MacBook Pro de 2012 ainda vale? Conheça o notebook da Apple

O MacBook Pro 2012 é um notebook da Apple que foi lançado no Brasil há dez anos. Na época do lançamento, o dispositivo era um dos melhores do mercado em seu segmento. Hoje, no entanto, quando comparado a modelos mais atuais, ele possui suas limitações, mas ainda pode ser uma boa opção para quem faz questão de comprar um laptop da Apple e não pode gastar tanto. O aparelho oferece tela compacta de 13,3 polegadas com resolução de 1280 x 800 pixels. Por dentro, tem memória padrão de 4 GB expansível até 8 GB de RAM e processadores Core i5 ou i7 de fábrica.

O MacBook Pro usado pode ser encontrado na faixa de R$ 3.000 a R$ 3.500 em lojas online. A título de comparação, o MacBook Air mais recente, com chip M2, custa a partir de R$ 13.299 no site da fabricante. Confira a ficha técnica completa do laptop da maçã e descubra se ainda vale a pena comprar o MacBook Pro 2012 hoje em dia.

Especificações técnicas do MacBook Pro (2012)

Tela: 13,3 polegadas LCD

Resolução: 1280 x 800 (nativa)

Processadores: Intel Core i5 e i7 dual core

Memória: 4 GB a 8 GB RAM

Armazenamento: HD 500 GB ou 750 GB

Dimensões: 2,41 (altura) x 32,5 (largura) x 22,7 (profundidade) cm

Peso: 2,06 kg

Placa gráfica: Intel HD 4000

Conectividades: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, FireWire, USB, Thunderbolt, Fone de Ouvido, slot cartão SDXC

Bateria: Até sete horas de navegação wireless

Sistema Operacional: OS X Mountain Lion

Preço: R$ 3.000 a R$ 3.500 (usado)

Design do MacBook

A Apple sempre foi conhecida pelos seus equipamentos com design moderno, com estrutura o mais compacta e leve que a tecnologia da época permite. Nas dimensões do MacBook Pro (2012), temos 2,41 (altura com a tampa fechada) x 32,5 (largura) x 22,7 (profundidade) cm. O peso já era leve em 2012, com 2,06 kg, mas se compararmos com o MacBook Air mais recente, tudo parece muito robusto. Isso porque a espessura do Air é de apenas 1,13 cm com peso de apenas 1,24 kg, ou seja, as medidas foram cortadas praticamente pela metade nesses dez anos.

Sobre o teclado, o modelo de 2012 também traz o padrão retroiluminado, que ajuda a digitar em ambientes com pouca luz.

Desempenho do MBP

Para se falar de desempenho, primeiro vale observar a tecnologia do processador: o MacBook de 2012 tem versões com Intel Core i5 e o Intel Core i7, que não deixam a desejar se comparados a muitos notebooks atuais no mercado. No entanto, os laptops mais modernos da Apple deixaram de usar os chipsets da Intel e passaram a utilizar suporte gráfico próprio, com os chips da linha M1 e M2. A vantagem está na qualidade e velocidade de processamento, que promete ser otimizado já que esses processadores são pensados exclusivamente para as máquinas Apple

Em relação à capacidade máxima de RAM, o modelo mais atual do Air pode integrar até 24 GB de memória. Enquanto isso, o MacBook Pro de 2012 chega apenas até 8 GB. Da mesma forma, o armazenamento de arquivos também teve grande mudança. O computador de 2012 vem com HD 500 GB ou 750 GB, enquanto os notebooks mais modernos da Apple são integrados com SSD que suporta até 2 TB.

Assim, para quem busca alta performance de uma máquina da Apple, pode ficar um pouco decepcionado com os resultados do Pro de 2012 – ainda mais por ser um produto usado, que já tem dez anos de mercado, e que provavelmente já sofreu desgaste natural de hardware com o tempo.

Tela da Apple

O display chega com compactas 13,3 polegadas em LCD, o que pode ser interessante para quem busca um notebook menos robusto. A resolução nativa deixa a desejar, com apenas 1280 x 800 pixels — que não chega nem a ser Full HD. Para ter uma ideia, o MacBook Air mais recente oferece uma tela com polegadas semelhantes, 13,6 e resolução nativa de 2560 x 1664 pixels.

Assim, para assistir a filmes e séries na tela do computador, o usuário pode acabar saindo em desvantagem no modelo de 2012. Isso porque os streamings mais populares, como a Netflix, já oferecem conteúdos em Full HD — ou até com maiores resoluções.

Bateria

Uma das grandes vantagens de comprar um notebook é a sua portabilidade. Para isso, é interessante que ele aguente por muitas horas longe da tomada, e o MacBook Pro de 2012 promete durar por até sete horas de navegação. Contudo, considerando que a bateria é um dos itens que mais sofrem desgaste com o tempo, é natural que essa duração caia consideravelmente depois de dez anos de uso do aparelho. Talvez seja necessário fazer a troca do sistema de recarga para conseguir usar fora da tomada.

O MacBook Air mais recente provavelmente vai entregar mais desempenho nesse quesito. Isso porque o site da fabricante aponta para até 15 horas de navegação longe da tomada, mais do que o dobro do modelo de 2012 — e isso sem o desgaste natural, por ser um computador novo.

Conectividades

O quesito de conectividades é o mais vantajoso no MacBook Pro 2012. Ele vem bem completo, com rede de internet Wi-Fi, pareamento sem fio Bluetooth e entradas Ethernet. Para completar, o notebook ainda vem com Thunderbolt ( interface de comunicações desenvolvida pela Intel com auxílio técnico da Apple), conector para fone de ouvido e até entrada para cartão SDXC, que era comumente usado no armazenamento de câmeras digitais da época.

Sistema macOS

O MacBook Pro de 2012 chegou de fábrica com o sistema operacional OS X Mountain Lion, lançado em julho de 2012. Dez anos depois e nove versões extras do sistema lançados, a Apple já está no macOS Monterey. Manter o software atualizado é um dos hábitos mais importantes que você pode fazer para zelar pela segurança do produto Apple. Depois de tanto tempo, a fabricante deixa de permitir que máquinas mais antigas tenham acesso às plataformas mais novas. Isso porque elas acabam exigindo mais performance da máquina.

O macOS Mojave, lançado em 2018, já tinha limitado a linha de corte para computadores de 2012 ou mais atuais. Enquanto isso, o sistema operacional mais recente, o macOS Monterey, só permite integrar o MacBook Pro lançado em 2015 ou posteriormente. Ou seja, o computador de 2012 não tem mais atualizações de sistema operacional da Apple.

Preço do MBP 2012

O MacBook Pro (2012) pode ser encontrado usado na faixa entre R$ 3.000 a R$ 3.500. Por ser um produto antigo e descontinuado pela Apple, não estão disponíveis modelos novos. A assistência técnica da Apple também não é mais válida depois desse tempo todo, ainda mais por ser um produto de segunda mão. No entanto, o usuário pode usar um dos canais de suporte online para tentar tirar dúvidas.

