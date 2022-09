LBFF 8: Vivo Keyd faz dobradinha e Fluxo retoma a liderança

A Vivo Keyd foi a maior pontuadora na rodada desta segunda-feira (19) da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8. Com um começo excelente, os Guerreiros marcaram dois BOOYAHS! nas duas primeiras quedas. Nem mesmo o rendimento menor nas quedas finais os impediu de liderar a rodada com 51 pontos e chegar à terceira colocação na tabela de classificação. Correndo por fora no final desta Semana 7 esteve o Fluxo , que marcou 46 pontos para fechar o Top 3 de maiores pontuadoras do dia e retornou à liderança, superando a então líder TSM FTX.

A batalha no meio de tabela também se acirrou nesta Semana 7. A paiN Gaming contou com mais uma bela atuação individual de Kauê "KaueLOK" Ramos, líder de abates da rodada, para fechar a semana dentro da zona de classificação. Stars Horizon também voltou a mostrar uma boa regularidade e finalizou a semana com 48 pontos e em uma situação mais confortável na zona de classificação. A seguir, veja mais destaques sobre a Semana 7 de LBFF 8.

1 de 4 Vivo Keyd deixou sua dobradinha nesta segunda-feira (19) e pulou para a terceira colocação — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Vivo Keyd deixou sua dobradinha nesta segunda-feira (19) e pulou para a terceira colocação — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Todos com BOOYAH!

Durante a Semana 6, apenas duas equipes iniciaram as rodadas sem terem conquistado BOOYAHS! nas quedas: Tropicaos e HUMMER Esports. Infelizmente para a dupla, a dificuldade não estava somente em chegar ao BOOYAH! nas rodadas disputadas até então. Ambas não estavam tendo uma boa regularidade em adquirir boas colocações e abates para acumular pontos. Essa atuação se refletia em suas colocações na tabela de classificação, que mostrava Tropicaos e Hummer se limitando a batalhar para fugir do rebaixamento.

Contudo, na Semana 6, a Tropicaos conseguiu desencantar e chegar ao primeiro BOOYAH! nessa LBFF 8, deixando a HUMMER como o único esquadrão sem vitórias desta edição. Essa situação mudou já na Semana 7, mais especificamente na rodada de domingo (18). Após tantas rodadas, a HUMMER finalmente acordou e chegou ao seu primeiro BOOYAH! já na queda de abertura da rodada em Purgatório. A equipe ainda conseguiu acumular 64 pontos, o suficiente deixar a lanterna e sonhar com a permanência.

2 de 4 HUMMER acordou na Semana 7 com BOOYAH! e outras boas colocações para se afastar da lanterna — Foto: Divulgação/Garena Free Fire HUMMER acordou na Semana 7 com BOOYAH! e outras boas colocações para se afastar da lanterna — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Momento delicado

Até então, a LBFF 8 contava com um pelotão de quatro integrantes nas quatro últimas colocações da tabela de classificação. Além de HUMMER e Tropicaos, BD Vasco e Netshoes Miners também se encontravam nessa situação desagradável, onde a zona de classificação ficou distante ao ponto de a única batalha dessas equipes ser fugir da lanterna, o rebaixamento direto. Porém, a Netshoes Miners voltou a emplacar uma atuação bastante abaixo nesta Semana 7 e, como resultado, acabou por se isolar na lanterna.

Enquanto HUMMER, BD Vasco e Tropicaos vêm mostrando evolução nas últimas semanas, a Miners parece estagnada em sua irregularidade. Nesta segunda-feira (19), na rodada de encerramento da Semana 7, o esquadrão tinha mais uma chance de ensaiar a recuperação, mas voltou a enfrentar muitas dificuldades em chegar à reta final das quedas. Embora alguns abates tenham encaixado, a Miners amargou somente 14 pontos na rodada e está na lanterna com 25 pontos atrás da penúltima colocada Tropicaos.

3 de 4 Miners se encontra em uma situação complicada e vem sendo a principal candidata ao rebaixamento direto — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Miners se encontra em uma situação complicada e vem sendo a principal candidata ao rebaixamento direto — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Da pior rodada para a liderança

A Vivo Keyd viveu dois tipos de situações nessa Semana 7: sua pior rodada na LBFF 8 e uma rodada que não foi a melhor, mas que foi o suficiente para liderar. O pior cenário veio no domingo (18) com uma atuação muito abaixo do esperado dos Guerreiros. Nas quatro quedas disputadas, foram somente quatro abates e nove pontos conquistados. Nenhuma outra rodada realizada pela Vivo Keyd se encerrou com uma quantidade tão pequena de pontos. Essa atuação poderia até tirá-la da briga pela liderança, mas foi apenas um susto.

Nesta segunda-feira (19), os Guerreiros chegaram com uma postura completamente diferente e dispostos a dominar a rodada de ponta a ponta. Nas duas primeiras quedas, foram dois BOOYAHS! conquistados, 20 abates contabilizados e mais 44 pontos na conta. A VK não repetiu a mesma atuação em Bermuda e Alpine, mas os 51 pontos no final da rodada foram o suficiente para ser líder do dia e assumir a terceira colocação na tabela com 584 pontos.

4 de 4 Depois de uma péssima rodada no domingo (18), a VK se recuperou nesta segunda-feira (19) com dois BOOYAHS! nas duas primeiras quedas — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Depois de uma péssima rodada no domingo (18), a VK se recuperou nesta segunda-feira (19) com dois BOOYAHS! nas duas primeiras quedas — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Resultados da Semana 7 de LBFF 8

Sábado (17/09) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da TSM FTX (+24 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da LOUD (+15 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Meta Gaming (+24 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Team Liquid (+23 Pontos)

Domingo (18/09) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da HUMMER Esports (+23 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! do Corinthians (+22 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da GOD Unidas (+21 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da TSM FTX (+18 Pontos)

Segunda-feira (19/09) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Vivo Keyd (+20 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Vivo Keyd (+24 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! do BD Vasco (+18 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Meta Gaming (+23 Pontos)

LBFF 8 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação 1° Fluxo 11 260 634 2° TSM FTX 11 289 615 3° Vivo Keyd 10 259 584 4° LOUD 5 233 571 5° GOD Unidas 5 255 551 6° Los Grandes 1 271 522 7° Magic Squad 5 228 519 8° Stars Horizon 3 247 513 9° Angels 2 208 493 10° Meta Gaming 5 481 481 11° Team Liquid 6 468 468 12° paiN Gaming 3 467 467 13° B4 Esports 5 454 454 14° Corinthians 5 443 443 15° BD Vasco 3 394 394 16° HUMMER Esports 1 368 368 17° Tropicaos 1 357 357 18° Netshors Miners 2 332 332

Próximas rodadas (Semana 8)

Rodada 22 : Sábado, 24 de setembro (13h) – Grupo A x Grupo C

: Sábado, 24 de setembro (13h) – Grupo A x Grupo C Rodada 23 : Domingo, 25 de setembro (13h) – Grupo B x Grupo C

: Domingo, 25 de setembro (13h) – Grupo B x Grupo C Rodada 24: Segunda-feira, 26 de setembro (18h) – Grupo A x Grupo B

Com informações de ffesportsbr e Liquipedia

