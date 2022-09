Novo robô varre, passa pano, esvazia a lixeira e ainda se limpa sozinho

O DreameBot L10s Ultra é um robô aspirador capaz de varrer a casa, esvaziar a lixeira e ainda se auto-limpar sem a necessidade de interação humana. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (1º) na IFA 2022, um dos maiores eventos de tecnologia da Europa. Por enquanto, o produto será lançado inicialmente no mercado asiático pelo preço sugerido de US$ 1.205, o que dá cerca de R$ 6.242. Ele deve chegar “em breve” a outros países. Segundo a empresa chinesa Dreame, que faz parte do ecossistema da Xiaomi , o robô aspirador é capaz de funcionar sozinho durante 60 dias.

O único trabalho que o dono do dispositivo precisa ter é o de esvaziar a bolsa de lixo de tempos em tempos. Usando um motor de potência de 5.300 Pa, o aparelho consegue aspirar qualquer tipo de sujeira, além de limpar o chão com um mop que gira a uma velocidade de 180 RPM.

1 de 2 DreameBot L10s Ultra conta com sensores para reconhecer e mapear o ambiente — Foto: Divulgação/Dreame DreameBot L10s Ultra conta com sensores para reconhecer e mapear o ambiente — Foto: Divulgação/Dreame

O grande diferencial do robô aspirador é que ele funciona praticamente sozinho. Dotado de inteligência artificial e 24 sensores 3D, o DreameBot L10s Ultra consegue se adaptar ao ambiente, detectando tapetes e carpetes, além de objetos que ficam pelo caminho. O usuário ainda pode usar um app próprio para programar a rotina de limpeza do robô, ou então usar comandos de voz por meio do Google Assistente, o Apple Siri ou o Alexa da Amazon.

Terminada a limpeza da casa, ele retorna ao dock, onde a sujeira é aspirada para um compartimento interno com capacidade de três litros. Também é feita a limpeza do mop de forma automática: primeiro ele fica imerso em uma solução com água armazenada no compartimento; e depois é acionado um jato de ar quente durante duas horas para secagem e para evitar proliferação de mofo e bactérias.

2 de 2 DreameBot L10s Ultra consegue se limpar automaticamente — Foto: Divulgação/Dreame DreameBot L10s Ultra consegue se limpar automaticamente — Foto: Divulgação/Dreame

De acordo com as especificações técnicas do DreameBot L10s Ultra, ele pesa 3,7 kg e emite um ruído mínimo de 59 decibéis (equivalente ao nível de uma conversa normal). Ele ainda conta com o modo silencioso, que faz a limpeza numa potência mais fraca.

Com informações de TechRadar e Dreame

Enquanto a gente aproveita a IFA 2022, relembre aparelhos curiosos que foram expostos na IFA 2018