Mundial de LOL 2022: confira classificação e como assistir ao sorteio

O Worlds 2022, Campeonato Mundial de League of Legends organizado pela Riot Games, terá seus confrontos sorteados neste domingo (11). Os grupos serão definidos após o encerramento da LCS, campeonato da América do Norte, que está previsto para 17h (horário de Brasília). A LOUD, equipe campeã do CBLOL, se classificou à Fase de Entrada, que acontece no México e conta com dois grupos compostos por seis participantes cada. O Mundial de LOL começa no dia 29 de setembro e a final está prevista para acontecer no dia 5 de novembro. Nova Iorque, Atlanta e São Francisco são os locais que receberão a Fase de Grupos, os playoffs e a grande final, respectivamente.