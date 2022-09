Mundial de LOL 2022: veja times e calendário de jogos da fase de entrada

A Riot Games divulgou, na última quarta-feira (21), os primeiros jogos do play-in do Mundial de LoL 2022. A fase de abertura da competição começa na próxima quinta-feira (29) e conta com a presença de 12 equipes disputando por quatro vagas no palco principal, a fase de grupos. Entre os esquadrões, está a brasileira LOUD , que conquistou sua vaga no torneio internacional após vencer o 2° split do CBLOL 2022 . Sua campanha vai começar com um duelo contra a Mega Bank Beyond Gaming, de Taiwan.

As disputas do play-in, assim como todo o restante do Mundial de LOL 2022, serão transmitidas ao vivo e em português pelos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube.Veja, a seguir, mais detalhes sobre a fase de entrada.

1 de 1 LOUD joga o Play-In do Mundial de LoL 2022 a partir de quinta-feira (29) — Foto: Divulgação/CBLOL LOUD joga o Play-In do Mundial de LoL 2022 a partir de quinta-feira (29) — Foto: Divulgação/CBLOL

Participantes do play-in

A fase de entrada do mundial será disputada por 12 equipes de ligas menores de League of Legends ou que ficaram com as vagas com as piores seeds em ligas maiores. O Brasil, por exemplo, conta com apenas uma vaga para o principal torneio do MOBA, enquanto regiões como Europa, Coreia do Sul e China possuem quatro vagas no total e levam uma representante para a fase de entrada. Veja, na tabela abaixo, todos os times participantes no play-in e seus respectivos países e ligas profissionais:

Mundial de LOL 2022 – Equipes no Play-In Equipe Região Forma de classificação LOUD Brasil Campeã do CBLOL Mega Bank Beyond Gaming Taiwan, Hong Kong e Sudeste Asiático Vice-campeã na PCS Chiefs Esports Club Oceania Campeã da LCO DetonatioN FocusMe Japão Campeã da LJL DRX Coreia do Sul Vice-campeã na final regional da LCK Evil Geniuses América do Norte Terceira colocada na LCS Fnatic Europa Terceira colocada na LEC DenizBank Istanbul Wildcats Turquia Campeã da TCL Isurus América Latina Campeã da LLA MAD Lions Europa Quarta colocada na LEC Royal Never Give Up China Vice-campeã na final regional da LPL Saigon Buffalo Vietnã Vice-campeã na VCS

Formato

As 12 equipes foram divididas em dois grupos com seis integrantes cada. Essa divisão foi feita com base em sorteio realizado no dia 11 de setembro. Ambos os grupos funcionarão no formato de pontos corridos em um turno único. As primeiras colocadas de cada grupo avançarão diretamente para a fase principal do mundial. Já as equipes que ficarem entre a segunda e a quarta colocação precisarão passar pela segunda etapa do play-in, enquanto as duas piores de cada grupo estarão eliminadas. Essa pontuação será disputada pelas equipes somente em séries melhores de uma partida (MD1).

Na tabela abaixo, você confere como ficou a divisão dos dois grupos:

Mundial de LOL 2022 – Grupos do Play-In Grupo A Grupo B Beyond Gaming DRX Chiefs Esports Club Isurus DetonatioN FocusMe MAD Lions Evil Geniuses Royal Never Give Up Fnatic Saigon Buffalo LOUD Istanbul Wildcats

A segunda fase do play-in reunirá as seis equipes que finalizaram a primeira rodada entre a segunda e quarta colocação de seus respectivos grupos. Os esquadrões serão colocados em uma chave de eliminação simples, onde uma derrota significará a eliminação. Porém, os confrontos passarão a ser definidos em séries melhores de cinco partidas (MD5).

Vale destacar também que dependendo da colocação das equipes, elas ficarão em posições privilegiadas na chave da segunda fase. As duas melhores equipes avançarão diretamente para a segunda rodada, onde a vitória já as levará para a próxima fase. Já as equipes que ficaram na terceira e quarta colocação terão que passar pelas semifinais, antes de lutar pela vaga.

Calendário

Primeira fase do Play-In

Quinta-feira, 29 de setembro

Isurus x MAD Lions (17h)

Fnatic x Evil Geniuses (18h)

LOUD x Mega Bank Beyond Gaming (19h)

MAD Lions x DenizBank Istanbul Wildcats (20h)

Chiefs Esports x Fnatic (21h)

DetonatioN FocusMe x LOUD (22h)

Saigon Buffalo x DenizBank Istanbul Wildcats (23h)

Sexta-feira, 30 de setembro

DRX x Royal Never Give Up (0h)

Fnatic x DetonaioN FocusMe (17h)

Evil Geniuses x LOUD (18h)

Saigon Buffalo x Isurus (19h)

DetonatioN FocusMe x Chiefs Esports (20h)

Evil Geniuses x Mega Bank Beyond Gaming (21h)

DRX x Saigon Buffalo (22h)

MAD Lions x Royal Never Give Up (23h)

Sábado, 1° de outubro

DenizBank Istanbul Wildcats x DRX (0h)

LOUD x Fnatic (17h)

MAD Lions x Saigon Buffalo (18h)

Mega Bank Beyond Gaming x DetonatioN FocusMe (19h)

Evil Geniuses x Chiefs Esports (20h)

Royal Never Give Up x Isurus (21h)

Chiefs Esports x Mega Bank Beyond Gaming (22h)

Royal Never Give Up x DenizBank Istanbul Wildcats (23h)

Domingo, 2 de outubro

Isurus x DRX (0h)

Mega Bank Beyond Gaming x Fnatic (17h)

LOUD x Chiefs Esports (18h)

DetonatioN FocusMe x Evil Geniuses (19h)

DenizBank Istanbul Wildcats x Isurus (20h)

DRX x MAD Lions (21h)

Royal Never Give Up x Saigon Buffalo (22h)

Segunda fase do Play-In

Segunda-feira, 3 de outubro

3° do Grupo A x 4° do Grupo A (15h)

3° do Grupo B x 4° do Grupo B (20h)

Terça-feira, 4 de outubro

2° do Grupo B x a definir (15h)

2° do Grupo A x a definir (20h)