Moto G20 vs Moto G22: compare preço e ficha técnica dos celulares

Moto G20 e Moto G22 são celulares Motorola com ficha técnica intermediária que apresentam recursos interessantes, como as câmeras e a tela de 90 Hz . O G20, lançamento de 2021 , recebeu uma atualização em setembro e passou a contar com mais armazenamento, até então seu calcanhar de Aquiles. Já o G22, de 2022 , tem ficha técnica bastante semelhante ao antecessor, e o preço do celular pode ser um fator decisivo. Confira neste comparativo as semelhanças e diferenças entre os smartphones.

O Moto G20 está disponível nas cores azul, grafite e pink. O telefone é vendido em versões de 64 ou 128 GB de memória interna. Já o Moto G22 está disponível nas cores azul, verde e preto, somente na versão de 128 GB. O smartphone é vendido por R$ 1.158 na Amazon, enquanto Moto G20 sai por R$ 1.229 em sua versão de 64 GB.

2 de 10 No Brasil, o Moto G20 é vendido nas cores azul, grafite e pink — Foto: Divulgação/Motorola No Brasil, o Moto G20 é vendido nas cores azul, grafite e pink — Foto: Divulgação/Motorola

Tela e design

Por fora, tanto o Moto G20 quanto Moto G22 adotam o padrão habitual da indústria nos últimos anos: celulares em formato de barra com o corpo de plástico e telas de 6,5 polegadas Max Vison com resolução HD+. Mas a Motorola trouxe um tempero a mais nessas telas, pois elas contam com uma taxa de atualização de 90 Hz. Isso garante a exibição de imagens fluidas em filmes e principalmente em jogos de velocidade.

3 de 10 Motorola Moto G22 — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Moto G22 — Foto: Divulgação/Motorola

A câmera de selfies está abrigada em um furo centralizado na parte superior da tela, no caso do Moto G22, e em um notch, no mesmo ponto, para o Moto G20, que apesar de tomar um pequeno espaço da tela, não interfere no uso diário. Já a biometria está localizada em pontos diferentes nos dois: centralizado na tampa traseira, no Moto G20, e sob o botão de energia, no Moto G22.

É notável que a Motorola conseguiu imprimir personalidade nos dois smartphones, sem se esquecer de quem prefere aparelhos mais sóbrios. Ainda que apresentem cores mais fechadas como o preto e grafite, é possível achar os dois celulares em cores bem mais chamativas: azul metalizado e pink, para o Moto G20, e azul tifanny e verde-água para o Moto G22.

Um ponto negativo do Moto G20 é que não há qualquer proteção contra riscos ou impactos no vidro da tela, no entanto, ele possui certificação IP52 contra respingos d'água e poeira.

Câmera da Motorola

4 de 10 Moto G20 — Foto: Reprodução/Amazon Moto G20 — Foto: Reprodução/Amazon

Tanto Moto G20 quanto Moto G22 têm câmeras quádruplas com configurações bastante similares: um sensor ultra wide de 8 MP, uma câmera macro de 2 MP e um sensor de profundidade de 2 MP. Mas a Motorola incrementou um pouco mais as câmeras do smartphone mais novo. São 50 MP na câmera principal e 16 MP no sensor frontal do Moto G22 frente aos 48 MP da câmera principal e 13 MP do sensor frontal do Moto G20.

Ambos os celulares devem produzir fotos claras e nítidas, inclusive em ambientes com pouca luminosidade devido à tecnologia Quad Pixel. O HDR também deve auxiliar nesse quesito. Além disso, a câmera ultra wide, presente nos dois aparelhos, se destaca por proporcionar um ângulo de visão quatro vezes maior que o convencional. Ambos podem filmar em resolução de Full HD, suficiente para exibição na maioria das TVs.

A câmera do Moto G20 tem o seguinte formato:

Principal de 48 MP (f/1.7)

Ultra wide de 8 MP (f/2.2)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Sensor de profundidade 2 MP (f/2.4)

Frontal de 13 MP (f/2.2)

5 de 10 Câmeras do Moto G22 — Foto: Divulgação/Motorola Câmeras do Moto G22 — Foto: Divulgação/Motorola

O Moto G22 ainda conta com um modo de edição profissional, com controles mais precisos de foco, ISO, entre outras características que deve agradar usuários mais entusiasmados com ajustes finos na fotografia. Ele tem a seguinte configuração:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide de 8 MP (f/2.2)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 16 MP (f/2.0)

Desempenho e armazenamento

6 de 10 O Moto G20 tem um processador de 8 núcleos — Foto: Divulgação/Motorola O Moto G20 tem um processador de 8 núcleos — Foto: Divulgação/Motorola

Apesar de pouco conhecido no Brasil, o processador do Moto G20 não faz feio quando comparado com o chip do seu concorrente. Em análise de sites especializados como o Notebook Check, o processador Spreadtrum T700 teve performance, em média, até 83% superior que o Mediatek Helio G37, do Moto G22. Isso se traduz em mais agilidade na execução de tarefas como utilizar aplicativos mais pesados como jogos.

Na prática, ambos os componentes devem ter um desempenho adequado para as tarefas do dia a dia, embora haja uma tendência de que o processador de 2,3 GHz do Moto G22 proporcione maior economia de bateria.

7 de 10 Moto G22 vem equipado com um processador Mediatek Helio G37, de 2,3 GHz — Foto: Reprodução/91mobiles Moto G22 vem equipado com um processador Mediatek Helio G37, de 2,3 GHz — Foto: Reprodução/91mobiles

Os dois smartphones contam com 4 GB de memória RAM, componente responsável pela leitura de arquivos armazenados no celular.

No armazenamento reside a primeira diferença: enquanto o Moto G20 tem versões com 64 GB e 128 GB de memória interna, o Moto G22 só é vendido na versão de 128 GB. Ambos aceitam cartões microSD de até 1 TB dando mais conforto ao usuário para armazenar seus arquivos sem preocupação.

Bateria

Tanto Moto G20 quanto Moto G22 podem usufruir de baterias potentes – são 5.000 mAh para cada. As especificações semelhantes de tela, processador e memória RAM devem permitir que ambos tenham performance semelhante no dia a dia. A Motorola afirma que a super bateria do Moto G20 pode durar mais de dois dias, o que é bem vindo nos aparelhos modernos.

Ambos contam com entrada USB-C para carga, mas o Moto G22 deve se sair melhor neste quesito, uma vez que ele tem incluso na caixa, um carregador TurboPower de 20 W. Já o Moto G20 recebeu um carregador TurboPower de apenas 10 W, inferior ao carregador do irmão mais novo.

Versão do Android

8 de 10 Moto G20 — Foto: Divulgação/Motorola Moto G20 — Foto: Divulgação/Motorola

O Moto G20 sai de fábrica com o Android 11, de 2020, e não recebeu atualizações desde então, ficando de fora da lista de celulares da Motorola aptos a receber a versão mais nova do sistema.

Já o Moto G22 foi lançado com o Android 12 e deve receber pelo menos uma atualização do sistema, para o Android, lançada recentemente.

A importância das atualizações de sistema vai além das mudanças na interface, pois diz respeito à melhorias na economia de bateria, em implementos na segurança e privacidade do software e aplicativos, além da segurança dos dados do usuário. Portanto, é importante levar em consideração as atualizações de sistema na aquisição de novos aparelhos.

Recursos adicionais

9 de 10 Sensor biométrico do Moto G22 fica sob o botão de energia — Foto: Divulgação/Motorola Sensor biométrico do Moto G22 fica sob o botão de energia — Foto: Divulgação/Motorola

Os dois Motorola apresentam conectividade com Bluetooth 5.0 e com redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, mais comuns na maioria dos roteadores modernos. E a Motorola não aboliu as entradas P2, portanto ambos têm fones de ouvido com fio, inclusos na caixa. A Motorola também incluiu um botão exclusivo para o Google Assistente no Moto G20.

Ambos contam com sensores biométricos - o do Moto G20 centralizado na tampa traseira do aparelho enquanto o sensor do Moto G22 está embutido o botão de energia. Mas é necessário pontuar, porém, que nenhum dos dois celulares tem NFC ou conexão 5G, assim, não é possível realizar pagamentos por aproximação com o celular e a rede de conexão mais moderna e mais rápida está inacessível para esses smartphones.

Preço do Moto

10 de 10 Moto G22 traz na caixa cabo USB, carregador, fone de ouvido e até capinha. — Foto: Divulgação/Motorola Moto G22 traz na caixa cabo USB, carregador, fone de ouvido e até capinha. — Foto: Divulgação/Motorola

Lançados com um ano de diferença, o Moto G20 e o Moto G22 apresentam preço similar no varejo on-line: enquanto o Moto G20 é vendido na Amazon por R$ 1.229, o Moto G22 sai por apenas R$ 1.158 na mesma loja. Ambos trazem um kit bastante completo na caixa, que inclui carregador rápido de parede de 10 e 20 W, respectivamente, e capa protetora, além de fones de ouvido estéreo.

Com informações de Motorola (1/2) e Notebook Check

Confira as especificações técnicas na tabela abaixo

Motorola Moto G20 vs Motorola Moto G22 Especificações Motorola Moto G20 Motorola Moto G22 Lançamento junho de 2021 abril de 2022 Preço de lançamento R$ 1.699 R$ 1.699 Preço atual R$ 1.229,90 R$ 1.169 Tela 6,5 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela HD+ (1600 x 720 pixels) HD+ (1600 x 720 pixels) Processador Spreadtrum T700 (octa-core de até 1,8 GHz) MediaTek G37 (octa-core de 2,3 GHz) Memória RAM 4 GB 4 GB Armazenamento 64 GB e 128 GB 128 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1T Sim, MicroSD de até 1 TB Câmera traseira quádrupla, 48, 8, 2 e 2 MP quadrupla, de 50, 8, 2 e 2 MP Câmera frontal 13 MP 16 MP Sistema operacional Android 11 Android 12 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 165,3 x 75,73 x 9,14 mm; 200 g 163,9 x 74,9 x 8,5 mm; 186 g Cores azul, pink e grafite azul, preto e verde