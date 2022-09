Kindle Scribe: novo leitor de livros tem caneta para anotações

Kindle Scribe é o nome do novo modelo de Kindle que foi anunciado pela Amazon nesta quarta-feira (28) durante um evento especial para jornalistas. O aparelho chama a atenção por trazer uma canetinha stylus que permite ao usuário fazer anotações diretamente na tela. O leitor de e-books tem preço sugerido a partir de US$ 339 nos Estados Unidos, o que dá R$ 1.815 em conversão direta. As vendas no exterior começam “neste ano”. O preço e a disponibilidade no Brasil não foram divulgados, mas os indícios são de que o Scribe não será lançado por aqui.