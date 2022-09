Mundial de Free Fire 2022: 2º edição ganha data e acontece na Tailândia

A princípio, o torneio contará com a presença de 19 das melhores equipes do mundo. Todas serão separadas entre o play-in, conhecida como fase de entrada, e a grande final. Assim como em edições anteriores, o Brasil será representado pela campeã e pela vice-campeã da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF). A premiação total da FFWS 2022 é de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões).

1 de 1 Nova edição da Free Fire World Series 2022 acontece em Bangkok, Tailândia, no mês de novembro — Foto: Divulgação/ffesportsbr Nova edição da Free Fire World Series 2022 acontece em Bangkok, Tailândia, no mês de novembro — Foto: Divulgação/ffesportsbr

👉 FF22.site gerador de codiguin funciona? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Embora essa seja a primeira vez que a FFWS irá aterrissar em Bangkok, a cidade foi a escolhida para ser sede da Free Fire World Cup 2019, o primeiro campeonato mundial do Battle Royale na história. Na ocasião, a campeã foi a EVOS Capital, da Indonésia. Depois desse evento, a Garena criou a Free Fire World Series, cuja primeira edição ocorreu no Parque Olímpico do Rio de Janeiro em novembro de 2019. Dessa vez, a taça ficou com o Corinthians, que é até hoje o único time brasileiro campeão do mundial de Free Fire.

Com a pandemia, três edições da FFWS, inclusive uma planejada para ocorrer no Brasil, tiveram que ser canceladas pela Garena. Somente duas edições da FFWS foram realizadas após a primeira ocorrida no Rio de Janeiro e ambas foram sediadas na Ilha de Sentosa, em Singapura.

A Garena ainda confirmou uma nova plataforma de streaming para a transmissão da LBFF e da FFWS 2022: a Twitch. Os espectadores poderão acompanhar aos jogos na plataforma da Amazon a partir do próximo sábado (17) às 13h, no horário oficial de Brasília, quando se inicia a sétima semana da LBFF 8. Apesar da novidade, ainda será possível assistir à competição nos canais oficiais da Garena no YouTube e TikTok, e na tv pela RedeTV! (TV aberta) e no SPACE (TV fechada).