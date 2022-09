Notebook: qual a diferença do processador i3, i5 e i7?

Se você está pesquisando para trocar ou comprar um novo notebook , a linha Inspiron da Dell pode atender às suas necessidades, seja com um computador de perfil custo-benefício, para tarefas básicas do dia a dia, ou uma máquina de maior desempenho para uso profissional. O Submarino explica as diferenças entre os principais modelos Inspiron da Dell e seus processadores para você acertar na sua escolha.

Um bom computador ou notebook, de forma geral, combina um processador eficiente e de geração recente, boa quantidade de memória RAM e de armazenamento, uma tela de alta qualidade e boa construção como um todo, que pode focar na leveza e na mobilidade ou na robustez para um sistema de resfriamento mais eficiente, por exemplo.

Uma variedade de entradas vai facilitar a rotina de uso com outros dispositivos. Além disso, é importante escolher um equipamento de marca reconhecida e que possua suporte ao consumidor e assistência técnica na sua região.

Segundo a Dell, a linha de notebooks Inspiron é projetada para o usuário que precisa se manter em movimento, com bateria de longa duração e computadores leves, para facilitar o seu caminho de casa para a escola, faculdade, trabalho, visitas a clientes, viagens e para onde mais precisar ir.

A marca tem três opções de notebooks com processador Intel Core, com variadas configurações e possibilidades:

- Inspiron 15 3000, com tela de 15,6 polegadas e especificações mais custo-benefício

- Inspiron 15 5000, com tela de 15,6 polegadas e destinado a quem precisa de mais desempenho

- Inspiron 13 5000, mais portátil, com tela de 13,3 polegadas e com processador Intel de 12a geração.

Qual a diferença entre processadores Intel Core i3, i5 e i7?

Para fazer um investimento inteligente com seu próximo notebook, é preciso saber o mínimo sobre os chips e as outras especificações do equipamento, incluindo a geração do processador. Só assim você vai conseguir ter uma máquina que siga funcionando sem problemas por mais tempo e atendendo à sua rotina de trabalho, estudo e diversão.

A Intel lançou a 12ª geração dos seus processadores i3, i5 e i7 no final do ano passado. Segundo a empresa, esses chips possuem uma arquitetura híbrida de desempenho, com dois núcleos especializados para mais performance e capacidade de resposta. Também foi lançado o Intel Core i9, mais destinado a desktops.

Processadores mais recentes e com múltiplos núcleos são os mais interessantes para o usuário, atualmente, porque os sistemas e aplicativos vêm sendo desenvolvidos para tirar proveito dessa construção nos chips. O clock deles costuma ser maior do que as versões anteriores, assim como a quantidade de núcleos: há opções de quatro, seis ou oito núcleos.

E de toda forma, quanto maior a velocidade do processador, melhor será o desempenho do notebook com múltiplos aplicativos abertos ou para tarefas mais exigentes. É importante considerar também a taxa de transferência, em gigahertz (GHz), que indica a velocidade real do chip, sabendo que existe diferença no desempenho multicore e por núcleo.

Os processadores Intel Core i3 equipam notebooks destinados a usuários que buscam produtividade no dia a dia, incluindo navegador com diversas abas abertas, programa de e-mail e outros aplicativos da rotina, além do consumo de vídeos, séries e filmes. Esses equipamentos também atendem gamers que jogam títulos menos exigentes de processamento gráfico.

Os processadores Intel Core i5 estão presentes em notebooks para quem tem uma rotina de maior performance e multitarefa no computador, com muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo e, principalmente, para criação de conteúdo, edição de imagens e vídeos, design e arte.

E os processadores Intel Core i7 equipam notebooks de alto nível de desempenho, associados a placas gráficas dedicadas e aceleração de inteligência artificial. São computadores para quem faz criação, projetos de design e arquitetura, edição e renderização de vídeo em 4K e para quem não pode ter seu dia prejudicado por qualquer lentidão da máquina.

Como escolher seu novo notebook?

Para escolher um notebook entre as opções da linha Inspiron da Dell com processadores Intel, você pode começar pelo tamanho do equipamento, entre 13 e 15 polegadas, ou pelo chip, que é o principal responsável pela performance do computador.

Como explicamos, sua preferência deve ser por notebooks equipados com processadores mais novos, da 12a geração, que entregam um desempenho melhor. Por outro lado, equipamentos com chips de 11a geração, com uma arquitetura de construção mais antiga, terão um preço mais baixo.

Além do processador, você precisa de uma boa quantidade de memória RAM, para ter um trabalho fluido, sem lentidão ou travamentos. O consumidor encontra notebooks de entrada com até 4 GB de RAM. Opções para quem tem uma rotina mais exigente e multitarefa precisam de 8 GB, pelo menos. Quanto mais alto esse número, melhor.

Falando do armazenamento dos arquivos e programas, a melhor opção é o SSD, formato mais moderno do que os Hard Disk Drives ou discos rígidos. Sua principal vantagem é a velocidade em guardar e acessar arquivos em sua memória Flash, o que ocorre de forma praticamente instantânea. É importante destacar que um notebook equipado com SSD vai ter menor gasto de energia e gerar menos calor.

Você vai encontrar as outras especificações dos notebooks Inspiron da Dell nos anúncios ou no site da marca, para poder fazer uma comparação das especificações.