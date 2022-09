LBFF 8: GOD Unidas e Magic Squad lideram rodada e saltam na tabela

GOD Unidas e Magic Squad encerraram a Semana 5 de Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8 como as maiores pontuadoras. A GOD já havia empatado na liderança com a paiN Gaming no sábado (3), mas se destacou na rodada desta segunda-feira (5) com um BOOYAH! e 58 pontos na conta, o que a levou para a quarta colocação da liga. Já a Magic Squad liderou sozinha a rodada de domingo (4) e voltou a mostrar que a boa fase retornou nesta segunda-feira (5), marcando 50 pontos e se consolidando cada vez mais na parte superior da tabela de classificação, que voltou a ser liderada pelo Fluxo .

A rodada final da Semana 5 ainda teve como destaque a jogada de "Federal7" da TSM FTX, terceira colocada do dia. Enfrentando sozinho três jogadores da Tropicaos em Alpine, ele eliminou todos e assegurou o BOOYAH! para sua equipe em um dos grandes momentos da semana. Esses e outros destaques você confere a seguir. Lembrando que a transmissão da LBFF é realizada nos canais da Garena no YouTube e no Tiktok, no canal de TV aberta RedeTV! e na TV fechada no canal Space.

1 de 4 GOD Unidas assumiu a quarta colocação após grande atuação na Semana 5 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire GOD Unidas assumiu a quarta colocação após grande atuação na Semana 5 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Um empate na rodada

A LBFF 8 está sendo marcada por rodadas equilibradas e um Top 3 separado por uma diferença bastante pequena de pontos. Porém, na rodada de sábado (3), ocorreu algo inédito nesta edição: duas equipes empatadas na liderança. paiN Gaming e GOD Unidas, dois times que vêm buscando a consolidação no Top 12 da liga, se destacaram de vez na rodada. A dupla conquistou um BOOYAH! cada, mas o destaque ficou para os abates conquistados por elas: 33 para a paiN e 30 para a GOD.

No lado da GOD, Irllan "Rigby245" Rodrigues voltou a ter um desempenho semelhante ao que realizava na LBFF 7 e emplacou nove abates, mesma quantidade de seu parceiro "Guaxa". No entanto, o líder absoluto dos abates foi Kauê "Kauelok" Ramos, da paiN. Foram 14 abates ao todo para o jogador, que entrou de vez na disputa pelo MVP da competição.

2 de 4 Kauelok teve um grande impacto na rodada que contou com o empate de sua equipe, a paiN, com a GOD — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Kauelok teve um grande impacto na rodada que contou com o empate de sua equipe, a paiN, com a GOD — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

O retorno da magia

A Magic Squad foi uma das melhores equipes da LBFF 7. O esquadrão ficou na terceira colocação e não foi para o mundial de Singapura por detalhes. Chegando na LBFF 8, era difícil não colocar a equipe entre as favoritas, mas até a Semana 4 ela não vinha repetindo o mesmo desempenho que quase a coroou como uma representante do Brasil no último mundial. Essa situação, no entanto, aparenta ter mudado com a Semana 5. No domingo (4), "Draxx7" e Juan "GODKILL" Viana lideraram a equipe em uma excelente atuação, que rendeu um BOOYAH! em Alpine, 55 pontos e a primeira colocação dessa rodada.

Nesta segunda-feira (5), a Magic Squad voltou a brilhar levando um BOOYAH! em Kalahari. A dobradinha poderia ter saído depois de uma atuação excelente na queda seguinte, em Bermuda, mas o esquadrão deixou escapar no limite em um duelo 4v4 muito acirrado contra a GOD Unidas na reta final da queda. Mesmo assim, o esquadrão mágico ficou com a segunda colocação da rodada com 50 pontos e dormiu com tranquilidade na sexta colocação na tabela.

3 de 4 Magic Squad desencantou na Semana 5 e se distanciou ainda mais da zona do Grupo de Acesso — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Magic Squad desencantou na Semana 5 e se distanciou ainda mais da zona do Grupo de Acesso — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Exército de um homem só

Na última queda desta segunda-feira (5), TSM FTX e Tropicaos dominaram Alpine de ponta a ponta. A dupla não assumiu uma postura defensiva e procurou a todo o momento por trocas de tiro pelo mapa. A estratégia das equipes foi recompensada com muitos abates e a chegada de ambas na reta final da queda. Enquanto a TSM está tranquila na parte superior da tabela, a Tropicaos tinha como motivação a conquista de seu primeiro BOOYAH! na LBFF 8 e um grande passo rumo à recuperação na tabela.

A situação era toda favorável para a Tropicaos, com três jogadores de pé contra apenas um rival da TSM sobrevivente. Esse jogador era "Federal7", que não recuou e encarou de frente essa batalha desvantajosa. Com a Carga-Extra, ele surpreendeu os dois primeiros jogadores da Caos que avançaram e derrubou ambos rapidamente. No 1v1 contra João Pedro "memgod" Matayoshi, Federal sobreviveu com quase nada de vida para derrubá-lo e conquistar um BOOYAH! épico no encerramento da rodada.

4 de 4 Federal se garantiu no 1v3 contra a Tropicaos e assegurou o último BOOYAH! do dia para a TSM — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Federal se garantiu no 1v3 contra a Tropicaos e assegurou o último BOOYAH! do dia para a TSM — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Resultados da Semana 5 de LBFF 8

Sábado (03/09) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! do BD Vasco (+18 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da paiN Gaming (+27 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da TSM FTX (+22 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! GOD Unidas (+19 Pontos)

Domingo (04/09) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Team Liquid (+21 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Los Grandes (+29 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Vivo Keyd (+22 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Magic Squad (+25 Pontos)

Segunda-feira (05/09) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! do Fluxo (+19 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Magic Squad (+19 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da GOD Unidas (+21 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da TSM FTX (+22 Pontos)

LBFF 8 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° Fluxo 9 207 480 2° Vivo Keyd 7 197 447 3° TSM FTX 7 202 418 4° GOD Unidas 4 190 410 5° LOUD 4 170 401 6° Magic Squad 5 175 390 7° Angels 2 153 367 8° paiN Gaming 2 174 358 9° Meta Gaming 3 168 344 10° Stars Horizon 2 159 343 11° B4 Esports 4 160 342 12° Los Grandes 1 170 336 13° Corinthians 3 155 329 14° Team Liquid 4 160 325 15° BD Vasco 2 109 269 16° Netshoes Miners 1 93 244 17° Tropicaos 0 115 241 18° HUMMER Esports 0 102 235

Próximas rodadas (Semana 6)

Rodada 16 : Sábado, 10 de setembro (13h) – Grupo B x Grupo C

: Sábado, 10 de setembro (13h) – Grupo B x Grupo C Rodada 17 : Domingo, 11 de setembro (13h) – Grupo A x Grupo B

: Domingo, 11 de setembro (13h) – Grupo A x Grupo B Rodada 18: Segunda-feira, 12 de setembro (18h) – Grupo A x Grupo C