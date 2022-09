Moto G200 vs Moto Edge 20 Pro: compare preço e ficha técnica

Moto G200 5G e Motorola Edge 20 Pro são celulares Motorola com ficha técnica potente e preço para quem se dispõe a pagar mais. Em consonância com o hardware, os aparelhos ficam perto de R$ 3.349 para o Moto G200 e R$ 4.255 no caso do Moto Edge. Eles contam com especificações de destaque, inclusive na concorrência, como as fotos de até 108 MP, a tela com taxa de atualização de 144 Hz e o armazenamento de 256 GB.

Por outro lado, se diferenciam em quesitos importantes, como no processador, na memória RAM e até mesmo na bateria. Pensando nas semelhanças e distinções, o TechTudo preparou um comparativo que aproxima e detalha os dois flagships da Motorola. Confira nas linhas a seguir.

2 de 7 Motorola Edge 20 Pro foi lançado em agosto de 2021 — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Edge 20 Pro foi lançado em agosto de 2021 — Foto: Divulgação/Motorola

Tela e design

A tela dos telefones conta com uma ligeira diferença de tamanho, visto que o Moto Edge 20 Pro reserva 6,7 polegadas, enquanto o Moto G200 é um pouco maior, com suas 6,8 polegadas. Na prática, trata-se de uma diferença imperceptível. O Edge 30 Pro é mais leve, com 190 g contra 202 g do G200.

Os dois modelos contam com resolução Full HD+, que garante imagens bastante nítidas, e algum tipo de HDR, em que o contraste fica mais marcado, principalmente em filmes e séries gravados com essa tecnologia.

Além de mais leve, o Edge 20 Pro traz uma tipo de painel que deve conferir cores mais vívidas às imagens exibidas. Isso porque, enquanto ele usa um display com a tecnologia OLED, o outro modelo opta pelo painel LCD que, inclusive, pode consumir mais bateria. No entanto, ambos contam com taxa de atualização de 144 Hz, característica que beneficia gamers e amantes de filmes e séries por conta da transição rápida de imagens.

No que diz respeito ao design, as distinções não são tão evidentes na parte frontal, já que os visores seguem o padrão de tela com bordas diminutas e um furo centralizado para acomodar a lente da câmera de selfies. A parte de trás, por sua vez, se diferencia pelos conjuntos fotográficos, alocados em módulos diferenciados. Ao passo que o lançamento mais antigo evidencia o jogo de lentes em um retângulo de cor diferenciada, o Moto G200 opta por tirar as bordas marcantes no entorno dos sensores, de modo a suavizá-las na estrutura.

Por fim, é válido destacar que o acabamento do Edge 20 Pro, feito de vidro, metal e revestido por Gorilla Glass, pode se destacar em relação ao modelo da outra linha, que traz plástico em sua composição e não acompanha proteção contra riscos e arranhões.

3 de 7 Motorola Edge 20 Pro: tela de 6,7 polegadas — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Edge 20 Pro: tela de 6,7 polegadas — Foto: Divulgação/Motorola

Câmeras dos celulares Moto

Apesar de ambos trazerem câmera tripla, o arranjo dos dois telefones se organiza de formas diferentes. Mas, vale pontuar, eles repetem a tecnologia de câmera híbrida, fator que confere um modo de captura a mais para os usuários, mesmo com lentes a menos. Assim, o conjunto fotográfico do Moto G200 se apresenta da seguinte forma:

Principal de 108 MP e abertura de f/1.9

Híbrida (ultra wide e macro) de 13 MP e abertura de f/2.2

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2.4

Frontal de 16 MP e abertura de f/2.2

Enquanto isso, o Edge 20 Pro traz a organização abaixo:

Principal de 108 MP e abertura de f/1.9

Híbrida (ultra wide e macro) de 16 MP e abertura de f/2.2

Teleobjetiva de 8 MP e abertura de f/3.4

Frontal de 32 MP e abertura de f/2.2

Como é possível notar, o integrante da linha Edge tende a se destacar pela maior possibilidade de registros e também pela ligeira elevação na quantidade de megapixels das lentes selecionadas. Ou seja, além de conseguir tirar fotos com ângulos ampliados e com proximidade otimizada – característica presente no Moto G200 – o Edge 20 Pro também consegue fazer registros mais distantes, dessa vez por conta da exclusiva lente teleobjetiva.

O Moto G200, por sua vez, pode se destacar pelo sensor de profundidade, funcionalidade que vai ajudar na hora de entregar fotografias no modo retrato, com o clássico fundo desfocado. Em relação a gravação de vídeo, enquanto o Edge permite gravar vídeos em até 8K, o Moto G disponibiliza gravações em Full HD. Ambos ficam devendo a função de estabilizador de imagens, o que pode deixar “rastros” nos filmes capturados.

4 de 7 Motorola Edge 20 Pro traz lente híbrida que varia entre ultra wide e macro — Foto: Reprodução/Motorola Motorola Edge 20 Pro traz lente híbrida que varia entre ultra wide e macro — Foto: Reprodução/Motorola

Desempenho e armazenamento

No campo do desempenho, o Moto G200 se destaca pelo processador mais atual, o Snapdragon 888 Plus, que busca conferir eficiência na realização de diversas tarefas, inclusive as mais elaboradas. Presente em celulares de ponta, ele compõe a ficha técnica de modelos como ROG Phone 5S Pro e Nubia Red Magic 6S Pro.

Enquanto isso, o integrante da linha Edge surge com o Snapdragon 870, uma versão otimizada do Snapdragon 865 Plus, voltado para telefones premium mais baratos. Apesar de configurarem versões diferentes, tanto o Edge 20 Pro quanto o Moto G200 investem em chips com oito núcleos, com velocidades que chegam a 3,2 GHz no primeiro modelo e a 2,95 GHz no segundo.

Os dois telefones trazem o armazenamento como aspecto em comum, visto que ambos disponibilizam 256 GB de memória interna. Além disso, eles tem outra particularidade semelhante, nenhum dos dois disponibiliza armazenamento externo.

No entanto, no campo da memória RAM, o Edge 20 Pro tende a se destacar com seus 12 GB ante os 8 GB oferecidos pelo modelo mais novo. Neste caso, a vantagem se dá, pois, quanto maior a memória, maior a facilidade em realizar as diversas tarefas desenvolvidas em conjunto com o processador.

5 de 7 Moto G200 acompanha Snapdragon 888 e armazenamento de 256 GB — Foto: Divulgação/Qualcomm Moto G200 acompanha Snapdragon 888 e armazenamento de 256 GB — Foto: Divulgação/Qualcomm

Bateria da Motorola

Em termos de bateria, o Moto G200 pode levar vantagem, visto que são 5.000 mAh de capacidade contra os 4.500 mAh oferecidos pelo Motorola Edge 20 Pro. Mas apesar da amperagem inferior, o segundo telefone acompanha a promessa de garantir até 30 horas longe das tomadas.

Os carregadores que acompanham os celulares contam com 30W para o modelo Edge e 33W de potência para o Moto G, ligeira diferença que não deve ser determinante na decisão entre um e outro. Neste sentido, ambos visam garantir um tempo de carregamento otimizado.

Versão do sistema

Os dois telefones saem de fábrica com o Android 11 nas configurações. Contudo, ambos estão cotados entre os modelos aptos para receber o update para o Android 12. Usuários dos smartphones premium relataram que atualização começou a ser distribuída por volta de abril, o que garantiu o acesso a novas ferramentas de personalização e privacidade.

As funcionalidades conferidas pelo novo sistema abrangem interface repaginada, parte de notificações atualizada e navegação por gestos ampliadas. Além de oferecer relatórios de segurança, o Android 12 também passa a indicar quando um app faz uso do microfone ou da câmera do telefone.

6 de 7 Moto G200: telefone conta com suporte para o Android 12 — Foto: Reprodução/ Motorola Moto G200: telefone conta com suporte para o Android 12 — Foto: Reprodução/ Motorola

Recursos adicionais

Além do conjunto de câmeras e da tela, destacam-se recursos no campo da conectividade. Eles contemplam suporte ao 5G, rede que tem se espalhado pelas capitais do país nas últimas semanas e tende a se consolidar nos próximos anos.

Já o NFC, outra ferramenta presente nas duas fichas técnicas, é uma tecnologia que otimiza funções do dia a dia, como o pagamento por aproximação sem a necessidade de um cartão físico por perto. O Ready For, função também presente nos dois aparelhos, conecta os celulares a telas como TV e PC. E ela é mais uma função que entra no rol de funcionalidades que otimizam tarefas e lazer dos usuários.

As especificações de ambos também mencionam o Wi-Fi 6, mas se diferenciam na versão do Bluetooth, visto que o Moto G200 traz uma opção mais recente. O leitor de impressão digital também se organiza de forma diferente, pois dispõe de um sensor físico na lateral no Moto G200, ao passo que é alocado na tela no Edge 20 Pro.

7 de 7 Motorola Edge 20 Pro apresenta tecnologia Ready For — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Edge 20 Pro apresenta tecnologia Ready For — Foto: Divulgação/Motorola

Preço da Motorola

O Moto G200 chegou em dezembro de 2021 ao Brasil, pelo preço inicial de R$ 4.999. No entanto, hoje já pode ser encontrado por R$ 3.349 na Amazon. Já o Motorola Edge 20 Pro, lançamento de agosto do ano passado, foi de R$ 4.999 – valor de lançamento – para R$ 4.255.

Confira as especificações técnicas na tabela abaixo

Moto G200 vs Moto Edge 20 Pro Especificações Moto G200 Moto Edge 20 Pro Lançamento dezembro de 2021 agosto de 2021 Preço de lançamento R$ 4.999 R$ 4.999 Preço atual R$ 3.349 R$ 4.255 Tela 6,8 polegadas 6,7 polegadas Resolução da tela HDR10 Full HD+ Processador Snapdragon 888 Plus Snapdragon 870 5G Memória RAM 8 GB 12 GB Armazenamento 256 GB 256 GB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira principal de 108 MP, híbrida de 13 MP e sensor de profundidade de 2 MP principal de 108 MP, híbrida de 16 MP e macro de 8 MP Câmera frontal 16 MP 32 MP Sistema operacional Android 11 Android 11 Bateria 5.000 mAh 4.500 mAh Dimensões e peso 161,2 x 73,,9 x 8,5 m; 202 g 163,3 x 76 x 8 mm; 163 g Cores azul e verde azul e branco

