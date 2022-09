Lançamentos da Netflix em outubro: veja estreias de filmes e séries

Para os brasileiros, um dos destaques é o documentário “Brasil 2002 – Os Bastidores do Penta”, que conta a história da Seleção Brasileira na conquista do pentacampeonato com entrevistas e imagens inéditas. O filme original e nacional “Esposa de Aluguel”, com Caio Castro e Tathi Lopes, também chega ao catálogo no próximo mês. Confira, a seguir, todos os lançamentos da Netflix em outubro e suas respectivas datas de estreia.