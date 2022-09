Naruto vira tema de teclado, headset e mousepad da HyperX

A HyperX anunciou o lançamento de uma nova coleção de periféricos com foco em gaming do anime Naruto: Shippuden. O teclado, o mouse, o headset e o mousepad, presentes em edições limitadas, possuem detalhes nas cores laranja e vermelho – características dos personagens Naruto Uzumaki e Itachi Uchiha. Os produtos estarão disponíveis nos Estados Unidos a partir de 21 de setembro por meio da HyperX Shop, mas a fabricante não informou quando chegarão ao Brasil e nem mesmo os preços sugeridos em Real. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (19),

A coleção é composta por teclado mecânico HyperX Alloy Origins, mouse HyperX Pulsefire Haste, headset HyperX Cloud Alpha e o mousepad HyperX Pulsefire Mat XL. Quem utiliza os produtos da marca reconhece esses nomes e sabe que são os mesmos dispositivos já lançados anteriormente na cor preta padrão.

1 de 3 Teclado HyperX Alloy Origins com as cores do Naruto — Foto: Divulgação/HyperX Teclado HyperX Alloy Origins com as cores do Naruto — Foto: Divulgação/HyperX

O teclado HyperX Alloy Origins, por exemplo, possui retroiluminação RGB e switches mecânicos fabricados pela própria HyperX. O periférico vem com cabo trançado USB-C e USB-A removível para conectar ao PC; estrutura em alumínio, o mesmo usado em aeronaves; e acabamento escovado que, de acordo com a empresa, tende a aumentar a durabilidade do produto.

O dispositivo possui layout minimalista, com o objetivo de liberar mais espaço na mesa para os movimentos do mouse. Além disso, ele é compatível com o software HyperX NGENUITY, que é utilizado para as configurações avançadas, definições de perfis de jogador e controle da iluminação LED. O preço no site dos Estados Unidos é US$ 119,99, cerca de R$ 625 pelo câmbio de hoje.

2 de 3 HyperX Pulsefire Haste tem design de favo de mel — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Pulsefire Haste tem design de favo de mel — Foto: Divulgação/HyperX

Com apenas 59 gramas, o mouse HyperX Pulsefire Haste possui seis botões configuráveis e switches mecânicos do tipo “TTC Golden”. Além disso, conta com base feita com um teflon especial que pode diminuir o atrito e melhorar o deslizamento no mousepad, como explica a divulgação oficial. A HyperX promete que este produto é “à prova de poeira e resistente à água”, com vida útil de até 80 milhões de cliques.

Ainda segundo a apresentação, o periférico tem memória interna para salvar as configurações feitas pelo usuário, sensor com quatro opções de DPI e design que lembra um favo de mel, com vários furos para a mão respirar. Há também retroiluminação por RGB, que pode ser configurada por aplicativo próprio para computador. O preço na página norte-americana do produto é US$ 59,99 (R$ 310).

3 de 3 HyperX Cloud Alpha com as cores do Itachi Uchiha — Foto: Divulgação/HyperX HyperX Cloud Alpha com as cores do Itachi Uchiha — Foto: Divulgação/HyperX

O headset HyperX Cloud Alpha tem duas câmaras sonoras em cada concha, com o objetivo de destacar os sons graves. O fone tem drivers de 50 mm, microfone com cancelamento de ruído, cabo trançado removível e revestimento com espuma de alta densidade. O acessório é compatível com os apps TeamSpeak e Discord. O preço lá fora é US$ 109,99 (R$ 570).

Já o mousepad HyperX Pulsefire Mat XL é feito com tecido “densamente trançado”, em uma superfície extra grande, para que o usuário possa usar o mouse com mais espaço e liberdade de movimento. O produto tem bordas costuradas, base antiderrapante e pode ser enrolado para transporte. O preço sugerido nos Estados Unidos é US$ 39,99 (R$ 210).

