LBFF 8: Fluxo fecha a rodada com dois BOOYAHS! e se distancia na liderança

O Fluxo dominou de ponta a ponta a rodada desta segunda-feira (26) da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8. Após dois BOOYAHS! convincentes em Purgatório e Kalahari, o Fluxo chegou no final das duas quedas finais com chances reais de fechar a primeira tríplice desta edição de LBFF, mas Meta Gaming e LOUD acabaram frustrando essa terceira vitória. Mesmo assim, o esquadrão marcou 72 pontos ao final da rodada e encerrou a Semana 8 com 733 pontos. No momento, são 39 pontos de vantagem para a vice-líder TSM FTX e uma posição de total conforto para assegurar a liderança na fase classificatória.

O final de Semana 8 se destacou também com a atuação do jogador Yago "Yago" Vinicius, que ajudou a Team Liquid marcando 14 abates na rodada, o suficiente para colocá-la na 11° colocação e com a classificação para a final praticamente assegurada. Por conta disso, a nona e última semana de LBFF 8, que começa no próximo sábado (1), deverá ter como destaque a batalha entre Corinthians, paiN Gaming e B4 Esports pela 12° colocação, onde está a última vaga para a final. Esses e outros destaques da Semana 8 você confere a seguir.

Fluxo não fez a tríplice, mas seus 72 pontos foram o bastante para garantir uma liderança isolada — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

👉 O que é ponto de reabastecimento no Free Fire? Saiba no Fórum do TechTudo

Mais uma boa semana da VK

A Vivo Keyd segue mantendo uma excelente regularidade na LBFF 8. Na rodada de abertura da Semana 8, realizada no sábado (24), os Guerreiros não deram a mínima chance para seus adversários. Além do BOOYAH! em Alpine, o esquadrão colocou mais 29 abates na conta, sendo nove nas mãos de Fernando "NANDO9" Fernandes e mais nove para Matheus "Modestia" Henrique. No total, foram 65 pontos, 23 a mais que o Corinthians, segundo colocado na rodada, para retornar à vice-liderança.

No domingo (25), a VK não teve o mesmo domínio na rodada, sendo superada pela Meta Gaming com 54 pontos. Contudo, o esquadrão conseguiu marcar 39 pontos e emplacar mais um BOOYAH! para ajudar em possíveis usos do critério de desempate. A atuação rendeu uma temporária liderança, que viria a ser recuperada pelo Fluxo nesta segunda-feira (26), mas a VK segue se mostrando uma equipe regular e se consolidando de vez entre as favoritas ao título.

Vivo Keyd manteve as boas atuações e caminha com ainda mais força para a final da LBFF 8 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Melhor momento do Fluxo

O Fluxo não foi um líder totalmente dominante durante a LBFF 8. De rodada em rodada, TSM FTX e Vivo Keyd também sentiram o sabor da liderança em diversos momentos e ajudaram a fechar um Top 3 praticamente inabalável no topo da tabela de classificação. Porém, a regularidade do Fluxo foi enorme durante toda a competição e apagou algumas rodadas que não mostraram o verdadeiro potencial daquele que é o esquadrão favorito ao título. A rodada desta segunda-feira (26) voltou a apresentar o esquadrão liderado por Emanuel "Ousado" Costa em seu melhor momento.

Desde a reformulação do formato da LBFF 8, entrando Alpine e diminuindo o número de quedas de seis para quatro, nenhuma equipe em um total de 24 rodadas foi capaz de fazer três BOOYAHS. Nesta segunda-feira (26), a história quase foi feita pelo Fluxo, com dois BOOYAHS! e duas quedas caindo na segunda colocação. A pontuação, no entanto, foi o bastante para assegurar uma liderança confortável ao ponto de praticamente garantir a vantagem máxima ao final da fase classificatória.

Fluxo quase fez a primeira tríplice da LBFF 8, mas pôde comemorar mais uma grande atuação — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Rebaixamento e Grupo de Acesso

A Semana 9, a última desta LBFF 8, já acontece a partir do próximo sábado (1). Esse é o momento em que os cálculos para fugir do rebaixamento e do grupo de acesso, assim como para avançar à final, tornam-se mais constantes. Em relação ao grupo de acesso, respirou com mais tranquilidade a Meta Gaming, líder do domingo (25) com 54 pontos e detentora de um BOOYAH! nesta segunda-feira (26). Foi bem também na Semana 8 a Team Liquid, a atual 11° colocada que deixou para trás a paiN Gaming, a B4 Esports e o Corinthians, trio que deve disputar sozinho a última vaga na final e a 13° colocação da permanência.

A partir da 15° colocação, está o quarteto que simplesmente não encaixou o jogo nesta LBFF 8. BD Vasco, com 464 pontos, se vê livre do rebaixamento, mas precisa de um milagre para fugir do grupo de acesso. Logo atrás, HUMMER Esports, com 435 pontos, e Tropicaos, com 432, também já devem se contentar com a série pela permanência contra equipes da Série B. Afinal, a lanterna Netshoes Miners nem sequer quebrou a barreira dos 400 pontos ainda e precisará realizar uma Semana 9 histórica para não amargar o rebaixamento.

Antes um dos favoritos a ir à final, BD Vasco caiu de produção na LBFF 8 e deve ter que encarar o temido grupo de acesso — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Resultados da Semana 8 de LBFF 8

Sábado (24/09) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Angels (+25 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da TSM FTX (+26 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Tropicaos (+20 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Vivo Keyd (+22 Pontos)

Domingo (25/09) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Meta Gaming (+23 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Angels (+20 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Vivo Keyd (+23 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Netshoes Miners (+18 Pontos)

Segunda-feira (26/09) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! do Fluxo (+16 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! do Fluxo (+28 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Meta Gaming (+23 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da LOUD (+18 Pontos)

LBFF 8 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° Fluxo 13 303 733 2° TSM FTX 12 334 694 3° Vivo Keyd 12 307 688 4° LOUD 6 275 657 5° Stars Horizon 3 284 592 6° Los Grandes 1 304 589 7° GOD UNIDAS 5 270 586 8° Angels 4 243 569 9° Meta Gaming 7 270 566 10° Magic Squad 5 244 556 11° Team Liquid 6 268 549 12° Corinthians 5 247 515 13° paiN Gaming 3 244 513 14° B4 Esports 5 232 511 15° BD Vasco 3 182 464 16° HUMMER Esports 1 193 435 17° Tropicaos 2 190 432 18° Netshoes Miners 3 167 380

Próximas rodadas (Semana 9)

Rodada 25 : Sábado, 1° de outubro (13h) – Grupo B x Grupo C

: Sábado, 1° de outubro (13h) – Grupo B x Grupo C Rodada 26 : Domingo, 2 de outubro (13h) – Grupo A x Grupo B

: Domingo, 2 de outubro (13h) – Grupo A x Grupo B Rodada 27: Segunda-feira, 3 de outubro (18h) – Grupo A x Grupo C