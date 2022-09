LG SP8A vale a pena? Confira ficha técnica e preço da soundbar

A soundbar LG SP8A pode ser uma boa opção para os usuários que buscam um modelo com variadas tecnologias de áudio e recursos inteligentes. O dispositivo é compatível com assistente de voz e possui conexões Wi-Fi e Bluetooth , o que permite o controle diretamente pelo celular ou por meio de comandos de voz. A barra de som pode ser encontrada por preços a partir de R$ 2.495 . Sua potência sonora é de 440 W RMS, que ficam divididos em 220 W na soundbar e os outros 220 W num subwoofer.

O dispositivo apresenta processador Alpha 9 AI e pode ser usado com aplicativos de streaming, como Spotify, Amazon Prime Music e Tidal, por exemplo. A seguir, confira as principais especificações do LG SP8A e saiba se essa é uma opção boa para o seu uso.

Modelo SP8A possui poucos detalhes visuais e pode se encaixar bem em qualquer ambiente

Ficha técnica da LG

Preço: R$ 2.495 (Amazon)

Dimensões: barra 106 x 5,7 x 11,9 cm e subwoofer 22,1 x 39 x 31,3 cm

Peso: barra 4,4 Kg e subwoofer 7,8 kg

Cor: Preto

Potência de Som: total de 440 W RMS — soundbar 220 W e subwoofer 220 W

Conectividade: óptica, USB, HDMI, Bluetooth, AirPlay, Google Assistente, Alexa e Wi-Fi

Extras: Dolby e DTS

Design da SP8A

Barra de som SP8A, da LG, possui alto-falantes voltados para cima

No quesito visual, a barra de som da LG se destaca por conta de seu design moderno com detalhes minimalistas. Disponível na cor preto, o produto pode ser instalado no ambiente sem afetar a decoração, pois apresenta 106 x 5,7 x 11,9 cm em suas dimensões. A soundbar pode ser usada em aparadores, estantes e em painéis, sempre próxima à TV. A marca recomenda o uso com televisores de 55, 65, 75 e 77 polegadas de tamanho.

A SP8A ainda apresenta um subwoofer destacado e que deve ser instalado próximo à barra de som. O alto-falante possui 22,1 x 39 x 31,3 cm em suas dimensões e também está disponível na cor preto.

Na conectividade, o aparelho de áudio conta com uma série de conexões que permitem emparelhar outros dispositivos a soundbar. Os principais destaques são uma USB, uma óptica e duas conexões HDMI. A SP8A também é compatível com o controle remoto das TVs da LG, o que pode tornar o uso mais cômodo para o usuário.

Potência e som

A soundbar SP8A, da LG, pode melhorar a performance do som das TVs

A soundbar LG SP8A promete alta resolução sonora com precisão e conta com áudio de até 24 bits e frequência de 192 kHz. Com isso, o sistema de som do aparelho pode entregar graves, médios e agudos definidos. Com 3.1.2 canais, o aparelho conta com três alto-falantes, sendo que dois são compatíveis com a tecnologia Dolby Atmos, e um subwoofer.

A alta potência sonora da barra de som é um de seus principais destaques — o modelo possui 440 W RMS de potência total. Assim, fica dividido 40 W em três canais sonoros e outros 50 W em dois sistemas surround. Já o subwoofer, responsável pela reprodução das frequências mais baixas, possui potência de 220 W.

Recursos de áudio

A SP8A, da LG, pode ser controlada pelo controle das TVs da marca

Com o Dolby Atmos, a soundbar da LG promete áudios envolventes e com qualidade sonora que pode tornar a experiência do usuário mais imersiva. A ficha técnica do dispositivo aponta que a tecnologia é compatível com os aplicativos de streaming de músicas Amazon Prime Music e Tidal. O recurso também pode ser interessante para melhorar a experiência ao jogar em consoles e no PC.

Outra tecnologia que pode proporcionar experiência sonora mais realista é o DTS:X. O recurso assegura que séries e filmes fiquem mais envolventes. Além disso, a assinatura de áudio da barra de som é da Meridian.

Com o processador Alpha 9 AI, a SP8A apresenta o Sound AI Pro, uma tecnologia que promete adaptar o som ao conteúdo exibido na TV com objetivo de oferecer uma experiência mais precisa ao usuário. Aproveitando do sistema de inteligência artificial da barra de som, o recurso AI Room Calibration propõe uma configuração personalizada da soundbar com base no ambiente em que está instalada.

A LG SP8A conta com recursos de inteligência artificial

O aparelho também é compatível com as assistentes de voz Alexa e Google Assistente, o que o permite tocar música, encontrar respostas, gerenciar tarefas diárias e controlar dispositivos inteligentes. A conexão com Wi-Fi possibilita conexão AirPlay e aplicativos de streaming, como Spotify.

Preço da LG SP8A e custo-benefício

A soundbar SP8A pode ser encontrada por a partir de R$ 2.599 no site oficial da LG

Na Amazon, a SP8A pode ser adquirida por cifras que partem de R$ 2.495. A barra de som possui recursos sonoros que prometem áudio mais envolvente e também apresenta inteligência artificial com compatibilidade com assistentes de voz.

Esses atributos tornam a SP8A uma opção interessante para quem busca transformar o sistema sonora da sala de casa e adquirir um produto smart. No entanto, caso o consumidor leve em conta apenas potência sonora, é possível encontrar no varejo nacional opções com melhores condições e custando menos.

Concorrentes da LG

Uma opção com bons recursos tecnológicos e que apresenta 3.1 canais é a TS9030, da TCL. O modelo possui um subwoofer destacado e tecnologia de áudio Dolby Atmos. Com Wi-Fi, a barra de som também é compatível com AirPlay e Chromecast. É possível adquirir o modelo no varejo nacional por cifras que partem de R$ 1.320.

A SR-B20A, da Yamaha, é um modelo que apresenta as tecnologias de áudio Surround 3D, DTS e Dolby Audio. O dispositivo possui múltiplas conexões que facilitam sua compatibilidade com demais aparelhos de TV, videogames, computadores e smartphones. O aparelho também pode ser controlado diretamente pelo app da fabricante no celular. No varejo nacional, é possível encontrá-la por a partir de R$ 2.089.

