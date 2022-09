Mundial de LOL 2022: LOUD perde na estreia para a Beyond Gaming

A LOUD perdeu para a Mega Bank Beyond Gaming em sua estreia na fase de entrada do Mundial de LOL 2022, nesta quinta-feira (29). A equipe de Taiwan surpreendeu os brasileiros com estratégias muito agressivas e uma boa execução nas lutas entre equipes, que definiram muito os rumos da partida. Destacou-se também o atirador Tsou "Wako" Wei-yang, que ficou muito tempo adquirindo recursos sozinho na rota inferior e fez toda a diferença no decorrer do confronto. A LOUD tentou aplicar suas estratégias, mas a BYG adquiriu uma vantagem muito grande de ouro e chegou à vitória sem dar chances para os brasileiros.

O próximo jogo da LOUD acontece ainda na noite desta quinta-feira (29). O duelo será contra a japonesa DetonatioN FocusMe e ocorreria às 22h, no horário oficial de Brasília, mas, devido aos atrasos de jogos anteriores, o confronto vai começar mais tarde. Lembrando que você pode acompanhar aos jogos do mundial nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. A seguir, confira os destaques do confronto entre LOUD e Beyond Gaming.

LOUD x Mega Bank Beyond Gaming

Nos picks e bans, a LOUD assegurou a escolha forte de Hecarim para Park "Croc" Jong-hoon em sua primeira escolha, enquanto a Beyond Gaming se destacou por optar pela Fiora para Liao "Likai" Li-kai, que praticamente chamou o Jax de Leonardo "Robo" Souza para um duelo de campeões mais carregadores na rota superior. Logo nos primeiros minutos de jogo, o time de Taiwan mostrou estar à vontade ao buscar wards agressivas com o objetivo de iniciar o tracking de Croc (Hecarim) o quanto antes para trabalhar suas estratégias.

Essa informação sobre o caçador da equipe brasileira deu liberdade para a bot lane da BYG tentar o confronto 2v2, mas Diego "Brance" Amaral (Seraphine) ficou com o first blood graças à boa sincronia com Denilson "Ceos" Oliveira (Nautilus), que acabou abatido logo em seguida. Pela top lane, Huang "Husha" Zi-wei (Sejuani) atormentou a vida de Robo (Jax) e chegou a garantir um abate para Likai (Fiora). Em relação aos objetivos neutros, a LOUD deu prioridade para o primeiro arauto, enquanto a BYG optou pelo dragão.

Aos 12 minutos de jogo, a LOUD lançou o arauto na rota do meio, mas Wu "Kino" Hsin-jung (Amumu) puniu o posicionamento de Thiago "TinOwns" Sartori (Azir) e fez uma boa iniciação para que a BYG saísse na vantagem de dois abates nessa luta e aumentasse sua distância no ouro. A estratégia dos brasileiros seguiu sendo em juntar os cinco jogadores e para encontrar objetivos, deixando de lado recursos pelo mapa. Nesse tempo, Tsou "Wako" Wei-yang (Kai'Sa) farmou sozinho na rota inferior e cresceu muito em relação aos seus adversários.

Aos 18 minutos, a LOUD encontrou uma boa janela para iniciar uma luta na selva inimiga, mas a BYG soube responder muito bem a essa investida e fez o primeiro ace do jogo. A partir desse momento, a equipe brasileira se perdeu, levou pickoffs e caiu para a excelente execução de lutas da BYG. Além de Wako (Kai'Sa) e Kino (Amumu), Lu "Minji" Po-wei (LeBlanc) também atormentou a LOUD durante o jogo. Com flancos bem calculados, o mid laner pegou os brasileiros desprevenidos em diversos momentos. Assim, a derrota acabou chegando em um duelo bastante dominante da BYG.

Sobre o Mundial de LOL 2022

O play-in do Mundial de LOL 2022 começou nesta quinta-feira (29) e tem a LOUD como única representante do Brasil. Essa fase coloca as equipes com as menores seeds da competição para se enfrentarem na busca por uma das quatro vagas no palco principal, a fase de grupos. Esses confrontos iniciais estão ocorrendo na Cidade do México, a capital do país, mas outras fases do torneio serão realizadas em Nova York, Atlanta e São Francisco, todas localizadas nos Estados Unidos. A premiação total do Mundial de LOL 2022 é de US$ 2,25 milhões (cerca de R$ 12 milhões).

