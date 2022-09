NBA 2K23 e Splatoon 3 são destaques nos lançamentos da semana

NBA 2K23 e Splatoon 3 são os jogos em destaque nos lançamentos da semana. O novo capítulo da série de basquete da 2K Sports , que faz homenagem ao atleta Michael Jordan, e as partidas multiplayer das crianças-lula do Nintendo Switch não chegam sozinhos. Eles são acompanhados pelo aguardado RPG de treinar monstrinhos Temtem , o upgrade do game Biomutant para a nova geração de consoles, o retorno de The Tomorrow Children ao PS4 e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas onde estão disponíveis.

NBA 2K23 - 9 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

O game oficial da NBA traz as principais equipes do esporte como o Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Toronto Raptors, Charlotte Hornets e muitos outros, também com equipes femininas da WNBA. O jogo promete melhorias no sistema de dribles e arremessos com o Pro Stick, além de um novo impulso de adrenalina que dá aos atletas um aumento de habilidades para os momentos mais importantes. No PS5 e Xbox Series X/S, usuários terão o hub MyCity para socializar e aproveitarão também melhorias na inteligência artificial dos adversários.

A edição de 2023 faz homenagem ao lendário atleta Michael Jordan e traz de volta o The Jordan Challenge, missões especiais baseadas em momentos marcantes na carreira do jogador. Usuários terão as 10 missões que já conheciam de NBA 2K11 reimaginadas e cinco novos desafios para experimentarem. O modo MyTeam também está de volta para permitir escalar seu time dos sonhos, agora com a possibilidade de conseguir atletas de várias épocas diferentes, inclusive Michael Jordan.

NBA 2K23 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 349,90, para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One por R$ 299,90. Usuários de PC (Steam) e Nintendo Switch podem aproveitar uma versão da geração passada também por R$ 299.

Splatoon 3 - 9 de setembro - SW

A popular franquia multiplayer da Nintendo retorna no novo cenário de Splatlands, um deserto escaldado pelo sol e sua cidade do caos no centro, Splatsville. O modo principal do game continua a ser Turf Wars, onde duas equipes de quatro jogadores se enfrentam online para ver quem consegue espalhar mais tinta pela arena, com novos mapas e uma nova arma em formato de arco e flecha. Durante os combates é possível abater inimigos com tinta e usar partes já pintadas para se locomover mais rápido pelo cenário ao se transformar em uma lula, habilidade especial dos Inklings.

O jogo ainda conta com uma versão melhorada do Salmon Run, um modo cooperativo no qual uma equipe tenta enfrentar hordas de inimigos Salmonid, e o modo história single player Return of the Mammalians. Na campanha, usuários se unirão ao Agent 3 para enfrentar rebeldes Octarians em fases que misturam plataforma, quebra-cabeça e combates. Splatoon 3 está disponível para Nintendo Switch por R$ 299.

Temtem - 6 de setembro - PS5, XBSX/S, SW e PC

Neste jogo online que lembra os moldes da série Pokémon, usuários viajarão por um arquipélago de seis ilhas flutuantes habitadas por monstrinhos chamados Temtem, que podem ser domados e utilizados em batalha. Usuários poderão capturar várias criaturinhas pelo mundo e viajar sozinhos – ou com um amigo, em modo cooperativo – enquanto enfrentam o maligno clã Belsoto.

As batalhas são todas realizadas em modelo de 2x2, onde as combinações de Temtem podem oferecer vantagens e até golpes combinados.Temtem está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 224,90, para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 187,45, para Nintendo Switch por R$ 167,45 e para PC pela loja digital Steam por R$ 125,99.

Biomutant - 6 de setembro - PS5 e XBSX/S

O game de ação e RPG ganhou um upgrade para a nova geração com gráficos 4K nativos a 30 FPS, suporte à taxa de quadros de 60 FPS, HDR e loadings mais rápidos, além de suporte ao DualSense no PS5 com gatilhos adaptativos e funções hápticas. Em Biomutant, usuários acompanham a história de um guerreiro animal antropomórfico, cujo visual é decidido pelo jogador, enquanto se aventura em um mundo aberto pós-apocalíptico. As tribos desse mundo ficam divididas após uma praga assolar a Árvore da Vida. Caberá ao jogador escolher se deseja unificá-las e salvar a árvore ou deixar que ela seja destruída.

Biomutant está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 299,90 e para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 332,45. Jogadores que já possuíam a versão do game na geração anterior receberão o upgrade para os novos consoles gratuitamente.

The Tomorrow Children: Phoenix Edition - 6 de setembro - PS4

Em 2016 alguns jogadores puderam participar de um estranho jogo social multiplayer online chamado The Tomorrow Children para PS4. Tratava-se de um game de simulação que envolve coleta de recursos e construção para criar sua própria cidade e defendê-la de monstros gigantes.

A falta de sucesso do título fez com que ele fosse fechado em 2017, porém a nova Phoenix Edition traz todas as mecânicas do jogo de volta em uma versão single player. Ainda há suporte para multiplayer, mas jogadores apenas convidam outros usuários para sua cidade, sem a necessidade de um servidor permanente que poderia ser fechado como no jogo original.

Circus Electrique - 6 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW e PC

Em uma Londres steampunk em 1899, usuários presenciarão a estreia de uma talentosa equipe de artistas de circo. Coincidentemente, um misterioso acontecimento que faz com que os cidadãos da cidade se tornem maníacos assassinos. No game é possível formar uma equipe com halterofilistas, pirofagistas, escapistas, palhaços e outros artistas circenses para enfrentar batalhas de RPG contra os cidadãos ensandecidos e ainda apresentar espetáculos nos intervalos dos combates. Circus Electrique está disponível por R$ 37,99 para Nintendo Switch e para PC, pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store.

Steelrising - 8 de setembro - PS5, XBSX/S e PC

Inspirado pela série Dark Souls, Steelrising é um novo jogo de ação e RPG que se passa durante a Revolução Francesa em 1789 em um mundo alternativo onde o Rei Luís XVI tentou se manter no poder com a ajuda de um exército de máquinas. Jogadores assumem o papel de Aegis, uma autômata dançarina projetada para se tornar a guarda-costas da Rainha, equipada com diversos tipos de armas diferentes em seu corpo de metal. O game traz várias características dos títulos "Souls" como sistema de estamina, combates desafiadores e grandes chefes.

Steelrising está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 249,50, para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 184,95 e para PC, pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store, por R$ 94,99.

Train Sim World 3 - 6 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB e PC

Para fãs do transporte ferroviário, Train Sim World 3 traz uma experiência de simulador ainda mais completa com mais de nove trens diferentes para pilotar através de uma variedade de cenários nos Estados Unidos e Europa. Usuários podem esperar por controles realistas, rotas maiores e mais dinâmicas, além de novas condições de clima como tempestades de raios, neve e até mesmo folhas nos trilhos (que causam perigo por diminuir o atrito com as rodas). Todo o conteúdo adquirido em Train Sim World 2 também estará automaticamente jogável no novo game.

Train Sim World 3 está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 249,50 e para PC (via Steam e Epic Games Store) por a partir de R$ 93,99.