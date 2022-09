iPhone SE 2023 deve ganhar tela gigante e aposentar de vez botão Home

Um dos motivos de a fabricante acelerar o lançamento de uma nova edição do aparelho pode ser a baixa procura do público pelo iPhone SE 2022, que, assim como o modelo 2020, traz o mesmo visual e carcaça do iPhone 8. Outro recurso que não era possível com o design antigo é o Face ID, que requer um espaço extra na parte superior da tela, ao lado para câmera frontal, para os sensores de reconhecimento facial. Entretanto, isso não significa necessariamente que a função estará presente.

2 de 3 iPhone XR, de 2018, pode servir de base para o próximo iPhone SE — Foto: Bruno De Blasi/TechTudo iPhone XR, de 2018, pode servir de base para o próximo iPhone SE — Foto: Bruno De Blasi/TechTudo

Para corroborar com este vazamento, o site MacRumors também cita as informações trazidas por Ross Young, confiável vazador de rumores sobre o mundo Apple. Segundo Young, a Apple estaria realmente interessada em lançar um novo modelo do iPhone SE já em 2023 com uma tela maior do que 5,7 polegadas. No entanto, ele não confirmou se o botão Home verá o seu fim e nem mesmo se o Face ID estará presente.

O iPhone SE 2022 aparece no site oficial da Apple com opções de 64 GB, 128 GB e 256 GB de armazenamento interno, além de tela de 4,7 polegadas com resolução de 1334 x 750 pixels e chip A15 Bionic. Ele traz uma câmera simples na parte traseira com apenas 12 megapixels. O aparelho custa a partir de R$ 4.299 na loja online e R$ 3.899 na Amazon.

Já o iPhone XR, que não é mais vendido de forma oficial, possui as mesmas opções de memória interna. Ele traz tela de 6,1 polegadas, resolução de 1792 x 828 pixels, chip A12 Bionic e câmera única de 12 MP.

iPhone 14 vem aí

3 de 3 Conceito do iPhone 14 publicado pela imprensa — Foto: Reprodução/Apple Insider Conceito do iPhone 14 publicado pela imprensa — Foto: Reprodução/Apple Insider

Enquanto a Apple não atualiza o iPhone SE, fãs da marca podem ficar ligados no evento especial marcado para esta quarta-feira (07). A expectativa é de que seja anunciada a linha do iPhone 14, composta de quatro celulares – o tradicional, o iPhone 14 Plus, o iPhone 14 Pro, o iPhone 14 Pro Max. Neste ano, a prioridade da Apple seria melhorar o design e câmera dos aparelhos com Pro no nome. O TechTudo faz a cobertura completa direto da sede da empresa nos Estados Unidos.

Com informações de 9to5 Mac, MacRumors e PhoneArena

