LG quer substituir janelas de trens por anúncios em telas OLED

A LG apresentou, no evento InnoTrans 2022, sua tecnologia Transparent OLED Signage, que permite reproduzir anúncios nas janelas dos trens e metrôs. Para conseguir substituir os vidros comuns, a tela promete suportar impactos fortes e vibrações — típicas dos transportes de alta velocidade. Além das propagandas pagas, a empresa sugere o uso de aplicativos úteis e interativos com a tela inteligente, como mapas, notícias e previsões do tempo. No entanto, algumas polêmicas sobre poluição visual ainda estão sendo questionadas.