Mundial de LOL 2022: como assistir aos jogos da LOUD na fase de entrada

O Mundial de LOL começa nesta quinta-feira (29) com a fase de entrada. Os jogos serão disputados no México até o domingo, dia 2 de outubro, definindo os classificados para a fase de grupos e o próximo round da fase de entrada. Essa segunda parte, por sua vez, acontecerá nos dias 3 e 4 de outubro. A LOUD é a representante brasileira na competição, e tem o desafio de se tornar a primeira equipe nacional a passar para a próxima fase do Worlds.

Para acompanhar todos os lances de mais um Mundial do League of Legends, os fãs podem sintonizar nos canais oficiais do game na Twitch, YouTube e Nimo TV. Vale lembrar que a grande final do Worlds 2022 acontece em São Francisco, EUA, definindo o campeão de 2022.

Em sua 12ª edição, o Mundial de LOL 2022 conta novamente com 24 times representantes de todas as regiões nas quais a Riot Games tem um torneio nacional. O título dá ainda uma premiação total de US$ 2.225.000 (cerca de R$ 11.880.199 milhões, na cotação atual).

O torneio começa para o Brasil já nesta quinta-feira (29), às 19h, contra Beyond Gaming, e no mesmo dia, a partir das 22h, Thiago "TinOwns" Sartori e companhia enfrentam a DetonatioN FocusMe. Já na sexta-feira (30), a LOUD encara a Evil Geniuses às 18h, enquanto joga contra a icônica Fnatic no dia seguinte, às 17h. Para finalizar sua participação no Grupo A do play-in, a organização brasileira enfrenta a Chiefs Esports Club, às 18h.

Caso fique em primeiro lugar no grupo, a LOUD irá direto para a fase de grupos, enquanto a segunda colocação garante a presença nas finais do Round 2 da fase de entrada. Já os terceiro e quarto colocados precisam se enfrentar em uma semifinal para saber quem joga contra o 2º melhor do grupo e avança à próxima fase. A primeira parte do play-in será realizada em jogos melhor de 1 (MD1), enquanto o Round 2 contará com sistema melhor de 5 (MD5).

Vale lembrar que a fase de grupos começa no próximo dia 7 de outubro, enquanto os playoffs têm início previsto para o dia 20. Já a grande final acontece em 5 de novembro. Todos os jogos do torneio serão transmitidos pelos canais oficiais da Riot.