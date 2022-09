Moto E22 chega ao Brasil: veja preço do celular Motorola

A Motorola anunciou a chegada do novo smartphone Moto E22 pelo preço sugerido de R$ 1.099 na versão com 32 GB e RAM de 2 GB. O celular Motorola traz ficha técnica básica, tela de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz, que não é comum nesta categoria. Entre os principais atrativos está a tecnologia áudio Dolby Atmos nos alto-falantes estéreos, pela primeira vez em um celular da linha, com a promessa de som mais imersivo. A versão com 64 GB de espaço para dados e memória RAM de 4 GB sai por R$ 1.299.

O smartphone Android possui acabamento premium, como informa a própria fabricante. Ele vem com Android 12 Go instalado e processador MediaTek G37 octa-core com 2,3 GHz. As duas versões possuem espaço para dois chips e cartão microSD.

A câmera principal do Moto E22 é formada por um sensor de 16 megapixels, para as fotos gerais, e um sensor de profundidade de 2 megapixels. A câmera frontal, por sua vez, possui 5 megapixels. Ambas podem conseguir gravar vídeos em Full HD com 30 fps.

Segundo a divulgação oficial, o celular vem com o modo Night Vision, que tende a melhorar as fotos noturnas, e inteligência artificial para registrar imagens com ajustes automatizados. Outra função presente é a Captura Dupla, que consegue registrar fotos pela câmera selfie e principal ao mesmo tempo.

Para completar a ficha técnica, o aparelho possui sensor de impressão digital na lateral e bateria de 4.020 mAh, que de acordo com a fabricante, é o suficiente para até 30 horas de uso uma única carga, dependendo de como o celular é usado. O Moto E22 tem rádio FM, mas não possui TV e nem NFC.

O Moto E22 de 64 GB está disponível nas cores preta e azul, enquanto isso, a versão de 32 GB chegará às lojas nas cores branca ou grafite. O dispositivo com ficha técnica maior já está disponível para compra, o outro, somente “dentro de alguns dias”, conforme a divulgação oficial.