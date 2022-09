Major de CS:GO no Rio: saiba preços dos novos ingressos e como comprar

O IEM Rio Major 2022 acontece entre os dias 31 de outubro e 13 de novembro no Rio de Janeiro. O segundo mundial Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , o FPS da Valve , acontecerá no Riocentro durante as etapas Challenger e Legends. Já a fase decisiva do torneio, o Champions Stage, será disputada na Jeunesse Arena. A ESL, organizadora do Major, disponibiliza a partir das 15h desta quarta-feira (14) uma nova rodada de ingressos para os fãs. Os preços variam de R$ 49,50 a R$ 439 para assistir as partidas e R$ 29 a R$ 99 para o Fan Fest. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a compra e venda de ingressos.

1 de 2 IEM Rio Major 2022 terá plateia em suas duas primeiras fases — Foto: Divulgação/ESL IEM Rio Major 2022 terá plateia em suas duas primeiras fases — Foto: Divulgação/ESL

👉 O que é CS:GO Stash? Veja no Fórum do TechTudo

A disputa do Major no Brasil tem sido muito aguardada pelos fãs, principalmente depois do cancelamento da ESL One Major Rio 2020 por causa da pandemia. Na edição 2022, os times se encaram entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro para a etapa Challengers Stage. O Legends Stage, por sua vez, acontece de 5 a 8 de novembro. Os ingressos para as etapas estarão disponíveis para venda no site Eventbrite.

Para assistir as etapas Challengers e Legends no Riocentro, existem diversas opções de preço. O ingresso para um dia da primeira etapa custa R$ 69, enquanto o de quatro dias sai por R$ 199. Contudo, vale ressaltar que, por esses valores, ambas as opções são mais distantes do palco principal. Existe ainda a opção Infield, que dá direito à entrada de quatro dias e custa R$ 339, além de oferecer o benefício de uma visão privilegiada do torneio. Já para a etapa Legends, o ingresso para um dia custa R$ 79, e para os quatro, R$ 239. Da mesma forma, esses também tem a localização mais distante do palco. A modalidade Infield fica por R$ 399.

2 de 2 A Jeunesse Arena vai receber a etapa Champions do IEM Rio Major — Foto: Divulgação/ESL A Jeunesse Arena vai receber a etapa Champions do IEM Rio Major — Foto: Divulgação/ESL

Para o Champions Stage, que acontece entre 10 e 13 de setembro na Jeunesse Arena, o ingresso Plus, que dá acesso aos quatro dias e concede assentos no anel inferior da arena tem preço de R$ 439. Enquanto isso, o mesmo para o anel superior sai por R$ 369. Já o ingresso de um dia no anel inferior tem preços que variam entre R$ 99 e R$ 169.

IEM Fan Fest

Além da entrada no IEM Rio Major de CS:GO, os fãs poderão garantir presença no IEM Fan Fest. A celebração será ao ar livre e acontecerá ao lado da arena, com presença do streamer Gaules e transmissão ao vivo dos jogos do Champions Stage. Da mesma forma, para o Fan Fest, estão disponíveis ingressos de um dia (R$ 29) e quatro dias (R$ 99).

Como comprar

Se o usuário não tiver um login no Eventbrite, será necessário se cadastrar no site. Para isso, basta clicar em "cadastre-se" no topo superior direito para ser redirecionado para uma nova página. Nela, o usuário pode criar o acesso de três formas: com o e-mail, conta do Facebook ou conta Google. Veja abaixo as páginas para comprar os ingressos: