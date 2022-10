Mundial de LOL 2022: LOUD vence a DFM e se recupera no torneio

A LOUD conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Mundial de League of Legends 2022 nesta quinta-feira (29) após vencer a DetonatioN FocusMe, do Japão. Depois de ter estreado com derrota contra a Beyong Gaming , os campeões do CBLOL montaram uma boa composição de early game e souberam jogar de forma agressiva, terminando o primeiro dia de competição com um triunfo e uma derrota. O destaque ficou nas mãos do Meio Thiago "Tinowns", que não deu chances aos inimigos com sua forte Zoe.

Agora, a LOUD entra em cena nesta sexta-feira (30), aproximadamente às 18h, horário oficial de Brasília, contra a equipe norte-americana da Evil Geniuses, e buscará a segunda vitória para ficar bem na tabela e manter vivo o sonho da classificação para a Fase de Grupos. Lembrando que você pode acompanhar aos jogos do Mundial nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. A seguir, confira os destaques do confronto entre LOUD e DetonatioN FocusMe.

2 de 4 tinowns foi considerado o MVP da partida — Foto: Divulgação/Riot Games Brasil tinowns foi considerado o MVP da partida — Foto: Divulgação/Riot Games Brasil

LOUD x DetonatioN FocusMe

A LOUD não quis repetir as questionáveis escolhas do primeiro jogo e, nesses picks e bans, optaram por escolhas agressivas como o Amumu para Denilson "Ceos" e Viego para Park "Croc", esse último, sendo crucial para fazer invasões à selva inimiga e impor um ritmo acelerado ao jogo. Porém, a DFM trouxe o pick de Aatrox, campeão que está extremamente forte, sendo assim, Leonardo "Robo" optou por jogar de Sejuani para tentar segurar a força do inimigo.

No geral, a estratégia parecia estar dando certo, Robo (Sejuani) foi focado pelo Caçador inimigo, mas não ficou atrás no game, inclusive, fez boas trocas contra Evi (Aatrox). Já do outro lado do mapa, a dupla da rota inferior conseguiu fazer um ótimo 2v2 contra os japoneses, mantendo a rota avançada para assegurar os dragões. Com Croc (Viego) fazendo o dever de casa e roubando a selva do Caçador inimigo, foi fácil assegurar os objetivos e juntar cada vez mais ouro na transição para o mid game.

3 de 4 A LOUD ainda tem três jogos nessa primeira fase — Foto: Divulgação/Riot Games Brasil A LOUD ainda tem três jogos nessa primeira fase — Foto: Divulgação/Riot Games Brasil

Entretanto, a peça-chave para que o planejamento da LOUD funcionasse, foi o fato de Tinowns ter sido participativo desde o início com sua Zoe, ele conseguia deixar o Meio inimigo sempre debaixo da torre, ajudando Croc nas invasões e nas lutas menores. Assim, aos 9 minutos de jogo, em uma luta pelo primeiro Arauto, a LOUD, em uma tentativa de não deixar a DFM contestar o objetivo, acabou perdendo o mesmo, mas fez uma excelente luta, abatendo toda a equipe japonesa, no que foi o ponto de virada do game.

Aos 19 minutos, em uma tentativa de abater a Zoe do tin, uma luta se instaurou e Mun "Steal" (Poppy) conseguiu afastar Brance com sua ultimate, o que ele não esperava era o que Croc fizesse a limpa, mostrando todo o poder do Viego. Após a fight bem sucedida, a LOUD marchou rumo ao Barão, assim, acumulando ainda mais vantagem de mapa, até destruir o Nexus aos 23 minutos de game. Foi a primeira vitória brasileira no Mundial de LOL 2022.

4 de 4 A LOUD é a representante brasileira no Worlds 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games Brasil A LOUD é a representante brasileira no Worlds 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games Brasil