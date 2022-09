Ninja abandona live, 'some' do Twitter e perde verificado na Twitch

Tyler "Ninja" Blevins, um dos maiores streamers do mundo, encerrou sua última live na Twitch, realizada na quinta-feira (1), de forma repentina e afirmando que faria uma pausa na sua carreira de criador de conteúdo. Após o ocorrido, ele perdeu o sinal de "verificado" em seu canal na plataforma da Amazon e retirou sua foto de perfil, deixando somente a foto genérica que a plataforma oferece. Somado a isto, Ninja também mudou seu nome no Twitter para "User Not Found" e aproveitou para dizer que não sabe quando e nem onde vai voltar ao mundo das lives.