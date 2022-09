Motorola lança Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion e Edge 30 Neo; veja preços

O modelo Ultra se destaca por ser o primeiro celular do mundo com câmera principal de 200 MP e tem promessa de receber até três atualizações de sistema. Já o Edge 30 Fusion assegura carga total em apenas 13 minutos na tomada, enquanto o Edge 30 Neo tem câmera dupla de até 64 MP. O Edge 30 Ultra e o 30 Fusion já estão disponíveis para comprar no Brasil. Porém, o Edge 30 Neo ainda não tem previsão de chegar às prateleiras.

2 de 5 Motorola Edge 30 Ultra apresenta câmera de até 200 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Ultra apresenta câmera de até 200 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Motorola Edge 30 Ultra

O Motorola Edge 30 Ultra apresenta uma ficha técnica robusta e vem com o mais recente processador da Qualcomm, o Snapdragon 8+ Gen 1. Além disso, é o primeiro celular do mundo a trazer uma câmera de 200 MP. Ele também tem lente híbrida para macro ultrawide de 50 MP e uma teleobjetiva de 12 MP completando o conjunto fotográfico do smartphone. Já a parte frontal vem com um sensor de 60 MP para selfies. Os consumidores interessados podem encontrar o aparelho nas cores branco ou preto.

O aparelho ainda oferece uma tela pOLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels) e 144 Hz de taxa de atualização, característica que promete mais fluidez ao rolar a tela e também deve melhorar a experiência na hora da jogatina. Ele tem uma bateria de 4.610 mAh que, segundo a Motorola, pode ser recarregada em até sete minutos com o carregador rápido de 125 W. As especificações ficam completas com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno.

3 de 5 Motorola Edge 30 Ultra tem tela gigante de 6,7 polegadas Full HD+ — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Ultra tem tela gigante de 6,7 polegadas Full HD+ — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Edge 30 Ultra tem alto-falantes compatíveis com a tecnologia de som Dolby Atmos, conexão Bluetooth 5.2 e NFC. No entanto, não traz rádio FM e nem TV. Ele vem com duas entradas para chip de operadora, mas não tem espaço para cartão microSD.

A Motorola garante que o Edge 30 Ultra terá até três atualizações de sistema operacional garantidos, além de quatro anos de atualização de segurança. Entretanto, os outros dois modelos terão apenas duas atualizações de sistema operacional e três anos de atualização de segurança.

Motorola Edge 30 Fusion

O Edge 30 Fusion também tem uma tela de pOLED de 144 Hz de taxa de atualização e resolução de 1080 x 2400, mas com 6,6 polegadas. O dispositivo tem processador Snapdragon 888+ 5G, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. A bateria é de 4.400 mAh e, segundo a companhia, deve completar a carga em apenas 13 minutos na tomada com o carregador de 68 W.

O smartphone tem uma câmera principal de 50 MP com estabilização óptica, acompanhada de uma câmera híbrida de 13 MP e uma para profundidade de 2 MP, enquanto a câmera de selfie tem 32 MP. O aparelho está disponível nas cores preto, dourado e azul.

4 de 5 Motorola Edge 30 Fusion está disponível em três cores — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Fusion está disponível em três cores — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Motorola Edge 30 Neo

O Motorola Edge 30 Neo tem uma tela de 6,3 polegadas, construção pOLED, resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz. O conjunto fotográfico é formado por duas câmeras, sendo a principal de 64 MP e outra híbrida de 13 MP. O sensor frontal possui 32 MP.

Em parceria com a Pantone, empresa especializada em cores utilizadas na indústria de moda e design, o celular Motorola Edge 30 Neo estará disponível no Brasil em quatro cores diferentes: Aqua Foam (azul claro), Black Onyx (preto), Ice Palace (branco) e Very Peri (azul médio).

5 de 5 Motorola Edge 30 Neo tem cores em parceria com a Pantone — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Neo tem cores em parceria com a Pantone — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Edge 30 Neo tem processador Snapdragon 695, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Ele tem chip NFC, Bluetooth 5.1, dois alto-falantes Dolby Atmos e três microfones. Sua bateria é de 4.020 mAh.

Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Ultra e Edge 30 Neo Edge 30 Ultra Edge 30 Fusion Edge 30 Neo Processador Snapdragon 8+ Gen 1 (3,2 GHz Octa-Core) Snapdragon 888+ (3,0 GHz Octa-Core) Snapdragon 695 (2,2 GHz Octa-Core) Memória RAM 12 GB 8 GB 8 GB Armazenamento 256 GB 256 GB 256 GB Tela 6,7 polegadas 6,6 polegadas 6,3 polegadas Resolução de tela FHD+ (1080 x 2400) FHD+ (1080 x 2400) FHD+ (1080 x 2400) Taxa de atualização 144 Hz 144 Hz 120 Hz Cãmera principal 200 MP OIS + 50 MP + 12 MP 50 MP OIS + 13 MP + 2 MP 64 MP OIS + 13 MP Câmera frontal 60 MP 32 MP 32 MP Bateria 4.610 mAh 4.400 mAh 4.020 mAh Carrecador 125 W 68 W 68 W Bluetooth 5.2 5.2 5.2 Rádio FM / TV Digital não não não Expansão de memória não não não