LG faz avanços em testes com futura internet 6G; rede chega em 2029

A LG confirmou o sucesso de testes com a próxima geração de internet móvel, 6G THz . O experimento foi realizado ao ar livre no Instituto Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI), que fica em Berlim, Alemanha, e atingiu uma distância de 320 metros. O procedimento é considerado um passo significativo para a comercialização da tecnologia em áreas urbanas internas e externas. A empresa sul-coreana usou uma faixa de frequência de 155 a 175 GHz, superior aos 24,25 a 52,6 GHz que compõem o topo do espectro da atual internet 5G .

Em agosto do ano passado, a distância alcançada pelos testes de transferência de dados usando a rede 6G THz foi de 100 metros ao ar livre. Segundo a LG, a sexta geração de internet móvel aproveita as frequências de banda ultralarga, mas acaba tendo um alcance relativamente curto, ocasionando perda de energia entre a transmissão e a recepção.

2 de 3 LG testa rede 6G na Alemanha — Foto: Divulgação/LG LG testa rede 6G na Alemanha — Foto: Divulgação/LG

Testes 6G foram feitos com amplificador

Para conseguir ter sucesso durante o teste de rede, a LG, o HHI e o Instituto Fraunhofer para Física Sólida Aplicada (IAF) desenvolveram um amplificador de potência multicanal de 20 dBm. O aparelho foi personalizado para transmitir os dados e funcionou com um receptor amplificador de baixo ruído, que conseguiu melhorar a qualidade do sinal de entrada.

“Com o sucesso de nossa última demonstração, estamos um passo mais perto de atingir velocidades 6G de 1 terabit (TB) por segundo em áreas urbanas internas e externas”, disse o Dr. Kim Byoung-hoon, CTO e vice-presidente executivo da LG Eletrônicos. “A LG continuará a cooperar com institutos de pesquisa e inovadores do setor para solidificar ainda mais sua liderança na tecnologia 6G. Esperamos que o 6G seja um grande impulsionador de negócios futuros e novas experiências de usuário, e não há lugar em que preferimos estar do que na vanguarda de seu desenvolvimento”, afirmou.

3 de 3 LG espera que discussões sobre a padronização da rede 6G comecem por volta de 2025 — Foto: Divulgação/LG LG espera que discussões sobre a padronização da rede 6G comecem por volta de 2025 — Foto: Divulgação/LG

LG quer 6G em 2029

O êxito dos testes acendeu a expectativa da sul-coreana para que as discussões sobre a padronização da rede 6G comecem por volta de 2025, com a comercialização da tecnologia prevista para 2029. A futura geração de internet deverá oferecer velocidades de transferência de dados muito melhores com menor latência e maior confiabilidade do que a rede 5G.

A LG confirmou que planeja anunciar os resultados completos dos recentes testes de comunicação 6G durante o próximo 6G Grand Summit. O evento está marcado para o dia 23 de setembro e será realizado no LG Science Park em Seul, na Coreia do Sul. Lá, a empresa deverá também apresentar uma visão geral do desenvolvimento da tecnologia.