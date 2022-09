Nintendo Switch OLED chega oficialmente ao Brasil; veja preço

A Nintendo anunciou oficialmente a chegada do Nintendo Switch OLED ao Brasil. O modelo chega a partir de 26 de setembro pelo preço sugerido de R$ 2.699. Disponível nos Estados Unidos desde 8 de outubro de 2021, o modelo já estava com lançamento confirmado para terras brasileiras, mas ainda não tinha uma data ou preço confirmados. Antes, só era possível comprar o dispositivo por aqui via importação.

O principal diferencial deste novo modelo é uma bela tela OLED de 7 polegadas (17,78 cm) que oferece cores mais vivas em relação aos displays LCD dos outros modelos. Ele é compatível com todos os seus joysticks Joy-Cons e toda a biblioteca de jogos do Nintendo Switch padrão, inclusive o futuro lançamento The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

1 de 3 O Nintendo Switch OLED chega ao Brasil em 26 de setembro com preço sugerido de R$ 2.699 e uma bela tela OLED para jogar em modo portátil — Foto: Divulgação/Nintendo O Nintendo Switch OLED chega ao Brasil em 26 de setembro com preço sugerido de R$ 2.699 e uma bela tela OLED para jogar em modo portátil — Foto: Divulgação/Nintendo

O modelo OLED traz o corpo do console em preto acompanhado por Joy-Cons e uma base brancas. Há poucas diferenças técnicas entre as versões, além de sua tela de 7 polegadas, maior que o display de 6,2 polegadas do Nintendo Switch original. Outro diferencial é que a versão OLED traz 64 GB de armazenamento interno, ao invés dos 32 GB do console padrão, assim como áudio melhorado nos modos portátil e semiportátil, além de entrada para cabo de rede em sua base para conectar à Internet com maior velocidade.

As dimensões dos consoles são praticamente as mesmas: 102 x 242 x 13,9 mm, com apenas alguns milímetros a mais de altura. O aumento da tela foi obtido sem sacrificar o tamanho do console, que permanece compatível com praticamente todos os acessórios lançados anteriormente. O sistema possui suporte a português do Brasil entre seus idiomas e há opção de "Controle dos Pais" para gerenciar o conteúdo que crianças podem acessar ou por quanto tempo podem jogar.

2 de 3 A tela do novo Nintendo Switch OLED é maior sem aumentar muito o console e sua base possui entrada para cabo de rede para conectar à internet com maior velocidade — Foto: Divulgação/Nintendo A tela do novo Nintendo Switch OLED é maior sem aumentar muito o console e sua base possui entrada para cabo de rede para conectar à internet com maior velocidade — Foto: Divulgação/Nintendo

Bill van Zyll, Diretor e Gerente Geral para a América Latina da Nintendo of America comentou: "Com a chegada do Nintendo Switch – Modelo OLED ao país, os consumidores brasileiros têm mais uma opção disponível de um console que melhor se adapta à experiência de jogo desejada".

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch e Lite

Por dentro, todos os modelos do Nintendo Switch possuem os mesmos componentes e a mesma potência, por isso, são completamente compatíveis com todos os jogos. Os modelos OLED e padrão são capazes de reproduzir games em resolução de até 1080p na televisão quando conectados e 720p em seu modo portátil, enquanto o Nintendo Switch Lite não possui conexão com a doca e apenas funciona em modo 720p.

3 de 3 O Nintendo Switch OLED oferece uma experiência próxima ao modelo padrão, mas com cores mais vivas ao jogar em modo portátil — Foto: Divulgação/Nintendo O Nintendo Switch OLED oferece uma experiência próxima ao modelo padrão, mas com cores mais vivas ao jogar em modo portátil — Foto: Divulgação/Nintendo

Há poucas diferenças entre o modelo padrão e o OLED, além de sua tela maior. O único modelo que realmente apresenta grandes diferenças é o Nintendo Switch Lite, projetado para ser jogado apenas em modo portátil. Por conta disso, o modelo Lite não possui controles Joy-Cons destacáveis, função Rumble ou conexão com a TV, mas isso se compensa por seu preço mais baixo.