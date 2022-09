LOUD x OpTic: final do mundial de Valorant 2022 quebra recorde da Riot

A grande final do Valorant Champions 2022, no último domingo (18), quebrou o recorde de audiência do FPS da Riot Games . A decisão contou com a vitória da LOUD sobre a OpTic Gaming por 3–1, coroando a equipe brasileira como campeã mundial de Valorant em 2022. Durante a série melhor de cinco partidas (MD5), o pico de audiência superou a marca de 1,5 milhão de espectadores simultâneos. Os dados são do portal Esports Charts, que utiliza dos números vindos das transmissões oficiais da competição nas plataformas Twitch e YouTube .

O recorde anterior era de um pico de 1,1 milhão de espectadores, uma marca que foi alcançada na decisão de três competições diferentes: o Valorant Champions 2021 e os Valorant Masters Reykjavík 2021 e 2022. Curiosamente, a final do Masters na Islândia de 2022 também contou com o duelo entre LOUD e OpTic, mas que se encerrou com vitória dos norte-americanos na ocasião.

1 de 2 Mais de 1,5 milhão de pessoas assistiram à LOUD ser campeã mundial de Valorant no Champions 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Mais de 1,5 milhão de pessoas assistiram à LOUD ser campeã mundial de Valorant no Champions 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Antes da final entre LOUD e OpTic, o Valorant Champions 2022 já havia ultrapassado a marca de 1 milhão de espectadores simultâneos durante a final da chave inferior entre a própria OpTic e a DRX. Em relação à equipe brasileira, seu recorde anterior no mundial também havia sido em duelo contra a OpTic durante os playoffs, chegando a 875 mil espectadores. Porém, vale lembrar que esse confronto em questão teve uma menor duração por ter sido uma série melhor de três partidas (MD3), finalizada em 2–0 para a LOUD.

O Esports Charts também divulgou outros números totais sobre o Valorant Champions 2022. O mundial foi transmitido por mais de 115 horas, desde a fase de grupos até a decisão, e contou com mais de 60 milhões de horas assistidas. No seu encerramento, a média geral de espectadores chegou a mais de 525 mil.

A final do Valorant Champions 2022 também foi histórica para os esportes eletrônicos no Brasil. Afinal, a LOUD foi a primeira equipe brasileira a ser campeã de um internacional de Valorant. Vale destacar também a forma dominante como se deu a campanha da LOUD, com apenas uma derrota durante a fase de grupos. Já nos playoffs, a equipe perdeu apenas um único mapa em quatro séries disputadas. Além do título e da taça, a equipe brasileira ainda levou a premiação de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão).