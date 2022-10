Mundial de LOL 2022: LOUD é superada pela EG em jogo equilibrado

A LOUD sofreu sua segunda derrota no Mundial de LOL 2022, nesta sexta-feira (30). Em um duelo contra a Evil Geniuses, da América do Norte, os brasileiros voltaram a mostrar uma boa atuação, semelhante ao que foi visto em sua primeira vitória no campeonato contra a DetonatioN FocusMe . A adversária, no entanto, contava com jogadores muito experientes e que sabiam punir os mínimos erros da LOUD. O duelo foi bastante equilibrado, mas a EG foi mais efetiva no final e conquistou sua primeira vitória na competição.

Os brasileiros voltam a jogar neste sábado (1) às 17h, no horário de Brasília, contra a forte equipe da Fnatic, que está invicta no torneio até o momento. Lembrando que você pode acompanhar aos jogos do mundial nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. A seguir, confira os destaques do jogo entre LOUD e EG.

1 de 3 LOUD sofreu sua segunda derrota no Mundial de LOL 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD sofreu sua segunda derrota no Mundial de LOL 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

👉 Qual o melhor jogador brasileiro de League of Legends? Opine no Fórum do TechTudo

LOUD x Evil Geniuses

No draft, os brasileiros trouxeram Amumu, Miss Fortune e Wukong, uma proposta para realizar boas combinações de habilidades nas lutas entre equipes. Enquanto isso, a EG assegurou o first pick em Kalista e a escolha de Aatrox, que vem sendo muito frequente na competição. Logo em seguida, os norte-americanos fecharam com Akali, Maokai e Tarik, enquanto a LOUD completou sua composição com Gnar, como resposta ao Aatrox, e o Viktor para a rota do meio com o objetivo de punir o early game da Akali. Como esperado, os primeiros momentos de jogo foram de muito equilíbrio entre os times.

Logo aos 3 minutos, Park "Croc" Jong-hoon (Wukong) executou um dive muito arriscado ao lado de Leonardo "Robo" Souza e, no limite, asseguraram o first blood em cima de Jeong "Impact" Eon-yeong (Aatrox). A LOUD seguiu com um bom começo após uma resposta rápida na rota inferior para abater o caçador Kacper "Inspired" Słoma (Maokai). Os brasileiros sofreram algumas abates após brilhar nesses minutos, mas uma luta perfeita aos 9 minutos pelo arauto os colocou novamente na vantagem de ouro e, claro, com o bônus do objetivo.

2 de 3 LOUD mostrou uma postura agressiva e assustou a EG nos primeiros minutos — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD mostrou uma postura agressiva e assustou a EG nos primeiros minutos — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Experiente, a equipe da EG soube punir os pequenos passos errados da LOUD e até chegou a vencer uma nova luta pelo arauto. Porém, no segundo dragão para a LOUD, aos 19 minutos, os brasileiros deram aula de luta de equipes, souberam avançar e recuar na hora certa e confirmaram o primeiro ace desse duelo. Infelizmente, aos 25 minutos, a vantagem dos brasileiros se foi. Robo (Gnar) e Thiago "TinOwns" Sartori (Viktor) foram abatidos na rota inferior por três adversários, o restante da LOUD arriscou o Barão, mas foi punido, e a EG ficou com o objetivo.

A vantagem de ouro da EG após o ocorrido apenas cresceu, assim como o seu conforto no decorrer na partida. A equipe norte-americana não teve mais medo de arriscar jogadas, avançar pelas rotas e forçar lutas entre equipes, o suficiente para dominar o mapa sem grandes dificuldades. Bastou para a EG administrar essa vantagem, chamar a LOUD para a luta e rumar para o nexus.

3 de 3 Erro grave da LOUD no Barão custou a vitória contra a EG — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Erro grave da LOUD no Barão custou a vitória contra a EG — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Sobre o Mundial de LOL 2022

O play-in do Mundial de LOL 2022 começou nesta quinta-feira (29) e tem a LOUD como única representante do Brasil. Essa fase coloca as equipes com as menores seeds da competição para se enfrentarem na busca por uma das quatro vagas no palco principal, a fase de grupos. Esses confrontos iniciais vão ocorrer na Cidade do México, a capital do país, até a próxima terça-feira (4), quando todas as equipes classificadas para a próxima fase estarão definidas. Lembrando premiação total do Mundial de LOL 2022 é de US$ 2,25 milhões (cerca de R$ 12 milhões).