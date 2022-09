iPhone X vs iPhone 14: veja se vale a pena fazer a troca do celular

O iPhone X é um celular de 2017 que chegou ao mercado brasileiro por R$ 6.999 e que atualmente pode ser encontrado por R$ 2.230 em lojas online. O iPhone 14 foi anunciado no Brasil por R$ 7.599 na versão com 128 GB de armazenamento. Até o momento, não se sabe a data de início das vendas.

Tudo que há de importante no iPhone 14 – confira no vídeo abaixo

Tela e design

As telas dos dois celulares Apple contam com uma ligeira diferença de tamanho, uma vez que o iPhone 14 traz 6,1 polegadas, ao passo que o iPhone X inclui 5,8 polegadas. O display ocupa toda a parte frontal do aparelho.

Há outra diferença relevante, pois o modelo mais antigo foi o primeiro da fabricante a apresentar tela OLED, enquanto o mais recente possui a Super Retina XDR Display. Na prática, a tecnologia interfere positivamente em termos de nitidez. O notch continua presente em ambos os modelos.

O iPhone 14 segue a resolução Full HD+ (2532 X 1170 pixels), o que confere uma taxa de 460 pixels por polegada. Já o iPhone X é ligeiramente menor, mas também com Full HD+ (2436 x 1125 pixels) e uma taxa de 458 pixels por polegada. A ficha técnica ainda menciona para o modelo 625 nits de brilho, enquanto o novo dispositivo marca 800 nits e chega ao pico de 1.200 nits, o que significa conforto num ambiente ensolarado.

A estética do design é parecida. A estrutura do telefone é a produção da base mais quadrada e laterais achatadas, num desenho bastante similar aos modelos de iPhone de gerações passadas, como o iPhone 5, por exemplo. No geral, as bordas são bem reduzidas.

É perceptível uma diferença em relação à disposição das câmeras na parte traseira dos smartphones. No novo iPhone, as lentes estão posicionadas na diagonal em uma base quadrada. Enquanto isso, o iPhone X conta com as duas lentes uma embaixo da outra, numa base oval.

Câmeras do iPhone

Ambos os modelos apresentam na ficha técnica um arranjo fotográfico com um conjunto de câmeras duplas na parte traseira. A Apple optou por trazer maior abertura da lente na nova geração e, portanto, tende a garantir uma performance superior em fotos noturnas e com pouca luminosidade.

A ficha técnica do iPhone 14 traz o conjunto de câmeras assim:

Principal de 12 MP (f/1.5)

Ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/1.9)

Já a estrutura das câmeras no iPhone X é a seguinte:

Principal de 12 MP (f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 7 MP (f/2.2)

O arranjo fotográfico do iPhone 14 ganhou melhorias na câmera frontal. De acordo com a Apple, o sensor maior consegue captar 38% mais luz em ambientes pouco iluminados – a novidade vale tanto para fotos quanto para vídeos. A nova linha também traz uma estabilização ótica de imagens com direito a deslocamento de sensor, o que deve resultar em registros menos tremidos do que na geração passada.

Partindo para as ferramentas de vídeo, os smartphones têm disponibilidade para a registrar filmes em 4K, com HDR, além de contar com a função de estabilização óptico da imagem (OIS) para suavizar a captação de movimentos. A novo linha ainda apresenta o Modo Cinema, no qual é permitido desfocar o fundo de pessoas e objetos para um aspecto mais sofisticado e profissional.

Desempenho e armazenamento

A ficha técnica do iPhone 14 convencional não inclui o novo processador A16 Bionic. A fabricante decidiu colocar o chip mais potente somente nas versões mais sofisticadas da nova linha, o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Desta maneira, o novo telefone conta com o mesmo processador do iPhone 13: o competente A15 Bionic, com CPU de seis núcleos (dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética).

O iPhone X vem de fábrica com o processador Apple A11 Bionic de seis núcleos. A capacidade gráfica do 14 inclui chip com cinco núcleos, contra três. Ou seja, os usuários devem perceber uma leve melhora, mas nada gritante.

A Apple não costuma oferecer informações sobre a memória RAM dos dispositivos. Testes de benchmark sugerem que o iPhone X possui 3 GB, enquanto o iPhone 14 viria com 6 GB, o dobro da capacidade. Não restam dúvidas de que os antigos donos da geração passada vão perceber mais velocidade no novo equipamento.

A nova versão do telefone da Apple já começa com 128 GB de capacidade e ainda traz a possibilidade de 256 GB e 512 GB. Já o iPhone X possui duas opções de capacidade: 64 GB e 256 GB. Vale ressaltar que ambos os modelos não suportam cartões de memória do tipo microSD.

Bateria da Apple

A Apple também não revela a capacidade em mAh da bateria dos iPhones, mas é indicado, de acordo com informações da companhia, que o iPhone 14 permita até 20 horas de reprodução de vídeo no iPhone 14, 16 horas de streaming de vídeo e 80 horas de reprodução de áudio. Ao passo que o modelo antigo permite ao usuário até 13 horas de reprodução de vídeo e até 60 horas de reprodução de áudio.

O site especializado em telefonia GSM Arena estima que o iPhone X tenha componente de 2.716 mAh, enquanto o iPhone 14 traria 3.279 mAh. Nesse sentido, a distinção entre as duas gerações de iPhones é significativa.

Embora o iPhone X seja compatível com carregamento sem fio com o padrão Qi, o dispositivo não tem suporte para recarga sem fio via MagSafe. Essa tecnologia é importante porque o anel de ímãs s garante que o dispositivo será sempre posicionado do jeito certo. Antigamente, existia o risco do usuário posicionar o aparelho de forma errada na base carregadora.

Os dois celulares da Apple são compatíveis com recarga rápida de 20W. Isso significa que é possível levar a bateria dos modelos de zero a 50% em 30 minutos. A Apple não inclui na caixa, o que tem dado dor de cabeça para a companhia.

Sistema iOS

O iPhone 14 chegou com o iOS 16, versão mais atual do sistema operacional. Dentre as novidades está a nova tela de bloqueio, bem como notificações avançadas. Vale lembrar que o conceito do novo sistema foi pensando para a personalização da central de controle do dispositivo.

Enquanto isso, o iPhone X sai de fábrica com o iOS 11, de 2017. O modelo também roda iOS 16. Em outras palavras, quem tem o smartphone mais antigo não precisa correr para o novo se a única motivação for o desejo de ter o sistema mais recente.

Recursos adicionais

O iPhone 14 menciona na sua ficha técnica o suporte à conexão 5G. A nova rede móvel já está presente em diversas metrópoles e segue seu plano de expansão no Brasil. Essa nova disponibilidade de conexão sugere que a velocidade de internet pode ser até 50 vezes maior que o 4G. Já o iPhone X disponibiliza somente conexão 4G, que era dominante na época de seu lançamento. Ao entrar numa área coberta pela nova tecnologia, os usuários devem perceber uma diferença significativa.

Outro recurso exclusivo da nova geração que chama a atenção é a Detecção de Acidente. Isso significa, que o dispositivo está habilitado a identificar se o usuário sofrer um acidente de carro para notificar os serviços locais de emergência. Ainda em relação ao iPhone 14, outro aspecto positivo é a possibilidade de contar com o Bluetooth 5.3, que é mais rápido do que o Bluetooth 5.0, do X.

Ambos os telefones trazem a tecnologia NFC, que permite fazer pagamentos por aproximação sem precisar de um cartão para realizar o procedimento. Já a tecnologia TrueDepth, também presente nos dois aparelhos, ainda apresenta o Face ID, função de desbloqueio facial do telefone.

Preço do iPhone

O iPhone X foi lançando no Brasil em 2017 com preço sugerido de R$ 6.999 na versão com 64 GB. Hoje em dia ele sai por R$ 2.230 em lojas online. Apesar de estar à venda, o produto não é mais fabricado e nem faz parte do catálogo oficial da Apple. Ao todo, ele traz duas tonalidades disponíveis: prateado e cinza-espacial.

O iPhone 14 tem preço sugerido de R$ 7.599 na versão com 128 GB. Até a publicação deste texto, a Apple não havia divulgado a data de início das vendas. São cinco opções de cor: azul, roxo, meia noite (grafite), estelar (branco) e vermelho.

iPhone 14 vs iPhone X Especificações iPhone 14 iPhone X Lançamento setembro de 2022 outubro de 2017 Preço de lançamento a partir de R$ 7.599 a partir de R$ 6.999 Preço atual ––– a partir de R$ 2.230 Tela 6,1 polegadas 5,8 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2532 x 1170 pixels) Full HD+ (2436 x 1125 pixels) Processador A15 Bionic A11 Bionic Memória RAM 6 GB (estimativa) 3 GB (estimativa) Armazenamento 128 GB, 256 GB ou 512 GB 64 GB ou 256 GB Cartão de Memória sem suporte sem suporte Câmera traseira dupla, 12 MP e 12 MP dupla, 12 MP e 12 MP Câmera frontal 12 MP 7 MP Bateria 3.279 mAh (estimativa) 2.716 mAh (estimativa) Sistema operacional iOS 16 iOS 11 Dimensões e peso 146.7 x 71.5 x 7.8 mm ; 172 gramas 143,6 x 70,9 x 7,7 mm; 174 gramas Cores azul, roxo, meia noite (grafite), estelar (branco) e vermelho preto espacial e prateado

Com informações de Apple (1/2) e GSM Arena

