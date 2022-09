LOL: conheça Ignis Cup, o primeiro campeonato feminino oficial da Riot

A Riot Games Brasil anunciou, na última terça-feira (20), a Ignis Cup, o primeiro circuito feminino oficial de League of Legends no país. O campeonato dá sequência ao projeto LoL Game Changers , que contou com iniciativas para mulheres que buscam jogar torneios profissionais, atuar como casters ou mesmo analistas do MOBA. Ao todo, a premiação do circuito será de R$ 110 mil, valor dividido entre todas as fases da competição. A ação vai acontecer entre os dias 13 de outubro e 12 de novembro, e terá sua grande final disputada nos estúdios da Riot Games. A seguir, confira o formato, calendário e mais detalhes sobre a Ignis Cup.

1 de 3 Ignis Cup é o primeiro circuito feminino oficial de League of Legends — Foto: Divulgação/LoL Esports Ignis Cup é o primeiro circuito feminino oficial de League of Legends — Foto: Divulgação/LoL Esports

👉 LoL não sai de 1 de FPS, o que fazer? Veja no Fórum TechTudo

Goddess Cup

A Ignis Cup terá início com duas classificatórias: as Goddess Cup 1 e 2, ambas operadas pela Gamers Club e abertas para quaisquer equipes interessadas em participar. As inscrições podem ser feitas nas plataformas até o dia 13 de outubro para a primeira classificatória, e depois até o dia 20 do mesmo mês para a segunda. A Goddess Cup 1 acontece do dia 13 ao dia 16 de outubro, enquanto a 2 será realizada do dia 20 ao dia 23 do mesmo mês.

O formato utilizado para essa primeira fase é o de pontos de circuito. Em resumo, as equipes acumularão pontos nos dois torneios abertos com o objetivo de avançar para a próxima fase, os playoffs. Outro detalhe importante é que a segunda Goddess Cup distribuirá mais pontos do que a primeira. No final, as oito melhores pontuadoras seguirão vivas na disputa. A ação será transmitida pelos canais da Gamers Club na Twitch.

2 de 3 A segunda classificatória da Goddess Cup dará mais pontos do que a primeira — Foto: Divulgação/LoL Esports A segunda classificatória da Goddess Cup dará mais pontos do que a primeira — Foto: Divulgação/LoL Esports

Ambas as classificatórias da Goddess Cup vão distribuir uma parcela da premiação total de R$ 110 mil. Cada torneio terá R$ 15 mil de premiação, totalizando R$ 30 mil distribuídos nessa primeira fase de Ignis Cup. Veja, na tabela abaixo, como fica a divisão:

Ignis Cup (Goddess Cup 1 e 2) – Premiação Colocação Premiação 1° R$ 4,5 mil 2° R$ 3,3 mil 3° R$ 2 mil 4° R$ 1,5 mil 5° R$ 1,2 mil 6° R$ 1 mil 7° R$ 800 8° R$ 700

Fase eliminatória

Finalizada a primeira fase, as oito melhores equipes estarão classificadas para a eliminatória, os playoffs. O formato utilizado nessa fase será o de eliminação simples, com quartas de final, semifinais e a grande final. Enquanto as quartas de final serão decididas em séries melhores de três partidas (MD3), as semifinais e a grande final contarão com séries melhores de cinco partidas (MD5).

Os playoffs terão transmissão dos canais do CBLOL na Twitch e no YouTube. Do dia 1° ao dia 4 de novembro, serão realizadas as quartas e as semis de forma online. A final acontecerá presencialmente nos estúdios da Riot Games na cidade de São Paulo, no dia 12 de novembro.

3 de 3 O formato utilizado nos playoffs será o de eliminação simples, com quartas de final, semifinais e a grande final — Foto: Divulgação/LoL Esports O formato utilizado nos playoffs será o de eliminação simples, com quartas de final, semifinais e a grande final — Foto: Divulgação/LoL Esports

Como as duas Goddess Cup somadas distribuirão R$ 30 mil, os playoffs contarão com os outros R$ 80 mil em premiação para todas as equipes classificadas. Na tabela abaixo, você confere como fica a divisão:

Ignis Cup (playoffs) – Premiação Colocação Premiação 1° R$ 27 mil 2° R$ 17 mil 3°–4° R$ 10 mil 5°–8° R$ 4 mil

Calendário – Goddess Cup 1

Dia 1 – Quinta-feira, 13 de outubro

Rodada 1 (64 times) – 19h

Dia 2 – Sexta-feira, 14 de outubro

Rodada 2 (32 times) –19h)

Rodada 3 (Oitavas de Final) – a seguir

Dia 3 – Sábado, 15 de outubro

Rodada 4 (Quartas de Final) – 13h

Rodada 5 (Semifinais) – a seguir

Rodada 1 (Disputa de 5º a 8º lugar) – a seguir

Dia 4 – Domingo, 16 de outubro

Rodada 6 (Grande Final) – 13h

Rodada 6 (Disputa de 3° e 4° lugar) – 13h

Rodada 2 (Disputa de 5° e 6° lugar) – 13h

Rodada 2 (Disputa de 7° e 8° lugar) – 13h

Calendário – Goddess Cup 2

Dia 1 – Quinta-feira, 20 de outubro

Rodada 1 (64 times) – 19h

Dia 2 – Sexta-feira, 21 de outubro

Rodada 2 (32 times) –19h)

Rodada 3 (Oitavas de Final) – a seguir

Dia 3 – Sábado, 22 de outubro

Rodada 4 (Quartas de Final) – 13h

Rodada 5 (Semifinais) – a seguir

Rodada 1 (Disputa de 5º a 8º lugar) – a seguir

Dia 4 – Domingo, 23 de outubro

Rodada 6 (Grande Final) – 13h

Rodada 6 (Disputa de 3° e 4° lugar) – 13h

Rodada 2 (Disputa de 5° e 6° lugar) – 13h

Rodada 2 (Disputa de 7° e 8° lugar) – 13h

Calendário – Fase eliminatória (Playoffs)

Dia 1 – 1° de novembro

Quartas de final 1 e 2 – 19h

Dia 2 – 2 de novembro

Quartas de final 3 e 4 – 19h

Dia 3 – 3 de novembro

Semifinal 1 – 19h

Dia 4 – 4 de novembro

Semifinal 2 – 19h

Dia 5 – 12 de novembro

Grande Final – 13h