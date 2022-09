League of Legends: 7 coisas que não existem mais no MOBA da Riot

Em agosto, o servidor brasileiro de League of Legends (LOL) completou 10 anos de existência , mas o MOBA da Riot Games existe desde outubro de 2009. Durante esse tempo, o game passou por diversas mudanças que envolvem itens, feitiços de invocador, campeões, modos de jogo e até mesmo mapas. Os jogadores mais antigos do League devem ter lembranças de nomes como Dominion, Crystal Scar e Twisted Treeline. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma listagem com sete coisas que não existem mais no LOL.

1. Crystal Scar

Diferente de Summoner's Rift e Howling Abyss, o Crystal Scar possuía um formato circular e cinco pontos de captura. Ele fazia parte do modo de jogo Dominion, removido em 2016 pela Riot Games, e estava ligado às regiões de Shurima. A temática sobre cristais e o seu design o tornavam único, fato que atraiu a atenção dos jogadores durante o seu lançamento, em 2011.

Apesar da sua remoção, Crystal Scar apareceu também em modos como "Certamente não é o Dominion", de 2016, e "Ascensão", de 2014. Nessas modalidades, algumas características do cenário foram mantidas, como o formato circular, mas aspectos da gameplay foram repensados para atenderem melhor às exigências dos novos modos.

2. Dominion

O Dominion foi um modo 5v5 focado em captura de pontos. Assim como no ARAM, os jogadores começavam com três pontos de habilidade e uma quantia mais elevada de ouro. O time vencedor deveria esgotar a pontuação do cristal inimigo. As partidas costumavam durar, normalmente, vinte minutos para serem concluídas, ou seja, eram mais curtas que as de Summoner's Rift.

Na época do lançamento, o presidente da Riot Games, Marc Merrill, explicou que o objetivo do Dominion era disponibilizar aos jogadores recursos que não eram oferecidos no mapa tradicional, como as mecânicas de capturar e manter um ponto. Por essa razão, o modo apresentava elementos já conhecidos pelos players misturados a uma nova dinâmica.

3. Twisted Treeline

Removido em 2019, o Twisted Treeline era um cenário composto por duas rotas. Apesar de ser menor que o mapa tradicional, a meta era a mesma: completar objetivos e derrubar o Nexus adversário. No entanto, havia algumas diferenças em relação ao Summoner's Rift: ao invés do Barão Na'shor, o local contava com a Maldíbula, uma aranha gigantesca. Para completar, o visual do lugar era mais sombrio e macabro, combinando com a Ilha das Sombras, onde estava localizado.

Quanto à selva, os jogadores conseguiam eliminar os campos com mais facilidade em relação ao Rift. Além disso, havia dois altares que concediam benefícios aos times quando capturados. Por fim, no centro do mapa, os players podiam recuperar o HP com uma fonte de vida que aparecia periodicamente.

4. O antigo Summoner's Rift

Desde o seu lançamento em 2009, o League passou por muitas mudanças em seu principal mapa: o Summoner's Rift. No início, o Barão e o Dragão eram menos ameaçadores, não havia áreas anexadas ao top e ao bot, o Aronguejo não existia, e as torres, o Nexus, os inibidores e os campos da selva eram diferentes. Apesar de colorida, a versão antiga do SR era menos detalhada do que a atual, por conta das limitações da época.

5. As antigas runas

Na season oito, em 2018, a Riot Games apresentou aos jogadores as "Runas Reforjadas", que estão no jogo até hoje. Elas são divididas em Precisão, Dominação, Feitiçaria, Determinação e Inspiração. Cada divisão possui suas próprias características e funções. No entanto, nem sempre foi assim.

Inicialmente, o sistema de runas era diferente: elas eram divididas em Marcas, Selos, Glifos e Quintessências. Era possível, em uma página, ter nove Marcas, Selos e Glifos, mas somente três Quintessências, totalizando 30 runas. Você precisava comprá-las com influence points (IP, a moeda da época). Não havia como editar suas escolhas na seleção de campeões, então era necessário ter mais de uma página de runas.

Além das runas, o League também contava com a "Árvore de Maestria", que era separada em Ataque, Defesa e Utilidade. Você tinha 30 pontos para gastar nesses talentos e ganhava um ponto cada vez que aumentava o seu nível (até atingir o nível 30, o máximo permitido na época).

6. Os itens antigos

Para manter o jogo balanceado, a Riot às vezes altera ou até remove, em situações específicas, alguns itens da loja. Um exemplo famoso é o Sufocamento Ígneo, deletado em janeiro de 2015. No entanto, nomes como Portal de Zz'Rot e Pistola Laminar Hextech também marcaram as memórias dos jogadores:

Portal de Zz'Rot: esse item gerava um portal do Vazio que, a cada quatro segundos, invocava uma criatura. A unidade gerada andava até a rota mais próxima, enquanto perdia vida com o tempo, e explodia ao atacar estruturas. O artefato concedia 125% de regeneração de vida básica e 55 de Armadura e Resistência Mágica;

esse item gerava um portal do Vazio que, a cada quatro segundos, invocava uma criatura. A unidade gerada andava até a rota mais próxima, enquanto perdia vida com o tempo, e explodia ao atacar estruturas. O artefato concedia 125% de regeneração de vida básica e 55 de Armadura e Resistência Mágica; Cetro Abissal: campeões inimigos próximos recebiam 10% a mais de Dano Mágico. O item também oferecia 300 de vida, 10% redução de recarga, 100% de regeneração de vida básica e 65 de Resistência Mágica;

campeões inimigos próximos recebiam 10% a mais de Dano Mágico. O item também oferecia 300 de vida, 10% redução de recarga, 100% de regeneração de vida básica e 65 de Resistência Mágica; Pistola Laminar Hextech: quando ativada, a pistola dava um choque no alvo, causando Dano Mágico e lentidão. Já o seu efeito passivo garantia uma cura de acordo com o dano causado. O artefato concedia 80 de Poder de Habilidade e 40 de Dano de Ataque ao usuário.

Outros exemplos de itens excluídos são Poção de Mana, Eco de Luden, Malho Congelado, Espírito do Golem Ancião, Graal Profano de Atena, Medalhão do Nômade, Sombras Gêmeas, Poção do Caçador, entre outros.

7. Feitiços de Invocador

Além dos itens e das runas, outra mecânica que também sofre com remoções ou alterações são os feitiços de invocador. Entre os nomes mais conhecidos estão a Clarividência e o Reviver, ambos já deletados do League:

Clarividência: revelava uma área no mapa por cinco segundos;

revelava uma área no mapa por cinco segundos; Reviver: revivia o seu campeão instantaneamente na fonte do time e concedia 125% de bônus de Velocidade de Movimento, que decaía durante 12 segundos. Por esse motivo, alguns jogadores "trollavam", ou seja, atrapalhavam a partida morrendo de propósito ou então criavam estratégias que não eram saudáveis para o ambiente do jogo;

Outros exemplos de feitiços removidos: Observador, Fortificar, Surto, Promover, Reagrupar, Sufocar, Guarnição, Backtrack, Blasting Smite e Scavenging Smite.