iPhone XR vs iPhone 14: saiba se faz sentido trocar de celular

Já o iPhone XR desembarcou por R$ 5.199 no mercado brasileiro em novembro de 2018. O modelo de 64 GB tem o preço sugerido de R$ 2.499 no site da Americanas – uma redução de R$ 2.700 em relação ao preço de lançamento. No geral, ele pode ser encontrado nas cores vermelho, azul, amarelo, preto, branco e coral. Descubra, nas linhas a seguir, quais foram as evoluções entre as duas gerações.

Tudo que há de importante no iPhone 14 – confira no vídeo abaixo

iPhone 14

Tela e design

As telas do iPhone 14 e do iPhone XR possuem as mesmas proporções, uma vez que ambos contemplam 6,1 polegadas. No entanto, as semelhanças param por aí. A geração antiga traz resolução 1792 x 828 pixels que é inferior a Full HD+ e pior que modelos antigos como o iPhone 8. Enquanto isso, o novo modelo apresenta tecnologia OLED superior, chamado comercialmente de Super Retina XDR Display, com resolução Full HD+ (2532 X 1170 pixels).

2 de 7 iPhone 14 e iPhone 14 Plus no lançamento — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 e iPhone 14 Plus no lançamento — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Em termos de acabamento, a nova geração tem como diferencial o Ceramic Shield, no qual a resistência é maior que qualquer vidro de smartphone. Existem diferenças em relação à resistência a respingos, água e poeira. O novo iPhone é classificado como IP68 e aguenta profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos. Enquanto o celular da geração anterior possui a classificação IP67, que tem resistência a profundidade de, no máximo, um metro por 30 minutos.

Quanto ao design, os aparelhos trazem mudanças relevantes entre as gerações. Na parte traseira, por exemplo, o iPhone 14 apresenta um alinhamento das câmeras no arranjo fotográfico e está posicionado em uma base quadrada na parte superior esquerda. Ao passo que o iPhone XR traz uma única lente localizada na parte superior esquerda na área traseira e sem uma base destacada.

Câmeras do iPhone

3 de 7 iPhone 14 tem a mesma estética na traseira que do modelo da geração anterior — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 tem a mesma estética na traseira que do modelo da geração anterior — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A maior diferença entre os dois modelos se estabelece no conjunto fotográfico. Enquanto o iPhone 14 traz um arranjo duplo de câmeras na parte traseira, o iPhone XR apresenta somente uma câmera. Além disso, a nova geração promete desempenho superior em fotos noturnas, graças à possibilidade de maior abertura da lente.

O conjunto fotográfico do iPhone 14 é formado por:

Principal de 12 MP (f/1.5)

Ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/1.9)

Já as câmeras do iPhone XR ficam da seguinte maneira:

Principal de 12 MP (f/1.8)

Câmera frontal de 7 MP (f/2.2)

A Apple apresentou novidades nas câmeras para o novo modelo. Atualmente, o sensor ficou maior. Na prática, isso significa que lente apresenta uma melhoria de 38% na captura com pouca luz em fotos e vídeos, de acordo com a fabricante. A empresa ainda garantiu uma captura 2x mais rápida no iPhone 14 em condições de baixa luz, além de uma melhoria de 49% em ambientes mais escuros. Outro distinção é o aprimoramento da tecnologia TrueDepth, que agora ganhou foco automático.

Ambos os iPhones conseguem também filmar em 4K com as câmeras principais mas no sensor frontal apenas o último modelo traz essa possibilidade. Já a estabilização óptica da imagem está presente nos dois telefones. O diferencial do iPhone 14 é o Modo Cinema para gravação de vídeos com profundidade de campo, o que traz aspecto mais sofisticado e profissional aos filmes. Com resolução em 4K HDR em até 30 qps (quadros por segundo) para a nova geração.

Desempenho e armazenamento

O novo processador A16 Bionic está disponível somente nas versões mais potentes e sofisticadas da linha, o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Com isso, o novo modelo convencional vem com o mesmo processador do iPhone 13: o A15 Bionic, com CPU de seis núcleos (dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética). O chip ainda traz o o Neural Engine de 16 núcleos – capaz de realizar 1 trilhão de operações por segundo, segundo o fabricante.

Enquanto isso, o iPhone XR apresenta em sua ficha técnica o processador A12 Bionic também com seis núcleos (dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética). No entanto, a mudança está presente na GPU, que ganhou um núcleo a mais na nova geração. Além disso, a Neural Engine de oito núcleos do modelo antigo do processador pode dar conta de 5 trilhões de operações por segundo. Portanto, uma diferença bastante significativa entre os dois modelos.

Apesar de não confirmar o número, há especulações que sugerem o novo modelo com 6 GB de RAM. Isso representa um acréscimo de 50%, que tende a permitir melhor desempenho em múltiplas tarefas. Quanto ao armazenamento, o modelo de 2018 conta com duas opções, de 64 GB e 128 GB. A nova versão, por sua vez, já começa com 128 GB e ainda traz a disponibilidade de modelos com 256 GB e 512 GB. Nenhum dos dois oferece suporte para cartão de memória externo.

Bateria da Apple

4 de 7 iPhone 14 na sede da Apple em Cupertino, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 na sede da Apple em Cupertino, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

No quesito bateria, o iPhone XR consegue bom desempenho. No teste realizado pela TechTudo, o telefone conseguiu ficar 16 horas longe da tomada, mesmo com uso intenso. Segundo a fabricante, é possível a reprodução de até 16 horas de vídeo no dispositivo. Enquanto isso, o iPhone 14 tem mais autonomia. Ele conta com até 20 horas de reprodução de vídeo e 80 horas de reprodução de áudio, além de 16 horas de streaming de vídeo.

De acordo com o portal GSM Arena, especializado no ramo da tecnologia, o iPhone XR apresenta a capacidade de 2.942 mAh, enquanto o iPhone 14 traz 3.279 mAh. Portanto, existe uma diferença considerável que dá à geração mais nova posição de vantagem.

Ambos os celulares são compatíveis com recarga rápida de 20W. Isso significa que é possível levar a bateria dos modelos de zero a 50% em 30 minutos. Os dois modelos trazer Qi, no qual permite recarga sem fio. Somente a nova geração, no entanto, traz a tecnologia MagSafe – que permite que os dispositivos se conectem por meio de magnetismo. Nenhum deles vem com carregador na caixa.

Sistema iOS

5 de 7 Porcentagem da bateria volta a ser exibida na barra de status do iPhone com a atualização do iOS 16 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Porcentagem da bateria volta a ser exibida na barra de status do iPhone com a atualização do iOS 16 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

O iPhone 14 chegou com o novo iOS 16. A nova versão do sistema operacional da Apple conta com uma série de recursos inéditos e promete melhorar a experiência do usuário como um sistema mais fácil de transformar fotografias em stickers usando o Live Text e uma tela de bloqueio com novas funções. A ideia da empresa foi permitir maior personalização.

O sistema operacional de fábrica do iPhone XR é iOS12. À época do lançamento, essa versão representava a interface mais atual da fabricante. A Apple, no entanto, garante a atualização da linha de 2018 para o sistema mais atualizado da empresa.

Recursos adicionais

6 de 7 iPhone XR — Foto: Bruno De Blasi/TechTudo iPhone XR — Foto: Bruno De Blasi/TechTudo

O iPhone 14 traz na sua ficha técnica disponibilidade para acesso à internet 5G. A nova rede móvel já está presente em algumas capitais no Brasil e pode possuir velocidade de conexão até 50 vezes maior que o 4G. A mudança de tecnologia, portanto, traz diferentes perspectivas aos usuários. Já o iPhone XR conta com acesso à rede 4G. Quem optar por migrar para a nova geração estará preparado para a conexão do futuro.

Os dois modelos apresentam compatibilidade com o Dolby Atmos na reprodução de áudio. Eles ainda trazem a tecnologia NFC para pagamentos sem fio e envio de arquivos via AirDrop. Já o Face ID, também presente em ambos, permite o reconhecimento facial pela câmera frontal. O novo modelo da Apple , conta com com Bluetooth 5.3, que é mais rápido que o Bluetooth 5.0 do iPhone XR.

Preço do iPhone

7 de 7 iPhone 14 traz cinco opções de cores — Foto: Divulgação/Apple iPhone 14 traz cinco opções de cores — Foto: Divulgação/Apple

O iPhone XR conta com seis opções de tonalidades diferentes para os usuários: azul, preto, branco, amarelo, coral e vermelho. Na Americanas, o telefone com 64 GB pode ser encontrado por R$ 2.449.

O iPhone 14, por outro lado, ainda não tem a data data de início das vendas aqui no Brasil. O modelo foi apresentado no mercado nacional com valor sugerido de R$ 7.599 para o modelo de 128 GB. Nas cores ele apresenta opções como: azul, roxo, meia noite (grafite), luz das estrelas (branco) e vermelho.

iPhone 14 vs iPhone XR Especificações iPhone 14 iPhone XR Lançamento setembro de 2022 novembro de 2018 Preço de lançamento a partir de R$ 7.599 a partir de R$ 5.199 Preço atual a partir de R$ 7.599 a partir de R$ 2.449 Tela 6,1 polegadas 6,1 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2532 x 1170 pixels) HD (1792 x 828 pixels) Processador A15 Bionic A12 Bionic Memória RAM não informado não informado Armazenamento 128 GB, 256 GB ou 512 GB 64 GB ou 128 GB Cartão de Memória sem suporte sem suporte Câmera traseira dupla, 12 MP e 12 MP 12 MP Câmera frontal 12 MP 7 MP Bateria 3.279 mAh (estimativa do GSM Arena) 2.942 mAh (estimativa do GSM Arena) Sistema operacional iOS 16 iOS 12 Dimensões e peso 146.7 x 71.5 x 7.8 mm ; 172 gramas 150,9 x 75,7 x 8,3 mm; 194 gramas Cores azul, roxo, meia noite (grafite), luz das estrelas (branco) e vermelho azul, preto, branco, amarelo, coral e vermelho

Com informações de Apple (1/2) e GSM Arena

Veja fotos da evolução do iPhone 1 de 13

Steve Jobs na apresentação do primeiro iPhone, em 2007 2 de 13

iPhone 3G foi lançado no ano seguinte com internet móvel mais veloz Pular X de 13

Publicidade 13 fotos 3 de 13

O iPhone 4 é lembrado até hoje por causa do design arrojado para a época; smartphone foi lançado em 2010 4 de 13

iPhone 5S, de 2013, com biometria por impressão digital Pular X de 13

Publicidade 5 de 13

iPhone 5C com tela de 4 polegadas; celular chegou ao mercado em 2013 com múltiplas cores e apelo do custo-benefício 6 de 13

iPhone 7 foi anunciado em setembro de 2016 Pular X de 13

Publicidade 7 de 13

Lançamento de 2017, o iPhone X estreou o notch na área superior da tela, onde ficam sensores e câmeras 8 de 13

iPhone 8, também de 2017, tira fotos de 12 megapixels Pular X de 13

Publicidade 9 de 13

Detalhe da câmera do iPhone X 10 de 13

Já com visual mais moderno, iPhone XR teve melhorias importantes na bateria; modelo foi lançado em 2008 Pular X de 13

Publicidade 11 de 13

Exposição do iPhone 11 na sede da Apple, em 2019 12 de 13

iPhone 13: tela com brilho 28% maior do que a geração anterior; celular foi anunciado em 2021 Pular X de 13

Publicidade 13 de 13

iPhone 13 Pro Max, de 2021, mantém a icônica marca da maçã na traseira Celular da Apple foi anunciado em 2007. De lá para cá, muita coisa mudou. Confira os principais momentos do aparelho.