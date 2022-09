LBFF 8: TSM assume a vice-liderança e Tropicaos marca seu 1º BOOYAH!

A TSM FTX encontrou de vez o seu momento na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8. Após liderar a rodada de domingo (11), a equipe voltou a fazer bonito nesta segunda-feira (12), marcou um novo BOOYAH! em Alpine e contou com mais uma bela apresentação de "Raone7" para ser a segunda maior pontuadora do dia com 58 pontos. Assim, a equipe assume a vice-liderança e se aproxima do atual líder Fluxo . Nesta rodada, a TSM ficou atrás somente da Los Grandes, que alcançou os 65 pontos com excelentes atuações dos jogadores "Gus" e "Fonzin" e deu um grande salto na tabela de classificação.

Outro destaque desta segunda-feira (12) foi a Tropicaos, que finalmente conseguiu marcar seu primeiro BOOYAH! na competição em queda disputada em Bermuda. Agora, falta somente a atual lanterna HUMMER Esports marcar seu BOOYAH! entre todas as 18 competidoras. A seguir, veja esses e outros destaques da Semana 6 de LBFF 8. Lembrando que a liga é transmitida pelos canais da Garena no YouTube e no TikTok, no canal de TV aberta RedeTV! e na TV fechada no canal Space.

O recorde da edição

A rodada de sábado (10) foi liderada pela Vivo Keyd. A então vice-líder da competição marcou um BOOYAH! em Bermuda e emplacou 54 pontos para seguir na caça ao líder Fluxo. Jardel "Deadgod" Pereira voltou a ser o destaque da equipe, marcando oito abates e contribuindo para mais uma boa atuação dos Guerreiros. No entanto, o dia ficou marcado de verdade por conta da queda em Alpine, que acabou por ser a arena utilizada para uma equipe quebrar o recorde de pontuação em uma única queda nesta edição da LBFF.

Quem realizou o feito foi a Stars Horizon, a estreante que vem surpreendendo e buscando a aproximação das líderes na tabela. Na última queda da rodada, a SH marcou o BOOYAH! e impressionantes 21 abates, nove somente para o jogador "Trap", o que totalizou 33 pontos. O recorde da edição até então pertencia ao Fluxo, que havia marcado 30 pontos em Bermuda na primeira rodada da primeira semana.

Cresce a TSM

A TSM FTX vem escrevendo uma história interessante. A equipe fez sua estreia na elite do Free Fire no Brasil durante a LBFF 6, mas amargou a ida para o Grupo de Acesso e eventualmente o rebaixamento para a Série B da LBFF 7. Para retornar à Série A, a TSM precisou passar novamente pelo Grupo de Acesso, mas ficou com a liderança e a vaga na elite da LBFF 8. Dessa vez, o time vem acumulando boas atuações e praticamente já cravou o seu ligar na finalíssima desta edição.

No domingo (11), com um BOOYAH! em Alpine e 28 abates, a TSM chegou aos 60 pontos e ficou isolada na liderança da rodada. "Raone7" voltou a ser o principal jogador da equipe, emplacando 12 abates e seguindo firme na batalha pelo MVP da competição. Nesta segunda-feira (12), Raone7 foi novamente o protagonista da TSM, fazendo mais 12 abates e ajudando a colocar sua equipe na segunda colocação do dia com 58 pontos, o que rendeu a vice-liderança na tabela.

O Top 4 do desespero

Ao final desta Semana 6, a LBFF 8 conta com um pelotão com quatro integrantes isolados nas quatro últimas colocações: BD Vasco, Netshoes Miners, Tropicaos e HUMMER Esports. Dentre as quatro, surpreende principalmente a situação do BD Vasco. Campeão da C.O.P.A Free Fire: Corrida do Milhão, a equipe chegou na LBFF 8 como uma candidata fortíssima a chegar à final sem grandes dificuldades, mas vai encontrando um desafio maior do que o esperado no torneio presencial. No momento, o Vasco está com 337 pontos. São 56 pontos separando o esquadrão da zona de classificação e 52 pontos de diferença da Team Liquid, a atual 15° colocada.

Com 37 pontos atrás do Vasco, encontra-se a Netshoes Miners, que se vê distante de uma batalha pela final da LBFF 8. Em situação parecida, estão Tropicaos, com 285 pontos, e HUMMER Esports, com 268 pontos, que devem fazer uma disputa pessoal pela fuga do rebaixamento direto para a Série B da LBFF 9. Apesar da situação difícil, a Tropicaos ganhou um novo ânimo nessa batalha. Depois de tanto tempo, a equipe chegou ao seu primeiro BOOYAH! na LBFF 8 nesta segunda-feira (12), o que pode significar um ganho a mais de confiança na reta final da competição.

Resultados da Semana 6 de LBFF 8

Sábado (10/09) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! do Fluxo (+17 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da paiN Gaming (+22 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Vivo Keyd (+26 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Stars Horizon (+33 Pontos)

Domingo (11/09) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Team Liquid (+22 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! do Fluxo (+18 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Netshoes Miners (+25 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da TSM FTX (+25 Pontos)

Segunda-feira (12/09) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! do Corinthians (+25 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da B4 Esports (+17 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Tropicaos (+22 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da TSM FTX (+22 Pontos)

LBFF 8 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° Fluxo 11 241 569 2° TSM FTX 9 257 536 3° Vivo Keyd 8 234 524 4° LOUD 4 194 469 5° GOD Unidas 4 213 465 6° Magic Squad 5 203 463 7° Los Grandes 1 224 443 8° Stars Horizon 3 207 439 9° Angels 2 176 424 10° B4 Esports 5 185 408 11° paiN Gaming 3 196 406 12° Meta Gaming 3 188 393 13° Corinthians 4 190 392 14° Team Liquid 5 191 389 15° BD Vasco 2 131 337 16° Netshoes Miners 2 123 300 17° Tropicaos 1 133 285 18° HUMMER Esports 0 120 268

Próximas rodadas (Semana 7)

Rodada 19 : Sábado, 17 de setembro (13h) – Grupo A x Grupo B

: Sábado, 17 de setembro (13h) – Grupo A x Grupo B Rodada 20 : Domingo, 18 de setembro (13h) – Grupo A x Grupo C

: Domingo, 18 de setembro (13h) – Grupo A x Grupo C Rodada 21: Segunda-feira, 19 de setembro (18h) – Grupo B x Grupo C