tarde desta terça-feira (06) que vai recorrer da decisão do governo brasileiro que suspende as vendas de iPhones sem carregador na caixa. A sanção foi determinada pela Secretaria Nacional do Consumidor depois de mais de um ano de processo administrativo. Em nota, a gigante de tecnologia afirma que vai continuar trabalhando com o órgão para resolver as preocupações.