Nintendo Switch: GoldenEye, Pokémon Stadium e mais serão relançados

A Nintendo anunciou mais clássicos de Nintendo 64 que chegarão ao Switch, via Nintendo Switch Online com pacote adicional. Os destaques ficam por conta de games da série Pokémon Stadium, Mario Party e também pelo retorno de GoldenEye – inspirado pelo filme de mesmo nome com o agente 007, com adição de multiplayer online. Outros títulos confirmados são Pilotwings 64, 1080 Snowboard e Excitebike 64. As datas de lançamento ainda não foram reveladas em detalhes, mas todos os títulos estão previstos para final de 2022 e início de 2023.

A produtora Rare aproveitou a ocasião para revelar que GoldenEye também será lançado para consoles Xbox, via Game Pass, com multiplayer online, local e gráficos em 4K. A data de chegada também não foi anunciada.

Os jogos clássicos do Nintendo 64 fazem parte do pacote de ofertas do Nintendo Switch Online com pacote adicional. Este é um serviço de assinaturas que fornece benefícios extras, além dos previstos no pacote básico, como acesso a games de Mega Drive, salvamento em nuvem e mais conteúdo para títulos existentes, como Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing New Horizons. O preço anual é de R$ 421,99.

Não há, porém, datas específicas para quando os games são lançados no catálogo. A chegada acontece esporadicamente e com anúncios de pouca antecedência. Vale lembrar que assinantes também têm acesso à biblioteca de jogos de Super Nintendo e Nintendinho, com alguns clássicos.

Veja as datas previstas para os próximos lançamentos:

Ainda em 2022

Pilotwings 64

Mario Party 1

Mario Party 2

Início de 2023

Mario Party 3

Pokémon Stadium

Pokémon Stadium 2

1080 Snowboarding

Excitebike 64

Sem previsão

GoldenEye

Vale lembrar que, enquanto mantiver a assinatura online, os usuários podem continuar jogando normalmente cada um destes e de outros jogos disponíveis.